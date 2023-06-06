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Спорт

Вторая битва финала: «Вегас» Барбашёва против «Флориды» Бобровского. LIVE

Кубок Стэнли. Финал. 2-й матч. «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Abbie Parr/AP
Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва принимает «Флориду Пантерз» Сергея Бобровского. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
Не начался
06 июня 03:00
Вегас Голден Найтс
Парадайс, США
0 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз, США
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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03:19

Гимн США звучит. Вот-вот начнется встреча.

03:10

Важен сегодняшний матч и для лидера «Флориды» Мэтта Ткачака. Первая игра у него совсем не получилась: не набрал очков, обрезался на четвертый гол соперников, а в конце еще и «сгорел» в стычке с Никласом Хагом, которому в концовке матча делал тычки в лицо перчаткой, когда оппонента держал Марк Стаал. В итоге форвард «Пантерз» получил 2+2+10 и досрочно завершил встречу. При этом он с марта не проводил два матча подряд без очков. Интересно, что будет сегодня.

03:05

Ворота сегодня, как и в первой игре серии, будут защищать Эдин Хилл («Вегас») и Сергей Бобровский («Флорида»).

03:00

Команды, которые начинают серию со счета 2-0, обычно побеждают в финалах в девяти случаях из десяти. И вообще лишь трижды команда, уступившая в двух матчах в гостях на старте серии, потом брала Кубок. Последний такой случай был в 2011-м, когда «Бостон» смог совершить суперкамбэк против «Ванкувера». Так что «Флориде надо сегодня побеждать, но в этом плей-офф она как раз с «Бостоном» висела на волоске от вылета (1-3), но смогла выиграть. Правда, там «Пантерз» начали с 1-1, а потом дважды уступили победителю регулярного чемпионата в домашних встречах.

02:50

«Вегас» победил в первом матче со счетом 5:2, но после двух периодов на табло горели цифры 2:2, а игра была абсолютно равной. Хозяевам повезло чуть больше, но где-то они сработали чуть лучше, а последнюю шайбу забросили уже в пустые ворота. В решающем же третьем голе ярко сыграл Иван Барбашёв, записавший на свой счет ассист.

02:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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