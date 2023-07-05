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Спорт

Исправиться за провал на «Ролан Гаррос»: Медведев стартует на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 1-й круг. Медведев (Россия) — Фери (Великобритания). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев стартует на Уимблдоне матчем против 20-летнего британца Артура Фери, который является 391-й ракеткой мира. На прошлом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — Медведев вылетел в первом круге, уступив 172-й ракетке мира Тиаго Сейботу Уайлду. Теперь россиянин горит желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:05

Атаковал Медведев, но Фери из обороны попал в самую линию. Следующий удар Даниила переводом по линии был уже не таким острым. Британец решил укоротить и не перебросил сетку — ровно.

16:04

Выигрывает Фери розыгрыш со второй подачи — больше.

16:03

Аут по длине у Фери. Сорвал форхенд — 40:40.

16:03

Снова у сетки британец. Пытается обвести россиянин, но Артур закрывает сетку с лета — 40:30.

16:02

Серв энд воллей от Фери в ответ на еще один выигранный россиянином мяч — 30:30.

16:02

А вот тут прекрасный прием крученой второй подачи в исполнении Медведева — 15:15.

16:01

Отличная подача британца — 15:0.

16:00

Медведев бьет в сетку — 3:3. Обратный брейк сделал Фери!

16:00

Двойная ошибка — 30:40, брейк-пойнт у Фери.

15:59

Трос помог Фери, Медведев успел к мячу, но обвести не получилось. Вернее, обкрутил вышедшего к сетке соперника, но в коридор — 30:30.

15:59

Красивый резаный удар от россиянина — 30:15.

15:59

Обменялись выигранными розыгрышами на подаче Медведева соперники — 15:15.

15:56

Из обороны смог перейти в атаку Медведев и закончил смэшем с хафкорта — 3:2! С брейком повел россиянин!

15:55

И снова сетка у Фери. В розыгрыше со второй подачи в этот раз — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!

15:54

Снова пошел Фери к сетке, но Медведев классно сыграл. Обвести не смог, но Артур в итоге попал с лета в сетку — 0:30.

15:54

Пошел Фери к сетке с подачи, но нарвался на шикарную обводку — 0:15.

15:54

И снова подача приходит россиянину на выручку — 2:2.

15:53

Завязался розыгрыш, и тут же ошибся Даниил. Но затем подал на вылет — 40:30.

15:52

Две отличные подачи россиянина — 30:15.

15:52

Опять неудачно начинается подача Даниила — 0:15.

15:48

Снова под ноль берет и очень легко — 1:2.

15:48

А вот Фери без проблем пока колошматит свои подачи — 40:0.

15:47

Удержал подачу Даниил — 1:1.

15:46

Отыгрывается Медведев и еще очко с подачи берет — больше.

15:46

Брейк-пойнт у британца — меньше.

15:45

Ого. Два подряд мяча за Фери — 40:40!

15:44

Обменялись розыгрышами — 40:15.

15:43

Медведев начинает свой гейм тоже уверенно — 30:0.

15:42

Под ноль берет свою подачу Фери — 0:1.

15:41

Еще один розыгрыш за подающим — 40:0.

15:40

Первые два мяча Фери берет легко — 30:0.

15:39

Фери выходит на подачу.

15:35

Через пять минут старт. Британец будет подавать первым.

15:20

Ну вот, временем начала сейчас значится 15.30 мск. Давайте будем ждать. Могут еще перенести.

15:10

Ждем теннисистов пока что.

15:00

Наш матч начнется примерно в 15.10 мск.

14:55

Интересно, что Фери родился не в Великобритании, а во Франции. Ну так, факт из биографии. Медведев, напомним, в французской академии стал профессионалом.

14:50

Даниил Медведев и Артур Фери никогда не встречались на корте, что неудивительно, учитывая их рейтинги. Россиянин — третья ракетка мира, британец — только 391-я. На Уимблдоне он получил wild card от организаторов.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! В первом круге Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с британцем Артуром Фери. Матч был накануне поставлен последним, пятым запуском на корте номер 2 и должен был начаться после поединка Барбора Крейчикова — Хитер Уотсон. Но дождь спутал все карты, как часто бывает на Уимблдоне. Игру перенесли на сегодня, поставили на первый корт первым запуском. Что важно — игра пройдет под крышей, а «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

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