Остановилось сердце: в Омске скоропостижно умер директор академии «Авангарда» Хацей

В Омске во время финального матча областного первенства по хоккею среди детских команд скоропостижно скончался директор академии «Авангарда» Евгений Хацей. Причиной смерти чемпиона России 2004 года в составе «ястребов» СМИ называют сердечный приступ. «Газета.Ru» — о том, что известно о смерти спортивного функционера к этой минуте.

25 мая на 47-м году жизни скончался директор академии омского «Авангарда» Евгений Хацей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной смерти стал сердечный приступ. По информации источника РИА Новости, Хацей скончался от инфаркта.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Евгения Хацея, занимавшего должность директора хоккейной академии «Авангард».

Хоккейный клуб «Авангард» приносит свои соболезнования близким Евгения Владимировича. Он навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела.

Просим представителей СМИ проявить уважение к семье Евгения Хацея и не беспокоит ее в эти дни», — гласит заявление клуба, опубликованное в Telegram-канале.

Детали происшествия приводит «Омское областное телевидение».

«Спортсмену стало плохо по ходу финального матча первенства Омской области по хоккею среди детских команд. Сначала помощь спортсмену оказывали медики, дежурившие на игре, затем к академии «Авангарда» подоспела машина скорой помощи.

Врачи сделали все возможное, однако в итоге были вынуждены констатировать смерть», — сообщает 12 канал.

Евгений Хацей родился 1 сентября 1976 года. Свою профессиональную карьеру он начал в Челябинске, где выступал за местный «Мечел». Также хоккеист защищал цвета ярославского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», хабаровского «Амура», новосибирской «Сибири», омского «Авангарда», подмосковного «Витязя» и тюменского «Газовика».

Наибольших успехов Хацей добился вместе с «ястребами». Выступая за омский клуб, в 2004 году стал победителем Суперлиги, а в 2005 выиграл Кубок европейских чемпионов.

Также в активе хоккеиста есть бронзовая медаль чемпионата России — 2007, серебряная медаль Континентального кубка — 2007 и звание мастера спорта международного класса.

Всего на высшем уровне Хацей провел 592 игры, в которых отметился 67 заброшенными шайбами и 70 результативными передачами, оформив 612 штрафных минут.

В общей сложности на счету игрока 808 матчей на профессиональном уровне, 113 голов и 88 голевых передач при 704 минут штрафа.

По окончании профессиональной карьеры Хацей перешел на менеджерскую работу, возглавив в 2010 году сначала Федерацию хоккея Краснодарского края, после чего поработал два года на должности генерального менеджера «Кубани», а затем переехал в Ханты-Мансийск, где с 2015 по 2018 год занимал аналогичный пост в «Югре».

В 2018 году Хацей вернулся в Омск, где занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд МХЛ и ВХЛ. На протяжении двух лет воспитанник челябинской школы хоккея был генеральным менеджером «ястребов» и занимал должность вице-президента «Авангарда».

В мае 2022 года функционер был избран руководителем хоккейной академии «Авангарда».

Свои соболезнования в связи со смертью Хацея выразил челябинский «Трактор».

«Евгений был известен челябинским болельщикам по выступлениям за «Мечел». Последние годы жизни южноуралец провел в омском «Авангарде» на должности директора по хоккейным операциям и директора академии.

Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит свои глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Евгения Хацея», — заявили в пресс-службе челябинцев.