«Вали из клуба, трус»: бразильские фанаты избили футболиста за оргию вместо тренировки

Бразильские футбольные фанаты клуба «Коринтианс» ворвались в номер отеля и избили находившегося там нападающего Луана, который симулировал травму и вместо тренировки устроил в компании друзей оргию с четырьмя женщинами. Шесть лет назад футболиста, считавшегося восходящей звездой, едва не купил московский «Спартак».

Бразильский нападающий Луан стал жертвой нападения болельщиков его футбольного клуба «Коринтианс», хотя обстоятельства, при которых все случилось, говорят и не в пользу самого игрока.

Футболист сообщил клубу о том, что у него травма ребра, из-за чего пропустил тренировку, однако фанатская группировка «Тимау», как называют этот клуб в стране, каким-то образом узнала не только, что игрок не отправился на восстановительные процедуры. Болельщики получили информацию о том, что Луан решил весело провести время в отеле, узнав в том числе и номер отеля.

В итоге шестеро болельщиков, среди которых предположительно был и лидер ультрас «Коринтианс», ворвались в номер гостиницы в Сан-Паулу и избили форварда. Луан предавался утехам в компании пяти друзей и четырех женщин, когда оргия приобрела неожиданный поворот.

Бразильские СМИ сообщают, что во время избиения фанаты требовали, чтобы игрок покинул их клуб. «Вали из «Коринтианс»! Нужно уважать клуб, ты свалишь отсюда, трус!» — приводят их выкрики журналисты.

Причины такого поведения не только в конкретном проступке игрока, но и во всем, что сопутствует его карьере в последнее время. Луан был куплен «Коринтиансом» три с половиной года назад у «Гремио» за €5 млн, но явно не оправдал ожиданий.

В первом сезоне в 22 матчах бразильской Серии А он отметился двумя забитыми мячами, проводя на поле в среднем 50 минут. На следующий год он уже играл в среднем по полчаса за матч и в 17 играх не совершил результативных действий. В чемпионате 2022 года Луан вышел на поле трижды за первые полгода, после чего был отдан в аренду в «Сантос», где за восемь встреч провел один мяч.

В текущем сезоне нападающий вообще ни разу еще не выходил на газон в официальных встречах, а теперь еще и потерял доверие болельщиков. При этом «Коринтианс», уже осудивший поведение фанатов, располагается на 16-м месте среди 20 участников чемпионата и отчаянно борется за выживание.

Карьера Луана, которому и сейчас только 30 лет, начиналась совсем не так. В 2016 году он выиграл в составе сборной Бразилии до 23 лет Олимпийские игры, отметившись тремя забитыми мячами. В 2017-м он дважды сыграл уже за взрослую сборную страны и считался одним из самых перспективных игроков.

Тогда им всерьез интересовался московский «Спартак», который был готов выложить €8 млн за форварда. Договоренность с «Гремио» была достигнута, но контракт в итоге отклонил сам Луан.

Вся карьера игрока после этого проходит на родине, а единственный трансфер был совершен как раз в «Коринтианс», имеющий, как и «Спартак», прозвище «Народная команда». Причем для клуба из Сан-Паулу эта покупка стала самой дорогой в истории.

«Спартак» же в 2017 году вместо Луана в итоге купил его одноклубника и партнера по атаке Педро Рошу, который в составе красно-белых так толком и не заиграл, забив в РПЛ всего один мяч и в основном мыкавшись по арендам. Сейчас Роша тоже выступает на родине за «Форталезу», но хотя бы играет и забивает довольно регулярно.

Роша выступал в арендах в «Крузейро» и «Фламенго», в 2021 году провел 15 матчей и забил четыре мяча за «Спартак-2», после чего оформил окончательный трансфер в «Атлетико Паранаэнсе». За сезон в этом клубе он отличился четыре раза в 26 играх, а в составе «Форталезы» в текущем чемпионате имеет два гола при четырех появлениях на поле.