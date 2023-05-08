«Много трудностей впереди, но я справлюсь»: Костомаров обратился к поклонникам

Впервые за несколько месяцев Роман Костомаров вышел на связь со своими болельщиками и поблагодарил их за поддержку, рассказав, что впереди еще предстоит много трудностей. В данный момент спортсмен готовится к операции по протезированию, которая может пройти в Германии.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Тяжелая пневмония дала осложнения, которые привели к ампутации — спортсмен, который до этого активно участвовал в шоу и ледовых проектах, лишился голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. Только в апреле стали появляться сообщения об улучшении состояния Костомарова, а уже ближе к маю стало известно, что медики готовят его к протезированию. 8 мая спортсмен впервые самостоятельно вышел на связь с поклонниками, опубликовав в социальной сети свою свежую фотографию и поблагодарив всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!!

Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем!» — написал Костомаров в соцсети.

30 апреля вечером появились сообщения, что спортсмену якобы была проведена операция по протезированию стопы и кисти. Также утверждалось, что он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, и процесс может занять несколько месяцев.

Однако спустя несколько часов стало известно, что никаких операций проведено не было. Sport24 со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Костомаров пока не готов к операции по протезированию. При этом вероятно, что само хирургическое вмешательство действительно будет проведено в Германии.

«Еще идут манипуляции и к протезированию нельзя приступать. Конечно, его нужно делать и сейчас договариваются об этом.

Наиболее предпочтительный вариант — сделать эту операцию в Германии, но сейчас об этом рано говорить, так как организм еще достаточно не окреп: было много осложнений и есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно.

Поэтому пока ждут, потому что протезирование можно делать на более-менее здоровый организм», — заявил источник.

До болезни Костомаров участвовал в ледовой сказке «Волшебник страны Оз», постановщиком которой является серебряный призер Олимпийских игр — 2002 Илья Авербух, и выступал в «Ледником периоде». В данный момент Авербух проводит тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Костомарова, где зрители передают письма для него. Кроме того, часть выручки планируется направить ему на лечение.

«Мы с Ромой постоянно на связи — звоним друг другу, обмениваемся голосовыми сообщениями. Я уже передал часть писем Оксане, она обязательно покажет их Роману, когда мы все соберем, — рассказал Авербух в интервью «Газете.Ru».

— Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон. Также еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны. Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны, и спасибо зрителям за все».

Также хореограф в комментарии РИА Новости признался, что рассчитывает на то, что Костомаров сможет принять участие в его проектах после полного восстановления после болезни.

«Роман медленно, но верно идет к выздоровлению. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме. Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», — заявил Авербух.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2006 в танцах на льду, также фигуристы дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — европейское первенство.