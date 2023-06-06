Вегас Голден Найтс

Важен сегодняшний матч и для лидера «Флориды» Мэтта Ткачака. Первая игра у него совсем не получилась: не набрал очков, обрезался на четвертый гол соперников, а в конце еще и «сгорел» в стычке с Никласом Хагом, которому в концовке матча делал тычки в лицо перчаткой, когда оппонента держал Марк Стаал. В итоге форвард «Пантерз» получил 2+2+10 и досрочно завершил встречу. При этом он с марта не проводил два матча подряд без очков. Интересно, что будет сегодня.
Ворота сегодня, как и в первой игре серии, будут защищать Эдин Хилл («Вегас») и Сергей Бобровский («Флорида»).
Команды, которые начинают серию со счета 2-0, обычно побеждают в финалах в девяти случаях из десяти. И вообще лишь трижды команда, уступившая в двух матчах в гостях на старте серии, потом брала Кубок. Последний такой случай был в 2011-м, когда «Бостон» смог совершить суперкамбэк против «Ванкувера». Так что «Флориде надо сегодня побеждать, но в этом плей-офф она как раз с «Бостоном» висела на волоске от вылета (1-3), но смогла выиграть. Правда, там «Пантерз» начали с 1-1, а потом дважды уступили победителю регулярного чемпионата в домашних встречах.
«Вегас» победил в первом матче со счетом 5:2, но после двух периодов на табло горели цифры 2:2, а игра была абсолютно равной. Хозяевам повезло чуть больше, но где-то они сработали чуть лучше, а последнюю шайбу забросили уже в пустые ворота. В решающем же третьем голе ярко сыграл Иван Барбашёв, записавший на свой счет ассист.