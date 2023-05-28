«Лошадь копытом наступила на голову»: за жизнь вратаря «ПСЖ» борются врачи

Испанский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико в тяжелом состоянии попал в больницу после неудачного падения с лошади. У футболиста произошло кровоизлияние в мозг после того, как животное в стрессовом состоянии ударило его копытом по голове. В настоящее время за жизнь вратаря борются врачи.

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико получил серьезные травмы после падения с лошади. Об этом сообщает испанское издание El Mira.

Инцидент произошел в испанском городе Эль Росио, куда отправился вратарь после того, как парижане официально оформили титул чемпионов Франции сезона-2022/23.

Как утверждает источник, 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу Вирхен-дель-Росио в Севилье. Его состояние оценивается как критическое, врачи ввели эндотрахеальную трубку в трахею спортсмена с целью обеспечения полноценного функционирования дыхательных путей.

По информации испанского портала Соре, Серхио Рико получил травму в тот момент, когда лошадь занервничала и сбросила его из седла, после чего копытом наступила на голову. Все это привело к кровоизлиянию в мозг, медики пытаются спасти футболиста.

ESPN сообщает, что врачи по прибытии в больницу направили Серхио Рико в отделение интенсивной терапии.

«Пари Сен-Жермен» в своих социальных сетях оперативно отреагировал на инцидент с вратарем, выпустив в своих социальных сетях специальное обращение.

«ПСЖ узнал об инциденте с Серхио Рико в это воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Клубное сообщество оказывает им полную поддержку», — заявили в клубе.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в лондонском «Фулхэме» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года пребывания в команде. Его текущий контракт действует до лета 2024 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt текущее трансферная стоимость 29-летнего вратаря оценивается в €4 млн.

В ноябре 2022 года дом Серхио Рико пытался ограбить бандит. Игрок спугнул нападавшего, вынудив того бежать с места происшествия.

Позднее правоохранительные органы Франции поймали преступника. Им оказался 17-летний школьник, обучавшийся в одном из учебных заведений 20-го округа Парижа. Злоумышленник дал признательные показания и был отправлен под стражу, после чего судья по делам несовершеннолетних отпустил его на период проведения следственных действий под надзор полиции.

Напомним, что 27 мая «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» — игра завершилась со счетом 1:1. Единственный гол парижан в этой встрече оказался на счету Лионеля Месси.

«ПСЖ» для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата. Вторым финишировал «Ланс», который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов спустя 20 лет.

Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба, что позволило опередить выступающий на данный момент в Лиге 2 «Сент-Этьен» и выйти на чистое первое место по количеству чемпионских титулов во Франции.

Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».