В Москве баскетболист врезался в дерево на Mustang и бросил в машине свою спутницу

Баскетболист московской команды «Бизоны» Борис Спрыгин за рулем автомобиля Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы. Мужчина сбежал с места происшествия, оставив в машине пассажирку с травмами различной степени тяжести. Спрыгина задержали дома. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что спортсмену может грозить до семи лет условно.

Telegram-канал SHOT сообщил о дорожно-транспортном происшествии на юго-востоке Москвы: вечером 16 августа автомобиль Ford Mustang врезался в дерево на Подольской улице. Водитель сбежал с места аварии.

При этом пострадала находившаяся в машине пассажирка. По свидетельствам очевидцев, водитель выбрался из автомобиля и скрылся, оставив свою спутницу в салоне.

Перед этим он спросил у женщины, пойдет ли она домой пешком. Однако пострадавшая с трудом формулировала мысли и не смогла ответить. Прибывшие врачи госпитализировали ее с различными травмами.

Личность водителя вскоре установили: им оказался 33-летний Борис Спрыгин, его объявили в розыск. Спрыгин играл за любительскую команду «Бизоны», выступающей в Московской баскетбольной лиге. Он профессионально занимался баскетболом, но в 2010-м году был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Он также обрел широкую известность благодаря победе в реалити-шоу «Экс на пляже» на телеканале «Пятница», где смог «построить любовь», воссоединившись со своей бывшей супругой Еленой.

Утром в четверг, 17 августа, Спрыгина задержали в собственной квартире на улице Перерва.

33-летний баскетболист в момент аварии был в нетрезвом состоянии. Девушка, которая находилась с ним в машине, — 43-летняя Анна Павлова, сожительница его друга.

В отношении баскетболиста составлено четыре административных протокола — за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. Кроме того, административное расследование против спортсмена начато за нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда здоровью пассажирки.

Он может быть оштрафован на сумму порядка 50 тысяч рублей и на несколько лет лишен прав. А если медики подтвердят, что здоровью Павловой был нанесен тяжкий вред, баскетболисту может грозить до двух лет тюрьмы.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с большой долей вероятности несудимый ранее спортсмен получит условный срок, но он составит не два года, а от трех до семи.

«В истории с Борисом Спрыгиным, который попал в Москве в ДТП, оставил место происшествия, имеется информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано.

Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.

Повторюсь, здесь необходимо провести экспертизу состояния пассажирки. И если будет установлено, что ее здоровью причинен тяжкий вред, то дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ.

Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким.

Насколько я понимаю, баскетболист не был судим, так что реальный срок ему вряд ли грозит. Но если дело будет направлено в суд и его вина будет доказана, то условный срок, конечно, он может получить», — заключил Калинов.