«Никак не мог найти себя»: умер легенда фан-движения ЦСКА Андрей Малосолов

1 мая в возрасте 50 лет умер бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) и известный болельщик московского ЦСКА Андрей Малосолов. Сообщается, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Малосолов за свою жизнь сумел внести большой вклад в развитие фанатской субкультуры в России и стать одной из ключевых персон в российском футболе. «Газета.Ru» — о том, чем был знаменит Малосолов и о том, как встретили известие о его смерти бывшие коллеги.

О смерти популярного спортивного журналиста, одного из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) стало известно 2 мая.

По информации Telegram-канала Baza, Малосолов скончался 1 мая. Очевидцы, нашедшие его без сознания, оперативно вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть.

Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

С 15 лет Малосолов являлся частью фанатского движения столичного ЦСКА, активно поддерживал команду на выездах. В 1990 году он основал «Русский Фан-Вестник».

В разное время Малосолов работал в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Российская газета», РИА Новости. Помимо спортивной, он также занимался общественно-политической журналистикой, освещая вооруженные конфликты в Чечне и Югославии в середине 90-х.

В 2005 году Малосолов возглавил пресс-службу Российского футбольного союза (РФС), где работал на протяжении пяти лет. В 2007 году вместе с руководившим на тот момент фан-движением столичного «Динамо» Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков, которое занималось организацией массовых выездов фанатов на матчи национальной сборной России.

В 2010-м Малосолов покинул должность главы пресс-службы РФС, после чего работал директором по маркетингу в «Жемчужине-Сочи», возглавлял пресс-секретариат проекта Объединенной футбольной лиги, вел авторскую программу на «Радио Спорт» и занимался преподавательской деятельностью в университете «Синергия».

В июне 2019 года журналист стал участником расистского скандала, связанного с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.

По ходу игры «Спартак» — ЦСКА Малосолов опубликовал сообщение, в котором назвал бразильского форварда красно-былых «обезьяной».

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«Спартак» обратился с заявлением в прокуратуру с требованием признать Малосолова виновным в совершении публичных действий, направленных на унижение человека на почве расовой нетерпимости. В сентябре того же года столичный суд признал журналиста виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Свои соболезнования родным и близким журналиста выразили в службе коммуникаций РФС.

Пресс-служба ЦСКА в своем некрологе упомянула значимую роль Малосолова в становлении фанатского движения клуба.

«Вчера в возрасте 50 лет ушел из жизни известный журналист и преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — гласит официальное заявление клуба, опубликованное в Telegram-канале.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков, который работал в РФС в одно время с Малосоловым, поделился воспоминаниями о нем:

«Очень жаль Андрея, ушедшего так рано. Он был очень талантлив — особенно когда писал не о футболе. Он был очень искренен — всегда было понятно, кто для него друг, кто враг, что свет, что тьма.

И он последние годы никак не мог найти себя. Его прежнего, футбольного, было много — и РФС, и сборная, и ВОБ, и в первую очередь ЦСКА. А последние годы, как казалось, он искал себя и никак не мог найти.

Или вернее, никак не мог найти не себя лично, а применение себе. Коллеги, кто вспоминают сейчас Андрея, пишут о его творчестве, о его страстях, о его путешествиях, о его России.

А я почему-то все вспоминаю его сад, который он сажал с друзьями из года в год во дворе своей многоэтажки. Сажал, поливал и радовался-гордился, что деревья прижились и что вместо пустыря жизнь», — написал Казаков в своем Telegram-канале.

У Малосолова осталась супруга и двое сыновей.