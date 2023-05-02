«Выжил благодаря Богу»: в Москве избили баскетболиста ЦСКА Шведа, у него амнезия

Неизвестные напали на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы и жестоко избили его. Спортсмен был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, у него диагностирована ретроградная амнезия. Агент спортсмена Обрад Фимич заявил, что Швед остался жив «благодаря милосердному Богу», а Единая Лига ВТБ выразила готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшему. В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что нападавшим может грозить серьезный срок — до десяти лет заключения.

«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов, — говорится в сообщении пресс-службы баскетбольного ЦСКА. — Алексей получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента. Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды».

Telegram-канал Baza сообщил, что инцидент произошел в ресторане «Джун», который находится в центре Москвы. В одно время со спортсменом в заведении находилась компания из пяти мужчин — предположительно, кавказской национальности.

Конфликт, причина которого неизвестна, случился на выходе из ресторана, а драка произошла уже на улице. В результате полученного удара Швед упал на землю, и у него из уха пошла кровь. На помощь именитому баскетболисту пришли сотрудники ресторана.

Позднее они рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что мужчины «хотели добить» Шведа.

На место происшествия была вызвана «скорая», медики приняли решение госпитализировать баскетболиста. Позднее врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Telegram-канал Baza также сообщил, что на момент произошедшего Швед якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что спортсмен не употреблял алкоголь.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15.

Швед и та компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», — сказал источник.

Нападение на Шведа произошло 1 мая, ранее в тот день московский ЦСКА проиграл клубу «Локомотив-Кубань» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Обрад Фимич, официальный представитель баскетболиста ЦСКА, рассказал подробности о произошедшем.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала задираться на них. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были намерены затеять драку в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного.

В итоге после нанесения ударов в области головы Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга!

Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что было бы, будь он простым не тренированным человеком?» — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

Telegram-канал Baza также отмечает, что у избитого спортсмена диагностирована ретроградная амнезия. Он практически ничего не помнит из того, что с ним произошло в тот вечер.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, какое наказание грозит людям, совершившим нападение на баскетболиста.

«Ситуация следующая. Раз баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, то, вероятнее всего, по практике работы следователем следственного комитета и адвоката могу сказать, что данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью. Тем более неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений.

Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы. Скорее всего, именно такое будет наказание: злоумышленников было несколько.

В любом случае будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, и все будет зависеть от ее результата. Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до десяти лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, наказание — до пяти лет лишения свободы», — отметил адвокат.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии защитника и подчеркнул, что заявление в полицию по поводу этого инцидента уже подано.

«После черепно-мозговой травмы он в больнице.

Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра.

Что касается обстоятельств и причин нападения, лучше обращаться к правоохранительным органам. Надеюсь, что данные товарищи будут найдены и наказаны. Заявление в полицию уже подано. Подробностей нападения не знаю», — цитирует Ватутина РИА Новости.

Единая Лига ВТБ уже выразила свою готовность оказать всю необходимую помощь Шведу. Президент Лиги Сергей Кущенко отметил, что необходимо тщательно разобраться в произошедшей истории.

«Это дичь какая‑то, безобразие, другие слова невозможно подобрать. Внимательно следим за ситуацией.

Насколько знаю, Алексей там был с семьей. Он, конечно, не мог быть инициатором инцидента. Важно внимательно разобраться во всей этой истории. Не думаю, что это спортивная или околоспортивная история. Баскетбол — интеллигентный вид спорта. Правоохранительные органы должны дать достаточно быструю оценку произошедшему, все‑таки достаточно много информации, им точно должно быть все известно.

Желаю Алексею здоровья! Невообразимая какая‑то история, жуть просто. Конечно, мы поможем Алексею. Сделаем все, что ему необходимо для восстановления здоровья», — цитирует Кущенко «Матч ТВ».

Алексей Швед в составе сборной России выигрывал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2012 и чемпионата Европы — 2011. За московский ЦСКА защитник играл с 2005 по 2012 год, в 2021 году вернулся в армейскую команду. В России он защищал цвета подмосковных «Химок» и московского «Динамо», успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где с 2012 по 2015 год выступал в таких командах, как «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс».