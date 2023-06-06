«Как мы это делаем?» Смолов тайно от прессы женился на известной блогерше

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов объявил о свадьбе с известной блогершей и диджеем Кариной Истоминой. Звездная пара держала свои отношения в секрете и отметила торжество в узком кругу друзей, но оповестила публику о событии в своих социальных сетях.

Новая звездная пара

Знаменитый нападающий московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов и весьма известная блогерша и диджей Карина Истомина объявили о свадьбе, хотя ранее никак не анонсировали свои отношения.

Звездная пара расписалась в понедельник, 5 июня, и опубликовала в своих соцсетях фотографии, в которых объявила о случившемся.

По всей видимости, Смолов и Истомина встречались лишь около месяца: информация об их романе не успела просочиться в СМИ, и даже знаменитые друзья, оставлявшие поздравительные комментарии в их Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), явно выражали удивление.

«Как мы это делаем?» — написал в комментарии к публикации Истоминой о бракосочетании сам Смолов.

«Вот это скорости у Феди, не только на поле», — прокомментировала новость в своем Telegram-канале теннисистка Светлана Кузнецова.

Также поздравительным комментарием отметился приятель Смолова — рэпер Obladaet.

Завидный жених

Смолов всегда был известен как завидный жених. Раньше он состоял в браке со светской львицей Викторией Лопыревой, которая прекратила отношения с футболистом, заявив, что тому не хватает концентрации на целях.

На тот момент нападающий считался одним из главных разочарований среди российских футбольных талантов, но после разрыва с Лопыревой его карьера пошла в гору. Смолов стал немало забивать в составе «Урала», а после получил приглашение в «Краснодар», в котором стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Дальше были «Локомотив», аренда в испанскую «Сельту» в ковидный сезон всего с двумя голами, но зато мадридскому «Реалу» и «Барселоне», возвращение в «Локо» и переход в «Динамо». Смолов, воспитанник бело-голубых, выступает за этот клуб и по сей день.

В завершившемся сезоне он отметился 10 голами и шестью результативными передачами в 24 встречах Премьер-лиги, в которых принял участие.

После Лопыревой имя бомбардира применительно к возможному браку называлось рядом с Марией Юмашевой, ныне 21-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина. На момент начала их романа ей еще не исполнилось 18 лет.

Кто такая Карина Истомина

29-летняя Карина Истомина сама является медийной персоной, причем имеет достижения как в качестве диджея, так и в блогинге.

Она – единственный отечественный диджей, сотрудничающий с Apple Music. Истомина составляет для платформы авторские плейлисты.

Есть на ее счету и выпущенный в 2019 году совместно с Ксенией Дукалис альбом «Подкомодные змеи», исполненный в рэп-жанре.

Истомина значительную часть своего времени посвящает проблемам ментального здоровья, так как сама столкнулась с трудностями на этой почве. В возрасте 26 лет у нее была попытка суицида, а в 2021 году она рассказала о наркотической зависимости.

«Мне долго не могли поставить диагноз: подозревали то биполярное расстройство, то циклотимию, то депрессию. А в октябре 2020 года наконец диагностировали ПРЛ (пограничное расстройство личности), назначили терапию, и жить сразу стало легче. Вот, собственно, почему я говорю о том, что ментальное здоровье – важно, о том, что к психологам и психотерапевтам обращаться – нужно. Нужно заботиться о своем ментальном здоровье, чтобы понять, что у тебя в голове, чего ты ждешь от этого мира, как выстраиваешь личные границы, как не вступить в токсичную коммуникацию с миром – в личной жизни или на работе», — рассказывала девушка в интервью.

С 2019 года на протяжении двух лет Истомина была соведущей проекта «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор», работая вместе с Татьяной Мингалимовой, Ксенией Дукалис и Татьяной Стариковой. В программе были разговоры со знаменитостями и экспертами о феминизме, самооценке, буллинге, сексе и других острых темах.

С февраля 2021 года она стала ведущей «Музыкального четверга» в TikTok, куда к ней в гости приходили многие известные исполнители, начиная с Ильи Лагутенко из «Мумий Тролля». Сейчас Истомина активно развивает на своем канале программу «Справиться проще». Каждый ее выпуск посвящен одному психическому расстройству, которое разбирается с помощью приглашенных экспертов, а гости делятся опытом выздоровления.

На Instagram супруги Смолова, уже взявшей фамилию футболиста, подписано почти полмиллиона человек, а ее YouTube-канал «Справиться проще» имеет аудиторию в 200 тыс. подписчиков.