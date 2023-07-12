«Надо быть внимательным к половым партнерам»: врачи — об опасной болезни Щербаковой

Анна Щербакова (Россия) в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, заболевшая мононуклеозом, может лишиться работоспособности на девять месяцев, о чем заявил спортивный врач Вячеслав Ефремов. Доктор медицинских наук Андрей Шестаков сообщил, что эта инфекция передается через поцелуи и «телесный контакт» и посоветовал тщательно выбирать «половых партнеров». А подруга Щербаковой, фигуристка Алена Косторная вспомнила, как сама перенесла мононуклеоз, и подчеркнула, что эта инфекция нанесла ей «большой удар по печени».

«Лихорадка, похожая на простуду»

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, изъявившая желание вернуться в спорт, остановила подготовку к сезону на базе в Новогорске, из-за мононуклеоза.

Это инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Обычно оно не несет серьезной опасности для жизни человека, однако имеет серьезные противопоказания к занятию спортом на срок до полугода из-за риска разрыва селезенки.

Ситуацию прокомментировал доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

«Мононуклеоз — это очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю. В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма.

Для спортсменов период выздоровления может достигать нескольких месяцев из-за больших нагрузок. Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно.

Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи, — приводит слова доктора Sport24. — Что нужно делать, чтобы не заразиться? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко».

Высказался по поводу ситуации со спортсменкой и спортивный врач Вячеслав Ефремов.

«Для этого заболевания характерен синдром хронической усталости. Спортсмен вроде как все делает по тренировочному плану: нормально спит, нормально питается, выполняет все предписания, которые дают, придерживается оптимального графика тренировок и отдыха, но все равно сильно устает», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Врач Ефремов подтвердил, что работоспособность спортсмена может пропасть на полгода, а также подчеркнул, что в медицинской литературе приводятся случаи, когда она пропадала на срок до девяти месяцев.

«Здесь все зависит от иммунитета. Этот вирус повреждает лимфоидную ткань. В этом вся загвоздка — человек долго выздоравливает. К сожалению, специфического лечения нет. Заболевание передается воздушно‑капельным путем. Его часто называют поцелуйной болезнью», — сказал врач.

Ефремов подчеркнул, что при мононуклеозе очень важно не перегрузить спортсмена и соблюдать режим, а все лечение может быть только симптоматическим.

«Болит горло — надо использовать полоскание, повышена температура — жаропонижающее, противовоспалительное. При данном заболевании нельзя назначать антибактериальную терапию, это основное противопоказание», — отметил специалист.

«Был большой удар по печени»

В мире фигурного катания поддержали олимпийскую чемпионку. Высказалась заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

«Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

А вот другая воспитанница Этери Тутберидзе — Алена Косторная, занимавшаяся в «Хрустальном» вместе с Щербаковой, — рассказала, что сама долго восстанавливалась от мононуклеоза.

«Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей, — приводит слова спортсменки ТАСС.

— Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев. Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у нее все будет супер и она пройдет эту трудность так же, как и все другие на ее пути».

При этом РИА Новости сообщает, что диагноз Щербаковой был поставлен еще в начале июня, и уже тогда спортсменка перестала тренироваться, а сейчас идет на поправку.