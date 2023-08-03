«Организм может не выдержать»: Костомарова ждет новая операция

Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров приступил к активным тренировкам после перенесенных ампутаций и учится жить с протезами на ногах. Врач Лев Авербах предупредил, что после перенесенного стресса организм фигуриста может «не выдержать» тех нагрузок, которые Костомаров на него взвалил. На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что чемпиона ожидает новая операция — теперь по протезированию рук.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков после выступления с лекцией на форуме «Территория смыслов» пообщался с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. В разговоре с ним он упомянул случай олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который после ампутаций на руках и ногах учится жить с протезами.

«У меня у жены (она фигуристка) сейчас партнер тоже учится как раз. Ногами управлять уже научился. Он тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут делать руки, предстоит операция», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, женой Пескова. Вместе пара выиграла олимпийское золото 2006 года, также фигуристы дважды становились чемпионами мира и трижды выигрывали европейское первенство. Сама фигуристка, говоря о состоянии своего бывшего партнера в конце июля, выразила радость от того, что после полугода в больнице Костомаров вернулся домой.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится.

Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит слова Навки ТАСС.

Костомаров продолжает восстановительные тренировки с ножными протезами и регулярно делится своими успехами с подписчиками в Telegram-канале. В своем последнем посте он опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как он поднимается двумя ногами на установленную на уровне колен подставку.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал Костомаров публикацию.

Однако настолько активные тренировки и быстрый прогресс могут даже пойти спортсмену во вред. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах, отметив, что организм не всегда может адекватно оценить собственное состояние после таких болезней и ампутаций.

«Конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный.

С точки зрения внутреннего состояния, может, ему это и помогает, но организм после таких стрессов может не выдержать стресс от таких активных тренировок. <...> Костомарову еще предстоит много работы, работать надо будет всю жизнь, чтобы поддерживать свои протезы в порядке и функциональности. И то, что мы увидели на примере Романа — крупное везение», — сказал Авербах.

Психолог Евгений Фомин в интервью «Матч ТВ» отметил, что для Костомарова активное ведение социальных сетей — это отличный способ адаптации к новой жизни с протезами.

«Плюс он может посмотреть на себя со стороны и принять свое новое тело, которое получил в результате болезни. Любой, даже полностью здоровый человек не может адекватно воспринимать себя на видео с первого раза. Роман таким образом привыкает к новым реалиям. Хорошо, что он социализируется. Это говорит о его мощной силе воли и высоком уровне адаптивности.

Он не впал в депрессию, не поник в тревожных мыслях, не думает о себе в уменьшительном плане. Роман принимает новую самоидентификацию», — заявил специалист.

Также Фомин отметил, что Костомаров после полного восстановления сможет обучать детей, стать лидером мнений или, например, заняться работой с паралимпийцами.

6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

В начале января фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.