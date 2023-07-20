«Хочется все вернуть назад». Как Костомаров адаптируется к жизни с протезами

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернулся домой после больницы. Он признался, что ему непросто адаптироваться к новой жизни, а «иногда хочется все вернуть назад», хотя это и невозможно. Коллеги фигуриста уверены, что он «все преодолеет и вернется на лед», а психолог считает, что спортсмен выполняет важную социальную миссию. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Фигурист Роман Костомаров рассказал в соцсетях о возвращении домой. Он не стал скрывать, что ему непросто приспособиться к жизни после полугода в больнице, ампутации конечностей и реабилитации. Он поблагодарил за поддержку жену Оксану Домнину и всех, кто был и остается с ним рядом.

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно.

Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!» — написал фигурист.

«Для фигуристов это был шок»

Накануне Роман с супругой побывал в гостях у Татьяны Навки — своей многолетней партнерши, вместе с которой он завоевал золото Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Она поделилась радостными эмоциями от встречи и выразила уверенность, что они с Костомаровым вернутся на лед.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя.

Уверена, что все твои поклонники так же, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду»,

— написала Навка в Telegram-канале.

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Пока Костомаров находился в больнице, лишь немногие могли быть рядом с ним. Фигурист, призер олимпийских игр Максим Шабалин рассказал, что ему так и не удалось навестить друга.

«Нет, я не навещал его.

Он не хочет встречаться ни с кем до тех пор, пока не почувствует такую потребность.

И это понятно. Для фигуристов это был шок, тем более что буквально накануне мы с ним работали вместе в одном спектакле. Мы все переживаем за него. Уверен, что он все преодолеет и вернется на лед», — приводит слова Шабалина сайт «Аргументы и факты».

«Доктора сделали чудо»

При этом спортсмен получает поддержку не только на родине. Так, итальянский тренер, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли заявила, что счастлива за Костомарова.

«Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего.

Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво.

Прекрасные доктора — так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей. Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой», — цитирует Фузар-Поли «Спорт-Экспресс».

Костомаров продолжает восстановление после выписки из больницы и регулярно публикует в соцсетях видеоотчеты о своих тренировках.

«Костомаров выполняет социальную миссию»

По мнению психолога Ирины Мирной, таким образом он возвращается к обычной жизни.

«Сейчас мы видим, как Роман входит в привычный для него ритм на грани человеческих возможностей, чтобы достичь новой глобальной цели», — сказала психолог в интервью «Пятому каналу».

Она также выразила мнение, что Костомаров выполняет социальную миссию.

«Скорее всего, он получает много слов благодарности за то, что так открыто транслирует свое восстановление. Он мотивирует многих, кто оказался в такой же ситуации»,

— резюмировала эксперт.

Роман Костомаров попал в больницу в начале января, и изначально сообщалось, что у него диагностирована пневмония. Однако позже начались настолько серьезные осложнения, что стали отмирать ткани конечностей и потребовались операции по ампутации. В итоге Костомаров лишился голеней обеих ног, кисти правой руки и пальцев на левой руке. Он был выписан в начале июля.