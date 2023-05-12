Не справился с управлением и вылетел в отбойник. Как погиб воспитанник «Спартака» Каракин

Бывший футболист подмосковных «Химок» Александр Каракин попал в аварию недалеко от Москвы. Экс-игрок, завершивший карьеру в 2018 году, на высокой скорости не справился с управлением и улетел в отбойник. Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли — спустя несколько часов Каракин скончался.

Авария произошла в ночь с 11 на 12 мая на 30-м км Минского шоссе. Футболист Александр Каракин на скорости примерно 200 километров в час влетел в отбойник, после чего его машину развернуло и выкинуло на середину дороги. Сообщается, что причиной аварии мог послужить тот факт, что спортсмен ездил на неправильно подобранной резине. Автомобиль был сильно поврежден, а Каракин и его оператор, который также на момент аварии находился в салоне автомобиля, были доставлены в больницу.

Утром 12 мая стало известно, что в результате полученных травм Каракин скончался в реанимации. Его смерть подтвердила прокуратура Московской области.

На сайте ведомства указано, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Telegram-канал Baza сообщает, что в том месте, где произошла авария, часто собираются участники «Клуба 500» — обладатели машин, двигатели которых выдают мощность более 500 лошадиных сил. В том же месте регулярно по ночам проводятся гонки, участником которых, по сообщениям СМИ, был Каракин.

Уже после смерти экс-футболиста Telegram-канал Mash опубликовал подробности произошедшего. По сообщению источника, авария произошла из-за аквапланирования, на автомобиле были установлены полуслики Toyo R888R — спортивные шины без водоотводов, обеспечивающие лучшее сцепление с асфальтом на гоночных трассах. Каракин ехал по трассе один, никаких машин рядом не было, он возвращался домой, в какой-то момент экс-игрок перестроился в левую полосу, где дорога была мокрой — той ночью асфальт поливали дорожные рабочие.

После этого действия спорткар, который двигался на высокой скорости, потерял потерял сцепление с покрытием в результате аквапланирования и врезался в отбойник.

По данным Telegram-канала «112», врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. О том, в каком состоянии находится оператор, неизвестно.

Супруга погибшего рассказала, что Каракин купил автомобиль только в прошлом году, до этого он предпочитал ездить на мотоцикле. Также она призналась, что не одобряла увлечение мужа.

«Меня не устраивало хобби мужа. В прошлом году он на мотоцикле то же самое делал. В этом году – на машине. Пишут, что он в реанимации, но он не в реанимации. Он скончался», — передает слова женщины Telegram-канал Shot.

Каракин завершил профессиональную карьеру в 2018 году, так и не сумев сыграть в высшем дивизионе России. Игрок был воспитанником московского «Спартака», в 2009 году он перебрался в другой столичный клуб — «Динамо», однако в основной команде не сыграл. При этом в дубле клуба он выступал вместе с такими футболистами, как Артур Юсупов, Антон Шунин и Сергей Терехов. В 2011 году правый защитник пополнил состав подмосковных »Химок», отыграв с командой год в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, сейчас — Первая лига). Однако в составе команды из Химок он так и не сумел закрепиться, после чего перешел в реутовский «Приалит», в 2018 году он официально объявил о завершении карьеры.

Примечательно, что накануне, 11 мая, стало известно еще об одной аварии, которая затрагивает человека, связанного с «Химками». Футбольный тренер Георгий Джиоев попал в страшную автомобильную аварию в Кабардино-Балкарии. По данным Metaratings.ru, автомобиль, на котором он передвигался, разбился, сейчас специалист находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Джиоев работал помощником Спартака Гогниева, когда тот возглавлял владикавказскую «Аланию» и «Химки».

Факт аварии Гогниев подтвердил.

«Это действительно случилось. Очень неприятная новость, поэтому не хотел бы это обсуждать», — заявил Гогниев в интервью «Матч ТВ».