«Красивое прикрытие»: «Оренбург» уволил тренера после падения его дочери в межлестничный пролет

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик покинул свой пост. Одной из причин его отставки стала трагедия в семье: его маленькая дочь получила тяжелую травму головы при падении в межлестничный пролет в оренбуржской гостинице. Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин заявил «Газете.Ru», что руководство клуба использовало историю с ребенком как «красивый развод», чтобы прикрыть неудачи Ярошика и свои собственные.

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик официально ушел с должности главного тренера «Оренбурга», о чем сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении.

Причины ухода Ярошика

Под руководством чеха команда крайне неудачно стартовала в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) — в пяти матчах набрала лишь одно очко и пока что замыкает турнирную таблицу первенства. Единственную победу при Ярошике «Оренбург» одержал на групповом этапе Кубка России, обыграв дома «Сочи» со счетом 2:0. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев пояснил, что причина расставания с тренером кроется не только в спортивных результатах.

«Команда находится не в очень хорошей ситуации, а в связи с семейными проблемами человек не может сейчас полностью концентрироваться на работе», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Он не уточнил, какого рода сложности помешали Ярошику сосредоточиться на работе в «Оренбурге». Подробности раскрыл инсайдер Иван Карпов. По его информации, годовалая дочь тренера получила серьезную травму.

«На днях в семье чеха случилась трагедия — его грудная дочь Николь (год исполнится 4 сентября) упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы, где проживают Ярошики.

У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера», — пишет Карпов в Telegram.

«Это просто красивый развод»

Валерий Масалитин — известный в прошлом футболист ЦСКА, за который Ярошик выступал с 2003 по 2004 год, — считает, что во главу угла нужно поставить спортивный результат. Инцидент с ребенком, по его мнению, предоставил руководству «Оренбурга» возможность расстаться с тренером, не заявляя о том, что он не справился с обязанностями. Масалитин в комментарии «Газете.Ru» напомнил, что Ярошик был назначен по рекомендации Марцела Лички — чешского специалиста, ранее работавшего в «Оренбурге», а в текущем сезоне возглавляющего «Динамо».

«Изначально было понятно, что это спорное назначение. У Ярошика не было больших достижений в тренерской деятельности, просто был назначен по рекомендации Лички. Рискнули — но риск не оправдался. Последнее место, одно очко, а атакующей игры, которую мы видели при Личке, сейчас «Оренбург» не демонстрирует.

Нашли причину, сообщили о болезни ребенка. Но это просто красивый развод, чтобы прикрыть неудачи свои и Ярошика.

Такова тренерская доля: когда тренер устраивается на работу, он пишет два заявления — на прием и на увольнение. А когда тебя уволят, неизвестно. Если нет результата, это логично. А если нет связи с коллективом, надо принимать экстренные меры. Травма ребенка?.. Если такое случается, человека отпускают, он разбирается, возвращается, а потом стороны садятся за стол переговоров. Можешь работать — работаешь. Не можешь — тогда уже следует увольнение. А не сразу, как только подобное случилось. Честно говоря, даже не слышал раньше о таком.

Обычно сразу увольняют «по собственному желанию», когда тренер не справляется с обязанностями и нет результата. А это — красивое прикрытие», — убежден Масалитин.

Экс-главный тренер «Зенита» — чех Властимил Петржела — тоже высказался об отставке своего соотечественника из «Оренбурга».

«Очень удивлен отставкой Ярошика. Но я твердо убежден, что он сможет найти себе работу в скором времени. И не так важно, будет это в России или в другой стране», — приводит его слова «Чемпионат».

Кто заменит Ярошика?

Андреев, говоря о расставании «Оренбурга» с главным тренером, отметил, что уходит и один из ассистентов Ярошика — Петар Алексиевич. Одновременно с сообщением об отставке чеха клуб назвал имя его преемника — им стал испанец Давид Деограсия, работавший до этого в клубной академии. Андреев объяснил, почему выбор пал именно на него.

«Во-первых, он знает эту команду. Знает, в какой футбол играл «Оренбург» в том чемпионате и во что сейчас играет.

Видит проблемные места, знает игроков. Плюс мы знаем, как он работает. Убедились за эти полгода, которые он работает в академии. Характер человека, цели, задачи — все это у нас в принципе совпадает. Поэтому и было принято такое решение», — объяснил директор клуба.