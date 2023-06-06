Вегас Голден Найтс

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Команды, которые начинают серию со счета 2-0, обычно побеждают в финалах в девяти случаях из десяти. И вообще лишь трижды команда, уступившая в двух матчах в гостях на старте серии, потом брала Кубок. Последний такой случай был в 2011-м, когда «Бостон» смог совершить суперкамбэк против «Ванкувера». Так что «Флориде надо сегодня побеждать, но в этом плей-офф она как раз с «Бостоном» висела на волоске от вылета (1-3), но смогла выиграть. Правда, там «Пантерз» начали с 1-1, а потом дважды уступили победителю регулярного чемпионата в домашних встречах.