«Может не вернуться в баскетбол»: новые подробности по делу игрока ЦСКА Шведа

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед мог получить серьезные травмы в результате конфликта с людьми, которые проиграли деньги на ставках. Однако, по словам задержанных, драка произошла из-за супруги спортсмена, которая оскорбляла их на национальной почве, что агент игрока и его жена отрицают. Президент армейского клуба Андрей Ватутин сообщил, что операция Шведу не требуется, а спортивный врач Андрей Литвиненко выразил мнение, что баскетболист может больше не вернуться в большой спорт.

Что известно о деле и подозреваемых

На защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа напали вечером 1 мая рядом с одним из ресторанов столицы. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, где продолжает находиться. Злоумышленников, которые избили спортсмена, было несколько, часть из них правоохранительные органы задержали быстро, информация об этом появилась утром 3 числа. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА. Трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

Уголовное дело возбуждено следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ. Проводится предварительное расследование», — заявила Волк.

По информации РЕН ТВ, задержанные по делу о нападении на Шведа — 18-летний Рамзин Амирасланов, 20-летние Князь Амирасланов и Глеб Писарев.

4 мая Telegram-канал Shot сообщил, что было задержано трое преступников, однако полиции до сил пор не удалось найти главного подозреваемого в этом деле.

Задержанные сообщили, что мужчина по имени Юсуф, на машине которого они скрылись после совершения преступления, наносил самые серьезные удары баскетболисту и сумел проломить ему череп.

4 мая стало известно, что дело об избиении Шведа было передано в Следственный комитет, поскольку одним из фигурантом дела является несовершеннолетний. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — сказала Нефедова РИА Новости.

Вероятные причины нападения

Изначально о причинах нападения на спортсмена ничего известно не было. Вечером 2 мая Telegram-канал Baza сообщил первую версию: на Шведа напали люди, которые проиграли деньги на ставках. За несколько часов до произошедшего ЦСКА, за который выступает Швед, в овертайме со счетом 100:103 уступил «Локомотиву-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и не вышел в финал турнира впервые в истории. По словам очевидцев, мужчины начали оскорблять баскетболиста и ругаться, что из-за него проиграли деньги на ставках.

Telegram-канал Baza пишет, что после произошедшего один из нападавших звонил баскетболисту, он признался в содеянном и хотел «порешать ситуацию».

Однако после задержания подозреваемых появилась еще одна версия. Один из задержанных, кадры допроса которого опубликовало МВД, заявил, что конфликт возник из-за супруги Шведа — Анастасии Зиадитдиновой, которая в тот вечер была с ним. Якобы, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляла их по национальному признаку.

«Произошло словесное сцепление с женой Алексея. Он вступился и начался физический контакт между нами. Он меня затронул своими руками, после чего я его взял за его кофту, сделал ему подсечку через свою ногу, он приземлился на пол. Когда я посмотрел на его друга, прилетел удар по Шведу из-за моей спины от человека, который вышел из машины», — заявил подозреваемый.

Агент Шведа Обрад Фимич заявил, что слова задержанного о конфликте с баскетболистом из-за супруги — это ложь.

«Это неправда! Хорошо, что не сказали, что жена на них напала. Есть точно видео всего этого, думаю, что полиция разберется», — заявил агент в интервью РИА Новости.

Сама Зиадитдинова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что не могла никого оскорбить по национальному признаку, что в их окружении много близких людей другой национальности, а также отметила, что изначально конфликт начался именно из-за проигранных на ставках денег.

«Мне сказал кто-то, кто стоял выше меня. Когда мы вышли из ресторана там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж — лох: «Мы из-за него ставку проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите».

Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг — чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», — заявила супруга баскетболиста.

Состояние баскетболиста

Анастасия Зиадитдинова рассказала подробности его состояния, отметив, что примерно через 10-14 дней нужно будет повторно сделать компьютерную томографию. Стоит напомнить, что у Шведа появилась ретроградная амнезия, события вечера он не помнит.

«У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

4 мая президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что спортсмен уже чувствует себя лучше, и никакие хирургические вмешательства в связи с его травмой ему не требуются.

«Алексею лучше, он пока еще в больнице. После таких травм, понятно, прописан постельный больничный режим. Никаких операций делать не надо. Те травмы, которые есть, — их время лечить будет. Понятно, что ни о какой активности говорить сейчас не приходится. Тем более о спорте. Общаюсь с ним ежедневно», — цитирует Ватутина ТАСС.

Травма спортсмена может достаточно сильно повлиять на его дальнейшую карьеру. Спортивный врач Андрей Литвиненко заявил, что повреждения могут быть настолько серьезными, что Швед может больше не вернуться на баскетбольную площадку в качестве игрока. Также он отметил, что восстановительный процесс займет большое количество времени.

«К cожалению, может и не вернутьcя.

Вcе будет завиcеть от того, наcколько cохранена координация движений и ментальные оcобенноcти, cкажем так. То еcть как он cможет воспринимать окружающую информацию.

Будем надеятьcя, что прогнозы будут благополучные. То, что там открытый перелом свода черепа, — это заживет, а вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, — трудно сказать. Восстановительный период очень длительный: 6–12 месяцев в среднем», — цитирует Литвиненко телерадиокомпания «Звезда».