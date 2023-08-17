«Если хочет убежать из России — убежит»: хоккеист Войнов уедет в США по окончании карьеры

Знаменитый российский хоккейный защитник Вячеслав Войнов, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, рассказал, что после завершения карьеры собирается жить в США, где учатся в школе его дети. Экс-наставник сборной России Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» назвал это выбором, на который хоккеист имеет право.

В Калифорнии школа детей

33-летний защитник Вячеслав Войнов в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дал интервью «Спорт-Экспрессу», рассказав среди прочего о том, что после завершения профессиональной карьеры планирует жить в Соединенных Штатах Америки.

«Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США. Скорее всего, да. Но я не утверждаю, что буду находиться там все время. Думаю, что будет пополам. В России тоже хочу жить», — рассказал хоккеист.

Находясь в России, воспитанник челябинского хоккея проживает в Москве и не планирует возвращаться в родной город: «В России мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне».

При этом Войнов также рассказал о проблемах, которые в данный момент есть в Лос-Анджелесе. В частности о лесных пожарах, из-за которых над городом образовался смог.

«Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит. Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо. Там, где я живу, нет пожаров. Лос-Анджелес территориально огромный. Где-то пожары, где-то землетрясения, где-то «черные» районы, куда лучше не заходить», — считает защитник.

Два Кубка Стэнли и олимпийское золото

Войнов в свои 33 года — один из самых знаменитых и титулованных отечественных защитников. Во взрослом хоккее он дебютировал в составе родного челябинского «Трактора», за который выступал с 2006 по 2008 годы. Затем хоккеист отправился за океан и пробивался в состав «Лос-Анджелес Кингз» через фарм-клуб «Манчестер Монаркс», выступая за него в течение пяти сезонов.

В двух последних из них игрок уже привлекался к основной обойме «Кингз» и окончательно стал членом регулярного ростера по ходу кампании-2012/13, хотя годом ранее он уверенно провел часть чемпионата и весь плей-офф, выиграв с командой первый Кубок Стэнли.

В 2014 году Войнов и «короли» повторили успех, при этом Вячеслав уже был одной из ключевых фигур в составе. А падение команды в следующем чемпионате связывают во многом с потерей российского защитника.

Проведя шесть матчей в сезоне-2014/15, россиянин попал в неприятную историю из-за семейной ссоры с супругой Мартой Варламовой. Чета вынуждена была обратиться к врачам, после чего на Войнова завели дело о домашнем насилии. Итогом стали добровольное согласие хоккеиста на тюремное заключение в два месяца, а также арест миграционной службой после досрочного освобождения.

В итоге игроку пришлось покинуть США и вернуться в чемпионат КХЛ. Там он выступал за СКА, омский «Авангард», столичное «Динамо» и казанский «Ак Барс», выиграв с питерским клубом в 2017 году Кубок Гагарина.

Также на счету игрока победа на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году в составе команды ОАР (Олимпийских атлетов из России), где он играл ключевую роль ведущего защитника.

При этом Вячеслав неоднократно пытался вернуться в НХЛ, однако, несмотря на окончание наложенной из-за дела о домашнем насилии дисквалификации, ни один клуб так и не решился предложить ему контракт.

Сейчас 33-летний Войнов готовится к очередному сезону в составе «Ак Барса» и пока не планирует заканчивать выступления.

«Каждый имеет право на выбор»

Для «Газеты.Ru» слова защитника прокомментировал известный российский тренер Владимир Плющев, работавший в том числе с молодежной и взрослой сборными страны.

«Это право каждого человека. Тем более за время, пока он работал в НХЛ, у него появилась недвижимость в США, наверное. Семья у него там. Большим фактором, который влияет, всегда являются супруги. Где жить, где лучше. Считаю, это его личное дело. Если он так прокомментировал, то, наверное, он не считает это каким-то провокационным высказыванием. Он просто сказал, как будет, как он видит свою жизнь в дальнейшем», — рассказал Плющев.

Специалист считает, что такие новости, как отъезд российского игрока за океан после окончания карьеры, никак не сказываются на имидже нашего хоккея.

«Влияет это или не влияет? Ну а как влияет. Если человек хочет жить в России — он будет жить в России. Если человек хочет убежать из России — он убежит. Думаю, в скором будущем все захотят жить в России. Это самая зеленая, наверное, после Австралии, страна. А по размерам-то мы точно превосходим. Ну а по процессам, которые происходят в мире, мы наиболее стабильные в любом отношении, — отметил тренер.

— У нас работают американцы, приезжают и берут гражданство. Канадцы берут гражданство по каким-то причинам. Есть процессы, которые влияют на человека. Они, может быть, приезжают не только из-за хоккея. Может быть, им дороже традиционные ценности. Не думаю, что все это может как-то влиять на имидж хоккея. Он зарабатывается на спортивной площадке, а не в каких-то интервью и комментариях».

Говоря о качествах Войнова как хоккеиста и его карьере в целом, Плющев подчеркнул, что не может поставить защитника в число великих, но назвал его игроком высокого класса.

«Не думаю, что у него не удалась карьера. Он все-таки поиграл в сильнейших лигах мира. Поэтому не сказать, что у него не сложилась карьера. Как защитник он на виду в Континентальной хоккейной лиге. Пожалуй, наиболее авторитетный защитник. Сказать, что он великий защитник, я не скажу. И вообще, звание великого защитника — это очень громко звучит, — уверен Плющев.

— Если говорить о великих игроках, великих защитников, то у нас их было предостаточно. И в советское время в том числе. В основном в советское время. К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова — Железного Сашу, который прошел войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича Рагулина, который воспитал Вячеслава Фетисова на льду. Поэтому великий — это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов — хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный», я бы не стал. А то будет как в мультфильме – «Великолепный Гоша».