Взять реванш за Москву: Муравьева сражается с Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми. LIVE

Горбачева в начале исполняет четверной сальхов! Вот это да, пусть с недокрутом и степ-аутом, но исполняет! Следом идет чистый тройной флип, уверенно прыгает фигуристка секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель. Сольный аксель в два с половиной оборота тоже получается безупречным. Прекрасные и очень элегантные вращения на четвертый уровень получаются у спортсменки, очень изящной на льду выглядит Алина. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен на очень хорошие плюсы, как и комбинация тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Тройной риттбергер фигуристка прыгает совсем непринужденно, вращения вновь на четвертый уровень. И эта программа вызывает только восхищение, шикарно справилась Горбачева, несмотря на помарку на четверном сальхове (но она на него пошла, и это важно!). Очень серьезная заявка на подиум.
Произвольная программа Федяниной начинается с каскада тройной лутц + тройной тулуп, который выходит уверенным и четким. Никаких затруднений не возникает у фигуристки и на сольном тройном флипе. Каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов получается на неплохие плюсы, как и вращения — на четвертый уровень. Тройной лутц выходит чистым и очень высоким, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп выполнен без нареканий. Сольный риттбергер в три оборота тоже сделан прекрасно. Двойной аксель прыгает фигуристка непринужденно, как и делает вращения до этого, снова на самый высокий уровень. Отлично справилась при родной публике Федянина, показала свой максимум, выдала отличный прокат без видимых помарок. Браво!
Нестерова набирает за произвольный прокат 119,14 балла. Это дает ей в общей сумме 179,90 балла.
Нестерова начинает свой прокат с каскада тройной лутц + тройной тулуп, который выходит очень уверенным и спокойным. Тройной флип у фигуристки получается также легко и спокойно, следом чисто исполняет она тройной риттбергер. Двойной аксель тоже не вызывает каких-то проблем — четко и уверенно. Вращения выглядят весьма неплохо, но только на второй уровень, как и дорожка шагов. За секвенцию тройной риттберер + двойной аксель пришлось чуть побороться, но справилась фигуристка, как и с каскадом тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп. А вот на сольном сальхове случился срыв — только в один оборот получился прыжок. Программа выглядит очень достойно, выступление было весьма уверенным, не безошибочным, но большую часть заявленного фигуристка выполнила отлично.
Анисимова свое выступление начинает с четкого и уверенного двойного акселя. Следом идут два четких и уверенных сольных тройных прыжка, риттбергер выходит прекрасным. Каскад тройной флип + тройной тулуп выполнен без всяких нареканий, как и вращения на четвертый уровень. Очень уверенно Анисимова смотрится на льду, прекрасно она справляется со своей программой, чувствует ее, оттого и дорожка шагов получается на высокий уровень. Каскад тройной сальхов + двойной риттбергер выполнен быстро и четко, и идеально вписывается фигуристка в свою музыку, отлично чувствуя смену ритма. Секвенция тройно риттбергер + двойной аксель + двойной тулуп выходит прекрасной, как и сольный двойной аксель. Очень довольна собой спортсменка, и это было действительно очень круто!
124,74 балла — именно столько набирает Фролова за произвольный прокат. Ее общая сумма составила 183,60 балла.
Фролова начинает свой прокат с красивого и очень легкого двойного акселя, следом фигуристка исполняет тройной лутц, правда, при приземлении касается льда рукой. Но вот тройной флип выходит чистым, очень легко его исполняет Анна. К тройному риттбергеру в каскаде получается прикрепить только двойной тулуп, чуть закружило фигуристку после первого элемента. Но стоит сказать, что Фролова очень красиво, гармонично смотрится на льду, прекрасная у нее техника, владение коньком, скольжение. Каскад тройной лутц + тройной тулуп получается хорошим, как и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Следом Фролова исполняет сольный тройной риттбергер, и он тоже выходит без всяких затруднений. Да, с недочетами вышло это выступление, но Анна на льду смотрится прекрасно.
Говорова свою программу начинает с каскада тройной флип + тройной тулуп, первый прыжок удается, а вот со вторым возникают проблемы, недокрут. Следом идет секвенция тройной лутц + двойной аксель, и сольный тройной риттбергер выполнен не лучшим образом, тоже есть недокрут. Но стоит вспомнить, что для Говоровой, как и для Скулкиной, это тоже дебют на таких стартах. Хорошие у фигуристки вращения на третий уровень, а вот с тройного флипа она очень неприятно падает всем телом на лед. За каскад тройной сальхов + ойлер + двойной флип пришлос сражаться, после первого прыжка коснулась Говорова льда рукой, но сумела прикрепить к нему остальное. Сольные двойной аксель и тройной тулуп получились отличными, отдалась вся свой программе Говорова, да, не все получилось, но она боролась.
Произвольная программа Малышевой начинается с каскада тройной лутц + тройной тулуп, чисто исполнена комбинация, с сольным тройным флипом у фигуристки тоже все хорошо. Двойной аксель выполнен чисто и уверенно, как и еще один тот же прыжок. Да и в целом Вероника достаточно уверенно смотрится на льду, спокойно справляется со своими элементами, вращения — на четвертый уровень. За каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов пришлось побороться, как и за каскад тройной флип + двойной тулуп, но справилась фигуристка, вытянула оба каскада. Сольный тройной риттбергер вышел чистым. Очень уверенное выступление Малышевой, спокойное, и этот прокат Вероника точно может внести себе в зачет. Прекрасно вышло.
За произвольную программу Скулкина получает 86,62 балла. Это дает ей в общей сумме 137,88 балла.
Скулкина начинает свою программу с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент, но недокрут случается на прыжке, а следом степ-аут и с трудом избегает падения фигуристка. А вот с тройного флипа падает неприятно, но следом четко исполняет аксель в два с половиной оборота. Тройной риттбергер тоже получается чистым, достаточно интересная хореография у фигуристки, пусть и не до конца отточенная, однако смотрится Скулкина на льду интересно. Каскад тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов выходит с недокрутом на элементах, как и сольный тройной тулуп. Тройной сальхов тоже не эталонный, но стоит вспомнить, что для фигуристки это дебют на такого рода соревнованиях, и борется она за свою программу, пусть и не все у нее получается.