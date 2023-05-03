«МОК заставляет поставить водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо»

Основатель «Ледникового периода», известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о московской премьере своего шоу «Песни о главном», посвященного Великой отечественной войне, о регулярном общении с Романом Костомаровым, который идет на поправку, о развитии своей школы фигурного катания, к которой поначалу «относились со скепсисом», и о том, как планирует развивать своего сына Льва в фигурном катании.

— 4 мая состоится ледовое шоу «Песни о главном», посвященное Великой отечественной войне. Как вам пришла эта идея?

— Эта история началась много лет назад. Вообще, если брать истоки, то практически в каждом проекте «Ледниковый период» на протяжении всех лет был эпизод, где мы работали под песни военных лет, и это были абсолютно разные номера.

Было очень приятно, что ветераны всегда ярко отмечали наши программы, и я даже был награжден медалью от ветеранов. Поэтому эти номера всегда особенно трогательные, особенно наполненные.

И идея такого большого шоу, в котором мы выступаем под такие знаковые и важные песни для нас и для нашей страны, родилась давно. Сейчас она воплощается, в Москве это будет впервые.

Это абсолютно новая и свежая программа, и я надеюсь, что мы заложим традицию выступать на майские праздники. Это важно для участников. Среди них много молодых ребят, которые уже по-новому проживают эту музыку и эти песни. Я очень надеюсь, что многие молодые люди подарят это шоу своим родителям, потому что мне кажется, что оно как раз для того, чтобы выйти после него наполненным эмоциям и благодарностью, теми переживаниями, которые были в истории нашей страны — и, конечно, нашей великой Победы.

— В «Ледниковом периоде» этого сезона у Егора Бероева с Еленой Ильиных была программа на тему военной спецоперации. Можно ли ждать номеров на эту тематику или все будет посвящено Великой Отечественной войне?

— Думаю, что каждый номер, конечно, перекликается и с настоящим временем. И каждый номер опирается на историю. Я не ставлю перед собой задачи номера, посвященного тому или иному времени. Но, конечно, эти номера, когда все особенно обострено, могут перекликаться по духу. Эта программа посвящена великой Победе 9 мая, но будет и много билетов для тех, кто прошел специальную военную операцию: они будут в зале, и их дети будут в зале. Это тоже важная история.

— Кто будет выступать на этом шоу из наших звезд?

— Для меня, в первую очередь, важно, что на шоу будет звучать живая музыка, живой оркестр, каждое выступление будет сопровождаться живым вокалом в сопровождении наших замечательных артистов — Руслана Ивакина и Евгении Рябцевой, финалистки шоу «Народный артист». Это придаст дополнительную жизнь выступлению фигуристов.

На лед выйдут разные поколения фигуристов: ворвавшиеся в элиту танцев на льду Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — они очень ярко зашли в этот сезон; будет выступать и плеяда ребят, которые уже зарекомендовали себя — это и Александр Самарин, и Михаил Коляда. Будет выступать, конечно, Женя Медведева, Таня Тотьмянина с Максимом Марининым.

Будет много юных фигуристов — таких, как Алина Горбачева, Полина Тихонова. Мария Петрова и Алексей Тихонов также выйдут на лед, выступит наш олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В общем, созвездие разных поколений фигуристов. Будет открыто много имен.

Впервые после долгого перерыва на лед выйдут Александра Степанова и Иван Букин — думаю, их возвращения многие ждут.

Также впервые широкая аудитория увидит недавно созданный дуэт в танцах на льду — это Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Думаю, все тоже с нетерпением ждут, что получится. Ребята подготовят новый показательный номер.

Выступят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — дуэт, рвущийся в элиту наших спортивных пар. Я работаю в этом сезоне с этой парой — уже сделали короткую программу, впереди произвольная. Думаю, будет много приятных открытий.

Будет выступать ученик Светланы Соколовской Михаил — он беженец из Донецка, сейчас продолжает тренироваться, и мне кажется, что он достаточно талантлив. Юное дарование.

Так что нам точно будет, чем удивить зрителей. Женя Медведева выступит не только сольно, но и в паре с Александром Энбертом. Они подготовят новый номер, мы увидим Женю в высоких поддержках и в тодесах.

— Программу Степановой и Букина будет ставить команда Александра Жулина или вы?

— Думаю, что этот показательный поставлю ребятам я, это будет наша совместная работа. Но, конечно, в любом случае будет интересно посмотреть на ребят, которые уже начинают работать с Сашей Жулиным. Это уже другая история.

— Теперь у Александра Жулина в группе три сильных пары — Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (если они вернутся на соревновательный лед). Хорошо ли это для нашего фигурного катания и для танцев на льду в частности, что все топовые дуэты собрались в один центр силы?

— Есть, например, канадский центр силы. И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри. Не надо забывать, что в этом сезоне мы еще не видели Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Также я считаю очень сильной и перспективной парой Кагановскую и Ангелопола.

Так что ничего дурного в переходах к Саше Жулину я не вижу. Просто хочется, чтобы всегда спортсмены, которые уходили — а переходы в спорте неизбежны, — были благодарны своим предыдущим наставникам.

Худайбердиева и Базин точно должны сказать спасибо Денису Самохину, который сделал их чемпионами России. А ребятам, конечно, пожелаю хороших программ. Они пришли к выдающемуся тренеру.

Желаю им стабильности и научиться бороться со своими нервами. Потому что в этом сезоне практически не было ни одного турнира, который бы они прошли без падений, и надо с этим что-то делать.

— Сейчас вы проводите тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Романа Костомарова, где зрители передают письма для него. Кроме того, часть выручки вы планируете направить ему на лечение. Уже удалось передать Роману какие-то письма? Была ли направлена ему какая-то помощь?

— Да, мы с Ромой постоянно на связи — звоним друг другу, обмениваемся голосовыми сообщениями. Я уже передал часть писем Оксане, она обязательно покажет их Роману, когда мы все соберем.

Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон. Также еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны. Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны, и спасибо зрителям за все.

— Вам не понравились новые критерии допуска российских спортсменов на международный уровень, поскольку, например, не смогут выступать фигуристы из ЦСКА — такие, как Александра Трусова и Марк Кондратюк. Как вы считаете, всем российским фигуристам стоит объявить бойкот Международному олимпийскому комитету (МОК) и ждать нормальных условий? Или же тем, кто допущен, все-таки стоит поехать на международные турниры?

— Я считаю, что условия какие-то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник.

Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к спецоперации и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики.

Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так.

— Вы не смотрели чемпионат мира по фигурному катанию — 2023. Вы и дальше планируете игнорировать международные турниры без россиян?

— Я не могу сказать, что бойкот — это моя позиция. Мне просто неинтересно. Потому что, объективно, это не выявление лучшего. Дело не в том, что меня веселит болеть за наших, а в том, что, действительно, это не турниры по определению лучших. Поэтому на данный момент я точно для себя принимаю такое решение.

Мне вообще кажется, что не совсем верно, если они говорят, что нас видеть не хотят, а мы стоим из-за угла и подсматриваем, как они там катаются. Я считаю, что это какая-то странная унизительная позиция, поэтому я точно смотреть на это не хочу.

Я не смотрю всегда мной любимую Лигу чемпионов и все остальные футбольные международные события. Если они так относятся к нам, то зачем нам смотреть, как они играют?

— Вы говорили, что можете выступить в футбольной Медиалиге за команду «Дружина». На какой позиции вы хотели бы играть?

— Я провел несколько тренировок — конечно, уровень ребят очень высокий, и мне там делать особо нечего. Но я поддерживаю Егора Дружинина, он болеет этой командой.

Я люблю играть на позиции нападающего, мне нравится быть «наконечником». Но уровень Медиалиги очень серьезный, и если бы меня кто-то и выпустил на поле, то только на последней минуте, когда уже ничего не решается.

— Многие обсуждают Медиалигу в фигурном катании — как вы думаете, можно ли организовать подобный турнир среди фигуристов?

— Я думаю, что любительские турниры разновозрастные — это интересная история для широкой аудитории. Но все-таки сложно будет такого плана что-то организовать. Это что-то типа «Ледникового периода».

— Вы говорили, что хотели выступить на турнире шоу-программ как одиночник, но по регламенту не проходите. Можете раскрыть, какой номер хотели исполнить?



— У меня было много мыслей. Но я очень рад, что в итоге я не выходил на лед. Скажу про другое: я с большим теплом вспоминаю турнир, есть послевкусие. Я бы хотел, чтобы у него было продолжение. Но если брать меня как одиночника — я внутри очень хорошо чувствую песни Владимира Высоцкого. У меня однажды уже был такой номер. И, наверное, я бы для себя его повторил, потому что такой внутренний крик мне очень созвучен.

— Очень много обсуждали номер Евгении Медведевой. Программа получилась очень проникновенной, но Евгения признавалась, что изначально не хотела ставить номер на тему Олимпиады-2018. Правильно понимаю, что это была ваша идея?

— Действительно, эту идею предложил я, потому что мне казалось и кажется, что именно в этой песне говорится о том, что нужно и можно идти дальше, отпустить, в нашей жизни бывает все — и победы, и поражения.

Для Жени, конечно, Олимпиада в Пхенчхане является знаковым и рубежным событием в ее жизни. При этом отпустить, перепройти и дальше полететь, парить и вести за собой, брать новые вершины — важно для многих, в том числе и для Жениных поклонников, и для фигуристов, которые растут на успехах Жени.

В этой песне поется именно об этом, и тогда в ней появляется смысл: всем назло мы полетим высоко. Неслучайно мы подключили зал: я хотел, чтобы все произносили эти слова, потому что у каждого в жизни есть победы и поражения, надо идти дальше, а побед впереди еще море. Я считаю, что эта задача выполнена. Женя сейчас катает этот номер в разных городах России — всегда загораются огни, люди поддерживают, есть единение и дух, который возникает во время выступления. Номер всем нравится, и я этим очень доволен.

— Медведева открывает YouTube-шоу — что вы думаете по поводу такого формата? Пришли бы к ней в один из выпусков?



— Я вообще очень люблю Женю Медведеву, мы с ней большие друзья. Думаю, это будет здорово, Женя — очень интересный человек. Главное, она растет на глазах у нас, у нее очень интересные рассуждения, и думаю, к ней многие пойдут в гости.

Мне кажется, это может быть интересная и событийная история, поэтому я только «за», чтобы к ней прийти. А так, я любые начинания Жени поддерживаю — и ее, и Леши Ягудина.

Ребята не должны замыкаться только на фигурном катании, им нужно развиваться и искать себя в новых амплуа.

— В этом сезоне вы впервые плотно занимались тренерством. Как подведете итоги сезона для себя и для своих учеников?

— Я считаю, что все достаточно поступательно развивается. Первый турнир в прошлом сезоне, на который мы с Еленой Масленниковой привезли пару Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов, они закончили на пятом месте, и для нас было самым важным попасть в запасной состав сборной.

В этом сезоне ребята закончили этот же турнир на втором месте и являются уже полноценными членами юниорской сборной команды в своем возрасте.

Также в этом году она попали на финал Гран-при, вошли в топ лучших юниорских пар. Поэтому думаю, что результаты неплохие, но в юниорском спорте результаты — это совсем не главное.

Главное — это мастерство, которое набирается, потому что ротация в юниорах очень высокая. В этом году мы приступили к постановкам новых программ, все специалисты отметили, что ребята выросли в мастерстве, и к концу сезона они получали достаточно высокие баллы. Но наши главные цели еще впереди. Подчеркну, что старшим тренером является Лена Масленникова, а я курирую группу, являюсь постановщиком, мотиватором.

Приятно, что школа разрослась, пришло много интересных пар различного уровня.

То есть к школе в начале сезона все относились с определенным скепсисом, повесив на нас с Леной штамп, что мы хороши только в актерстве и в шоу-программах а-ля «Ледниковый период». Сейчас этот скепсис начинает уходить и все понимают, что эта группа — всерьез и надолго.

— В вашей группе ребята занимаются танцами на льду — а что по поводу одиночников?

— Я сотрудничаю с одиночниками как постановщик, особенно с группой Алексея Николаевича Мишина. Мы уже договорились, что Матвею Ветлугину, который так ярко о себе заявил, я буду ставить произвольную программу. Также буду работать с Женей Семененко. Думаю, еще ряд программ будет.

На данный момент работаю с молодым и очень талантливым Колей Колесниковым, воспитанником Светланы Соколовской, в которого я вообще верю как в будущего олимпийского чемпиона. Мы также договорились о постановке произвольной программы. В общем, очень много работы — но именно как постановщика, не как тренера.

— В нашем прошлом интервью вы говорили, что поставите сына на коньки, а все фигуристы обычно начинают как одиночники. Получается, вы отправите его в другую школу, а не в свою?

— Я точно сам тренировать не буду. Льву в августе будет два года, и ему уже точно можно будет подарить коньки. Он очень танцевальный, любит танцевать, петь — абсолютно в маму (смеется). Артист!

— А в какую группу вы бы хотели его отдать?

— Пока рано говорить. Если он будет действительно органично смотреться на льду, то уже в очень раннем возрасте будет понятно, подходит этот вид спорта человеку или нет. Если я сразу увижу, что это не совсем его вид спорта, будет кататься для себя. А если поймем, что ему это подходит, что есть к этому талант, то тогда попробуем развивать его, отдав в руки настоящих специалистов.

- А планируете ли привлекать сына для выступления в свои шоу — как, например, Александр Плющенко с малых лет катается у отца?



— Нет, я об этом не думаю, точно таких идей не ставлю.