«Не нужен постоянный тренер»: Жамнов покинул сборную России по хоккею

Алексей Жамнов покинул пост главного тренера сборной России по хоккею, так как 30 июня у него истек контракт с Федерацией хоккея России, а нового соглашения организация специалисту не предложила. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что новый наставник главной команды страны на постоянной основе не нужен, пока действует отстранение от международных соревнований.

Алексей Жамнов больше не является главным тренером сборной России по хоккею. Истекший 30 июня контракт с наставником не был продлен со стороны Федерации хоккея России. Официальные лица ФХР уже подтвердили это решение, пояснив, что в данный момент национальная команда не нуждается в постоянном главном тренере.

Информация о том, что Жамнов может покинуть пост рулевого сборной России, появилась в последних числах первого месяца лета.

«ФХР не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», – рассказал «Матч ТВ» анонимный источник в федерации.

Так и случилось, и теперь официальные лица организации подтвердили данное решение.

«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем, — цитирует Metaratings председателя тренерского совета ФХР Бориса Майорова.

— Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берем паузу, нет смысла торопиться».

Ну а президент федерации Владислав Третьяк и вовсе высказался против назначения нового главного тренера в нынешней политической и спортивной ситуации.

«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», – рассказал Третьяк ТАСС.

Сборная страны действительно сейчас не имеет постоянной игровой практики, так как отстранена от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) и не может участвовать в чемпионатах мира и Еврохоккейтуре.

Единственным реальным турниром для национальной команды должен стать Кубок Первого канала, куда в прошлом году, например, были приглашены сборные Белоруссии и Казахстана. Должна там была выступить и молодежная сборная России, но в последний момент ее участие в соревнованиях не было подтверждено.

Под руководством Жамнова сборная России не смогла выиграть Кубок Первого канала в 2022 году, уступив в решающем матче белорусам. Тогда по ходу встречи полидировать успели обе команды, но хозяева соревнований дважды отыгрывались по ходу третьего периода и все-таки уступили в серии послематчевых штрафных бросков, проиграв вместе с тем и первое место всего турнира.

Ну а единственным настоящим большим турниром для Жамнова у руля главной команды страны стали Олимпийские игры 2022 года в Токио, где российская сборная при не самой яркой игре смогла дойти до финала, где уступила Финляндии. По ходу встречи россияне повели в счете, но Суоми играла мощнее, давила и в итоге дважды заставила капитулировать Ивана Федотова – 2:1.

При этом главным тренером проекта «Сборная России — 25», где собраны хоккеисты до 25 лет включительно, остается действующий наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. Не исключено, что со временем он может быть назначен и главным тренером основной сборной страны.

Что касается самого Жамнова, то он не останется без работы, так как еще в марте был назначен главным тренером не попавшего по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги в плей-офф московского «Спартака».

С красно-белыми специалист связан уже давно. Еще с сезона-2015/16 после расформирования мытищинского «Атланта», где он работал, Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрожденного «Спартака».

При этом во время своей игровой карьеры на родине Жамнов выступал в чемпионате СССР за столичное «Динамо», после чего отправился в НХЛ, где был игроком «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Фладельфии Флайерз» и «Бостон Брюинз». Форвард прославился как качественный снайпер, девять раз за океаном добравшись до отметки в 20 шайб за сезон.

Как игрок Жамнов трижды выигрывал чемпионат СССР, брал золото, серебро и бронзу Олимпийских игр, а также становился бронзовым призером чемпионата мира.