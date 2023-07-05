Исправиться за провал на «Ролан Гаррос»: Медведев стартует на Уимблдоне. LIVE

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! В первом круге Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с британцем Артуром Фери. Матч был накануне поставлен последним, пятым запуском на корте номер 2 и должен был начаться после поединка Барбора Крейчикова — Хитер Уотсон. Но дождь спутал все карты, как часто бывает на Уимблдоне. Игру перенесли на сегодня, поставили на первый корт первым запуском. Что важно — игра пройдет под крышей, а «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.