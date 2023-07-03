«Не нужен постоянный тренер»: Жамнов покинул сборную России по хоккею

Алексей Жамнов больше не является главным тренером сборной России по хоккею. Истекший 30 июня контракт с наставником не был продлен со стороны Федерации хоккея России. Официальные лица ФХР уже подтвердили это решение, пояснив, что в данный момент национальная команда не нуждается в постоянном главном тренере.
Информация о том, что Жамнов может покинуть пост рулевого сборной России, появилась в последних числах первого месяца лета.
«ФХР не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», – рассказал «Матч ТВ» анонимный источник в федерации.
Так и случилось, и теперь официальные лица организации подтвердили данное решение.
«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем, — цитирует Metaratings председателя тренерского совета ФХР Бориса Майорова.
— Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берем паузу, нет смысла торопиться».
Ну а президент федерации Владислав Третьяк и вовсе высказался против назначения нового главного тренера в нынешней политической и спортивной ситуации.
«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», – рассказал Третьяк ТАСС.
Сборная страны действительно сейчас не имеет постоянной игровой практики, так как отстранена от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) и не может участвовать в чемпионатах мира и Еврохоккейтуре.
Единственным реальным турниром для национальной команды должен стать Кубок Первого канала, куда в прошлом году, например, были приглашены сборные Белоруссии и Казахстана. Должна там была выступить и молодежная сборная России, но в последний момент ее участие в соревнованиях не было подтверждено.
Под руководством Жамнова сборная России не смогла выиграть Кубок Первого канала в 2022 году, уступив в решающем матче белорусам. Тогда по ходу встречи полидировать успели обе команды, но хозяева соревнований дважды отыгрывались по ходу третьего периода и все-таки уступили в серии послематчевых штрафных бросков, проиграв вместе с тем и первое место всего турнира.
Ну а единственным настоящим большим турниром для Жамнова у руля главной команды страны стали Олимпийские игры 2022 года в Токио, где российская сборная при не самой яркой игре смогла дойти до финала, где уступила Финляндии. По ходу встречи россияне повели в счете, но Суоми играла мощнее, давила и в итоге дважды заставила капитулировать Ивана Федотова – 2:1.
При этом главным тренером проекта «Сборная России — 25», где собраны хоккеисты до 25 лет включительно, остается действующий наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. Не исключено, что со временем он может быть назначен и главным тренером основной сборной страны.
Что касается самого Жамнова, то он не останется без работы, так как еще в марте был назначен главным тренером не попавшего по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги в плей-офф московского «Спартака».
С красно-белыми специалист связан уже давно. Еще с сезона-2015/16 после расформирования мытищинского «Атланта», где он работал, Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрожденного «Спартака».
При этом во время своей игровой карьеры на родине Жамнов выступал в чемпионате СССР за столичное «Динамо», после чего отправился в НХЛ, где был игроком «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Фладельфии Флайерз» и «Бостон Брюинз». Форвард прославился как качественный снайпер, девять раз за океаном добравшись до отметки в 20 шайб за сезон.
Как игрок Жамнов трижды выигрывал чемпионат СССР, брал золото, серебро и бронзу Олимпийских игр, а также становился бронзовым призером чемпионата мира.