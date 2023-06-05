«Будет в больнице до конца лета»: Костомарова готовят к протезированию

Врачи смогут начать протезирование олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова только через один-два месяца, сейчас медики проводят подготовку к процедуре. Фигурист, который находится в больнице с января, пробудет там как минимум до конца лета. «Газета.Ru» — о новых подробностях в состоянии спортсмена.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает подготовку к протезированию и остается в больнице. В конце мая появилась информация, что фигуристу были проведены специальные операции на ногах в рамках подготовки к протезированию, идет процесс заживления. 5 июня источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что до протезирования еще нужно подождать.

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — отметил источник.

ТАСС также подтверждает эту информацию, отмечая, что фигурист находится в стабильном состоянии. По информации источника, в клинике Костомаров пробудет еще около трех месяцев.

«Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета», — пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее ряд СМИ сообщал о выписке фигуриста в конце мая (и о том, что Костомарова тайно выписали из больницы и увезли в Германию для дальнейшего лечения), однако эту информацию впоследствии опровергли. Сообщения о том, что олимпийский чемпион пробудет в больнице до конца лета, также подтверждает Telegram-канал Mash. По информации источника, сейчас врачи сосредоточены на обследовании печени. Фигуристу диагностировали полиорганную недостаточность еще пару месяцев назад, тогда сообщалось, что печень спортсмена не выдерживает большого количества лекарств, которые медики дают Костомарову.

Врачи до сих пор обследуют орган, однако динамика восстановления положительная.

Психологи, которые работают с фигуристом, стараются помочь ему восстановить его моральное состояние после нескольких месяцев в больнице и ампутации конечностей. Костомаров из-за осложнений, вызванных болезнью, перенес ряд операций по ампутации — спортсмен лишился стоп и пальцев на руках.

О том, что Костомаров еще долгое время пробудет в больнице, заявила и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай Бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго все идет! Пока не выписывают, долго еще. Так врач сказал. А с ним или Оксаной не говорила», — рассказала Тарасова Woman.ru 30 мая.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о ситуации Костомарова, отметил, что главное — это то, что он выжил.

«Понимаете, что на фоне всего того ужаса — тут вернуться бы в полноценную жизнь. Я дико переживал и переживаю.

Та фантастическая поддержка, которую я наблюдаю, со стороны его коллег. Тут рубрика: «Спасибо, что живой».

Важно, что он остался жить, рядом семья, любимая женщина, поэтому: «Рома, держаться!» Конечно, это только слова, их нужно трансформировать как-то в дела. Ситуация очень сложная, человек балансировал на грани, но схватку выиграл и продолжает жить. Это самое главное в этой ситуации», — цитирует Губерниева MSK1.RU.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Фигурист попал в реанимацию из-за сильной пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. 8 мая Костомаров впервые сам вышел на связь со своими поклонниками, опубликовав пост в социальной сети.