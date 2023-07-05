Исправиться за провал на «Ролан Гаррос»: Медведев стартует на Уимблдоне. LIVE

Атаковал Медведев, но Фери из обороны попал в самую линию. Следующий удар Даниила переводом по линии был уже не таким острым. Британец решил укоротить и не перебросил сетку — ровно.
Трос помог Фери, Медведев успел к мячу, но обвести не получилось. Вернее, обкрутил вышедшего к сетке соперника, но в коридор — 30:30.
Из обороны смог перейти в атаку Медведев и закончил смэшем с хафкорта — 3:2! С брейком повел россиянин!
И снова сетка у Фери. В розыгрыше со второй подачи в этот раз — 0:40, тройной брейк-пойнт у Медведева!
Снова пошел Фери к сетке, но Медведев классно сыграл. Обвести не смог, но Артур в итоге попал с лета в сетку — 0:30.
Интересно, что Фери родился не в Великобритании, а во Франции. Ну так, факт из биографии. Медведев, напомним, в французской академии стал профессионалом.
Даниил Медведев и Артур Фери никогда не встречались на корте, что неудивительно, учитывая их рейтинги. Россиянин — третья ракетка мира, британец — только 391-я. На Уимблдоне он получил wild card от организаторов.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! В первом круге Уимблдона россиянин Даниил Медведев играет с британцем Артуром Фери. Матч был накануне поставлен последним, пятым запуском на корте номер 2 и должен был начаться после поединка Барбора Крейчикова — Хитер Уотсон. Но дождь спутал все карты, как часто бывает на Уимблдоне. Игру перенесли на сегодня, поставили на первый корт первым запуском. Что важно — игра пройдет под крышей, а «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.