«Случился инсульт, он в реанимации»: ветеран «Спартака» Гаврилов экстренно госпитализирован

Знаменитый полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов был экстренно госпитализирован и доставлен в реанимацию одной из столичных больниц. Уже там он перенес инсульт. Сын прославленного спортсмена Василий раскрыл подробности случившегося, а бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи заявил, что после инсульта осложнений у Гаврилова нет. «Газета.Ru» — о том, что известно о состоянии выдающегося футболиста.

Легендарный полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов попал в больницу. Во вторник он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«Бывший футболист «Спартака», «Локомотива», «Динамо» Юрий Гаврилов был доставлен в больницу на «скорой» 29 мая в тяжелом состоянии. По моим данным, сейчас он находится в неврологической реанимации одной из московских больниц», — говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил глава Союза ветеранов футбола России, экс-игрок красно-белых Александр Мирзоян. В интервью «РБ Спорт» он рассказал, что Гаврилов находится в реанимации, однако воздержался от подробностей. «Потом, если он захочет, сам расскажет», — заявил знаменитый спартаковец.

Детали раскрыл сын выдающегося футболиста Василий Гаврилов. Он пояснил, что его отец уже в больнице перенес инсульт, но прогнозы в этой ситуации благоприятные.

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60 процентов перекрыла подачу крови.

Сейчас врачи проводят все необходимые манипуляции — они поставят стент или растворят эту бляшку. Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации», — цитирует Василия Гаврилова ТАСС.

Сын спортсмена добавил, что пока рано говорить о том, что опасность миновала. «Тромбы в венах — непредсказуемая история: сейчас тебе может ничего не угрожать, но произойти может всякое», — заключил Василий Гаврилов.

Болельщиков и всех неравнодушных призвал не волноваться бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи. Он подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, динамика восстановления Гаврилова положительная, и ему обеспечен качественный медицинский уход.

«Все ветераны в курсе, что Юрий Васильевич Гаврилов попал в реанимацию. Каждый принесет любую пользу, какую только будет можно.

Я вчера разговаривал с сыном Юрия Васильевича, пока все нормально — нет никаких осложнений после инсульта. Знаю, что он в надежных руках.

Конечно, хотелось бы его наведать, но пока не пускают в реанимацию. Можно будет приехать, когда его переведут в общую палату. Вообще сейчас в больнице долго не держат: я после инфаркта пробыл всего четыре дня.

Болельщики, не волнуйтесь! Есть связь с семьей и конкретно с врачами — все на самом высоком уровне. Конечно же, пожелаем Юрию Васильевичу крепкого здоровья! Будем надеяться на лучшее», — заявил Хаджи в разговоре с «Чемпионатом».

На информацию о госпитализации Гаврилова отреагировали и в «Спартаке». Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб готов оказать прославленному ветерану любую поддержку.

«Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — пообещал Зеленов.

Юрий Гаврилов выступал за многие клубы, в том числе за столичные «Динамо» и «Локомотив», но наибольшую известность обрел в составе московского «Спартака». За красно-белых он провел 280 матчей и забил 90 мячей. В составе «Спартака» он дважды завоевал титул чемпиона СССР, а в 1983 году стал лучшим бомбардиром союзного первенства.