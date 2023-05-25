Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться с последствиями перенесенной в начале года пневмонии и последовавших за ней осложнений. По информации Telegram-канала Shot, восстановление дается спортсмену тяжело, он не может выйти из состояния депрессии. Сообщается также, что операция по протезированию ампутированных конечностей откладывается. «Газета.Ru» — о том, что известно о состоянии Костомарова на данный момент.

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион — 2006, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после пневмонии и ампутации конечностей на фоне осложнений. Однако, как сообщает Telegram-канал Shot, спортсмен не может выйти из состояния депрессии.

«Романа Костомарова не удается вывести из состояния депрессии.

Несмотря на регулярные занятия с психологом, сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей пока не получается побороть», — сказано в сообщении.

В окружении фигуриста поясняют, что он старается «выкарабкаться из апатии», но, по большей части, он озлоблен из-за своего состояния.

Пока Роман остается в больнице в Коммунарке и, очевидно, пробудет там до осени: после ряда консультаций с врачами был спланирован график его дальнейшей реабилитации. В течение лета будет продолжаться работа по протезированию конечностей, по восстановлению внутренних органов и по психологической реабилитации.

Отмечается, что семья спортсмена довольна специалистами, которые помогают Роману. Дети спортсмена в настоящее время живут с его матерью, она возит их в школу и помогает им.

Однако, как утверждает ФАН, на самом деле Костомаров от депрессии не страдает. Источник поясняет, что речь идет лишь о неизбежной адаптации к новым условиям после тяжелого лечения.

«Сейчас спортсмен не страдает от депрессии. Состояние фигуриста связали с необходимостью адаптироваться к новым условиям после перенесенных операций.

Костомаров по-прежнему находится в Коммунарке, так как до окончания лечения его не будут переводить в другие медучреждения», — подчеркивает издание.

Что касается сроков операции по протезированию, они пока неясны. Telegram-канал «112» сообщил, что фигуриста готовят к операции и, соответственно, для этого уже в конце мая он будет переведен в другую клинику. Однако несколько часов спустя этот же источник уточнил, что в ближайшее время операции не будет.

«Пока ампутированные конечности недостаточно зажили, кроме того, сам Роман периодически капризничает и практически не общается с психологом, хотя тот приходит каждый день.

Роман считает, что справится со всем сам.

Пока речи о выписке не идет», — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала января Роман Костомаров остается в больнице. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. 7 февраля стало известно, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.