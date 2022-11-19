«Позорище никчемное»: в Москве хоккеист любительской команды избил судью клюшкой и коньками

В матче хоккейной лиги «Трудовые резервы» между любительскими командами «Леопарды» и Revol Ice в московском ледовом дворце «Чкалов Арена» произошел инцидент: игрок «Леопардов» Николай Ризин избил арбитра матча клюшкой и коньками. На место приехала полиция, лига обещает принять самые жесткие меры, а также оказать юридическую помощь пострадавшему судье. Глава Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин рассказал «Газете.Ru» о состоянии здоровья рефери и заявил, что Ризин будет наказан.

Рядовой матч регулярного чемпионата хоккейной лиги «Трудовые резервы», в котором встречались любительские команды «Леопарды» и Revol Ice, завершился дракой. В середине второго периода игрок «Леопардов» набросился на арбитра, нанеся ему удар клюшкой в область шеи, а затем ударил уже упавшего судью жестким носком конька. На свитере игрока была написана фамилия Утенков. Комментатор матча очень эмоционально отреагировал на случившееся.

«Я такого хамства не видел никогда, просто полудурок, не постесняюсь этого слова. Это не хоккеист, а просто позорище никчемное.

Я призываю лигу «Трудовые резервы» дисквалифицировать этого персонажа до конца его горе-дней в хоккее», — не постеснялся выражений комментатор.

Позже выяснилось: игрок Михаил Утенков в команде «Леопарды» действительно есть, однако по неясным пока причинам в его свитере на лед вышел Николай Ризин — именно он напал на судью. Отметим, что в этот момент счет был 5:3 в пользу Revol Ice, Ризин успел нанести два броска по воротам, один из которых был в створ, а также заблокировал два броска.

Судя по всему, 42-летний Ризин оказался не согласен с решением судьи: в протоколе матча значится малый штраф игроку за грубую игру против вратаря.

На записи трансляции, обнародованной на сайте хоккейной лиги, видно, что игрок атаковал рефери именно после того, как арбитр отправил его на скамейку штрафников.

Второй период в итоге был доигран, но затем матч досрочно завершился. «Леопардам» было присуждено техническое поражение со счетом 0:5. Что касается арбитра, он смог самостоятельно покинуть лед, но продолжить игру уже не сумел.

По следам инцидента хоккейная лига «Трудовые резервы» выступила с официальным заявлением. Организация обещает, что спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) проведет детальное разбирательство и примет самые жесткие меры в отношении провинившегося игрока.

«Во время матча между командами Леопарды и Revol Ice произошел вопиющий инцидент с участием игрока «Леопардов» — #99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, вследствие чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу.

В связи с грубейшим нарушением регламента, матч между вышеупомянутыми командами был прекращен, команде «Леопарды» засчитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.

Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жесткие меры по данному факту. Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру»,

— говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях лиги.

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин. Он сообщил, что судья не получил серьезных повреждений. По словам Николишина, по итогам СДК федерация опубликует информацию о санкциях в отношении Ризина.

«С арбитром все хорошо. Он сам обратился в больницу — с ним все в порядке.

Будут ли наложены санкции на игрока? Да, игрок обязательно будет подвергнут санкциям. Сначала будет СДК, потом мы вынесем решение и обо всем сообщим», — сказал Николишин.