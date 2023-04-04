В Сочи после двух суток поисков был найден мертвым отец хоккеиста-рекордсмена Матвея Мичкова

В Сочи, выйдя в воскресенье вечером из дома в магазин, пропал Андрей Мичков — отец и личный тренер талантливого 18-летнего хоккеиста Матвея Мичкова, который стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в составе сборной России и побил рекорд знаменитого Никиты Кучерова по заброшенным шайбам в МХЛ в возрасте до 17 лет. Полиция и поисковые отряды «Лиза Алерт» вели поиски двое суток, однако сегодня стало известно, что мужчина погиб.

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб, — говорится в официальном Telegram-канале хоккейного клуба «Сочи», за который выступает Матвей Мичков на правах аренды.

— Клуб приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь».

Мичков-старший пропал в Сочи вечером 2 апреля. «Матч ТВ» сообщил, что перед этим он вместе со своим сыном посмотрел первый матч полуфинала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА (2:3 ОТ), а потом вышел из дома.

Перед уходом из съемной квартиры примерно в 21.00 мужчина сказал сыну: «Сейчас вернусь».

Матвей Мичков попытался вскоре связаться с отцом, но не смог до него дозвониться и около полуночи обратился за помощью в свой клуб. Руководство «Сочи» обратилось в правоохранительные органы.

К поискам были подключены все структуры города, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Известно, что уже через 20 минут Андрею Мичкову звонили на телефон, абонент был вне зоны доступа, — рассказал «Чемпионату» источник в хоккейном клубе «Сочи». — В 9.00 утра следующего дня ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, были проверены все соответствующие места для поисков пропавших людей. Безрезультатно.

Причем не только в Адлере, где проживает семья Мичковых, район поиска был намного шире. Сотрудники полиции начали отслеживать камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея».

4 апреля полиция официально подтвердила розыск отца молодого хоккеиста — одного из главных фаворитов предстоящего драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По информации Sport24, Мичков-младший был уверен, что его отец вышел в продуктовый магазин.

Утверждается, что у Андрея Мичкова не было с кем-либо ссор или конфликтов, а сам он не страдал алкогольной зависимостью. Вся семья находится в недоумении из-за случившегося.

«Хоккейный клуб «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Андрея Мичкова. В настоящее время Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку, — говорилось в сообщении Telegram-канала «Сочи».

— Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации».

«Мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь, — приводит «Матч ТВ» слова главного тренера СКА Романа Ротенберга. — Матвей, сил тебе. СКА — одна семья!».

Именно питерскому армейскому клубу в данный момент принадлежат права на 18-летнего игрока, которого летом должны выбрать как минимум в топ-5 в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Матвей Мичков отыграл три матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, проводя на льду в среднем 3:11 за игру. По ходу сезона форвард был отдан в аренду в «Сочи», где уже играл больше 15-ти минут за матч и в 27 поединках отметился 20 результативными действиями (9 голов + 11 передач).

Про отца хоккеиста, который ведет все дела игрока, сообщалось, что он получил в «Сочи» эксклюзивный полный доступ в раздевалку команды, чего нет у представителя ни одного другого игрока. Правда, в клубе эту информацию опровергали.

Отцу хоккеиста был 51 год.