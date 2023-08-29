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В ООН поддержали испанскую футболистку в борьбе с сексуальным насилием

В ООН выразили поддержку испанке Эрмосо после скандала с поцелуем на ЧМ-2023

Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Фолькер Тюрк выступила с поддержкой футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после скандала с поцелуем на чемпионате мира — 2023. Об этом говорится в сообщении УВКПЧ ООН в соцсети X.

«Женщины в cпорте продолжают cталкиватьcя c cекcуальными домогательcтвами и надругательcтвами – каждая из наc неcет ответcтвенноcть за то, чтобы заявить о таких надругательcтвах и броcить им вызов. Мы приcоединяемcя к Дженни Эрмоcо из Иcпании и вcем тем, кто работает над тем, чтобы положить конец наcилию и cекcизму в cпорте. Cделайте это поворотным моментом», — сказала Тюрк.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес обнял и поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении главы испанского футбола. Рубиалес извинился за свое поведение, однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею, на которой испанец отказался подавать в отставку и заявил о готовности защищаться в суде.

26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом.

Ранее мать Луиса Рубиалеса объявила протест и голодовку после скандала с футболисткой.

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