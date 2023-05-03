«Переход Месси в «ПСЖ» не был ошибкой»: за что чемпиона мира отстранили на две недели

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию в рамках выполнения обязательств посла министерства страны по туризму. При этом он покинул расположение команды вопреки указаниям главного тренера — и теперь отстранен на 15 дней и не будет в этот срок получать зарплату. Клуб не намерен продлевать контракт с аргентинским футболистом, а испанская «Барселона» прорабатывает механизмы его возвращения. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что переход Месси в «ПСЖ» не стоит оценивать как ошибку, а его возможное возвращение в «Барселону» станет «мегасобытием».

Нападающий «Пари Сен-Жермен», чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси уехал в Саудовскую Аравию. 30 апреля он написал об этом в соцсетях. «Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии столько зелени? Люблю открывать для себя чудеса, когда есть возможность», — говорится в сообщении футболиста.

Поездка Лео на Ближний Восток оправдана: он является послом Министерства туризма Саудовской Аравии. Более того, руководство страны намерено его привлечь в качестве амбассадора заявки на проведение чемпионата мира. Кроме того, Месси должен был поехать туда еще раньше, но из-за плотного графика и результатов «ПСЖ» в чемпионате Франции ему пришлось дважды переносить визит.

Тем не менее, на фоне его резкого отъезда усилились слухи о возможном переходе аргентинца в один из местных клубов — «Аль-Хиляль» или «Аль-Иттихад».

Однако проблема даже не в этом. Как сообщает L'Equipe, Месси принял решение покинуть Париж в обход главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша.

Уточняется, что Галтье и Кампуш были готовы отпустить Лео в случае победы парижан над «Лорьяном» в 33-м туре Лиги 1, однако «ПСЖ», борющийся за чемпионство, неожиданно уступил дома середняку чемпионата со счетом 1:3. Из-за этого тренировка была назначена на следующий после матча день, который должен был стать для игроков «ПСЖ» выходным. В итоге Месси поступил по-своему, получив разрешение на вылет в Саудовскую Аравию от высшего руководства клуба.

Таким раскладом, разумеется, остался недоволен Галтье. По информации RMC, за свой поступок Месси был наказан: его отстранили от работы с командой на 15 дней и, кроме того, не будут в этот срок выплачивать ему зарплату. И без того конфликтные отношения аргентинца с клубом на этом фоне, разумеется, обострились. Да и некоторые из его партнеров по команде не скрывают недовольства тем, что Лео столь многое позволяется со стороны клубных боссов.

Примечательно, что, по информации аргентинского журналиста Мартина Аревало «ПСЖ» не уведомил футболиста персонально о санкциях в его отношении.

И лишь уже после этого инсайда стало известно, что Кампуш все же связался с игроком и рассказал о дисциплинарном производстве в его отношении.

На фоне инцидента французские СМИ сообщили, что парижане не намерены продлевать контракт с нападающим. Его действующее соглашение истекает летом 2023 года. При этом скандал с поездкой в Саудовскую Аравию — лишь одна из причин. Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, и все это время в прессе возникали слухи о его возможном уходе в связи с рядом факторов. Самому аргентинцу некомфортно в Париже, обстановка внутри клуба нервозная и конфликтная — в таких условиях Лео действительно вряд ли останется в «ПСЖ».

В связи со сложившейся ситуацией остается открытым вопрос, где Лео продолжит карьеру. И здесь нельзя исключать, что он вернется в «Барселону».

Этому препятствует ряд нюансов, включая финансовый fair play и судебное разбирательство в отношении бывшего руководства каталонского клуба, которое подозревается в коррупции и даче многомиллионной взятки экс-главе испанского судейского комитета.

Однако «Барса», судя по всему, готова сделать все, чтобы Месси вернулся в клуб, с которым неразрывно связаны его главные достижения в карьере. Инсайдер Вероника Брунати сообщает, что клуб пытается договориться с руководством Ла Лиги и сформировать механизм по оформлению контракта футболиста.

Предполагается, что как только Ла Лига одобрит план, предложенный «Барселоной», переговоры и предложение по контракту получит официальный статус.

А сам Лео в курсе условий, которые ему могут предложить, и финансовая сторона вопроса для него не является принципиальной, он готов пойти на понижение зарплаты. В свою очередь, «Барсе» ради подписания своей бывшей звезды придется продать нескольких игроков и разгрузить зарплатную ведомость.

Главный тренер «Барселоны» Хави не раз комментировал возможное возвращение своего бывшего партнера по команде. По его словам, сейчас об этом говорить рано, неясно, случится оно или нет. Хави подчеркнул, что главная задача для команды — выиграть текущий чемпионат.

По мнению бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина, нельзя исключать переход Месси в какой-то из клубов Саудовской Аравии, исходя из того, что к этому есть меньше бюрократических препятствий. Вместе с тем, подчеркнул Булыкин, нельзя говорить, что аргентинец совершил ошибку, когда решил присоединиться к «ПСЖ».

«Я думаю, ошибкой это по-любому не было. Все-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас все и вылезает наружу. Хотя, на мой взгляд, все должно решаться тихо-спокойно, но, видимо, кого-то что-то не устраивает, поэтому мы узнаем о таких ситуациях из прессы.

Возможное возвращение Месси в «Барселону»? Это будет мегапереход, всем он интересен.

Но состоится он или нет, мы узнаем в ближайшем будущем — там много нюансов, много лимитов, скажем так. А вот в Саудовской Аравии лимитов нет», — сказал Булыкин «Газете.Ru».