«Весь российский футбол нужно сровнять с землей»: вторая часть интервью создателя «Титана»

29 апреля стартует третий сезон Медийной футбольной лиги. Эффектный новичок МФЛ «Титан» свой первый матч против «Broke Boys» проведет на следующий день. А пока «Газета.Ru» представляет вторую часть большого интервью с создателем и руководителем команды Александром Зуевым, в которой он критикует устройство российского профессионального футбола, и рассказывает, как устроен «Титан», а также о своем отношении к известным персонам медийного футбола.

Профессиональный футбол и участие в Кубке России

— В чем главная проблема российского футбола?

— В структуре. Все надо менять. Сровнять с землей весь российский футбол и заново выстраивать. Чтобы ребенок шел, и от него не требовали результат, а требовали просто играть в футбол. Чтобы от детского тренера не требовали результат, и он не набирал в команду 11 крупных «бревен», которые дадут результат в десять лет, потому что они крупнее физически, а в 15 будут бесполезны, потому что никакие. Вот с этого надо менять. Надо взращивать поколение, а не покупать бразильцев и дарить им паспорта, чтобы они играли за сборную России. У нас самое большое государство в мире. Что, мы не можем найти тысячу футболистов?

— А есть понимание, как все изменить на практике?

— Во-первых, футбол должен быть частным. Во-вторых, надо поднять привлекательность футбола, что Медиалига делает очень хорошо. Сколько ходят на крупные матчи МФЛ, и сколько ходят на то же «Динамо»?!

— А может у нас футбол в принципе быть частным?

— Если правильно выстроить процессы, то все возможно. В сегодняшних реалиях государство, думаю, побоится отпускать. Но это надо делать. Еще недавно весь спорт был государственным, и смотрите, к чему это привело. У нас нет футбола, у нас нет тяжелой атлетики, у нас волейбол умирает, баскетбол уже на восьмом месте по просмотрам в рейтингах, а одно время в тройку входил. За хоккеем не слежу, но слышал, что там тоже не все хорошо. И хорошее выступление на ЧМ-2018 – это тоже иллюзия. Когда мы выходили в Лиге чемпионов из группы? Когда у нас так мало наших ребят выступало в Европе? У нас всегда пачками уезжали…

— Fan ID на пользу Медиалиге?

— Это надо спрашивать у руководителей МФЛ. Но Fan ID кто не стал делать? Фанаты. А они приверженцы своих клубов. Взять даже «Народную команду» (заявленная

в Медиалигу команда болельщиков «Спартака» — «Газета.Ru») – «Фратрия» (объединение фанатов «Спартака» — «Газета.Ru»), насколько мне известно, не одобряет медийный футбол.

— Вы раскритиковали идею приглашения восьми команд из МФЛ в Кубок России. Но в то же время вы наверняка хотите, чтобы «Титан» сыграл в этом турнире?

— Раскритиковал почему? В Медиалиге сейчас 16 команд. Позвать половину – это реально смешно. Думаю, будут «Амкал» и «2Drots», а остальные по спортивному принципу. Как можно по спортивному принципу выбрать еще шесть команд? А потом ты выходишь в Кубок России, а у тебя бюджет, допустим, один миллион рублей в месяц. В идеальном раскладе 500 тысяч ты тратишь на зарплаты, а еще 500 – на продакшн. Я не привязываюсь к цифрам, это просто сумма из головы. Потом ты выходишь в Кубок России и думаешь: мне же надо выигрывать, зачем мне этот продакшн?

Я лучше 900 тысяч или вообще весь миллион потрачу, но возьму футболистов посильнее, пройду одну стадию, обо мне узнают, и я подпишу контракт. Ты тратишь, берешь футболистов, а потом не выигрываешь и не подписываешь контракт. Тебе надо опять делать продакшн, но ты не можешь не платить игрокам, а больше миллиона у тебя нет.

И в следующем сезоне поздравляю – вы «Козлы» (команда Медиалиги «GOATS», принадлежащая рэперу Гуди — «Газета.Ru»), у вас в старте десять игроков из РПЛ.

— Насколько Кубок России интересен «Титану»? И какие будут амбиции в этом турнире, если сыграете?

— Мне было бы интересно. Мне интересно пройти как можно дальше, опробовать наши силы на фоне команд ФНЛ и ФНЛ-2. Каждому руководителю задайте такой вопрос, все скажут: мы хотим. Готовы ли мы по-футбольному? Думаю, мы подготовимся. У нас еще полгода есть. Готовы ли мы медийно? Сейчас нет, а мы все-таки должны что-то дать Кубку России и дать Медиалиге от поездки на Кубок России. Мы к этому стремимся, но сейчас мы откровенно не готовы. Мы должны собраться и приложить все силы для того, чтобы все сделать круто и качественно.

Что «Титан» даст Медийной лиге

— Что вы хотите дать Медийной лиге, что нового привнесет «Титан»?

— Во-первых, качественную оппозицию «2Drots» и «Амкалу».

— Сейчас эти слова прочитают и снова скажут: да вы просто хотите сыграть на антагонизме. А тот же Некит (один из двух руководителей «2Drots» — «Газета.Ru») скажет, что вы хотите выехать за их счет, так как он «это создал, а вы сюда пришли»…

— Да плевать на Некита. Не как на человека, а как на персону. Ну скажет про антагонизм, и что? Это наше право. Что мне дают «2Drots»? Какие-то просмотры? Ну пусть не дают. Они мне не нужны. Мне не интересны «2Drots».

Что мы можем дать? Смотрите, команда приходит и видит: «2Drots» и «Амкал» снимают челленджи. Ага, мы тоже будем снимать челленджи. Вот тебе Медиалига. Чем меня зацепили «Броуки»? Их контент – не мое. Но это что-то новое, другое, и поэтому у них появилась своя аудитория. Когда Райзен на пару с Димой Егоровым (создатели и руководители команды МФЛ «Broke Boys» — «Газета.Ru») поверили, что они крутые футбольные руководители, тогда-то они сезон и потеряли… А надо было идти своим путем отбитого самурая (смеется). Возвращаясь к тому, что мы можем дать – мы будем второй-третьей стороной.

— И все же чуть конкретнее, что будет нового?

— Вот вы сидите перед доской, на которой написано, что мы хотим снимать. Есть тут хоть один челлендж? Шоу, основа, юмор. Мы будем делать более интеллектуальный и разговорный контент. Да, он сложнее к восприятию. Не будет человек в 12-13 лет смотреть какое-то глубокое интервью. Но в то же время придет родитель. Мы должны показать родителям, что их ждет в разных видах спорта, в разных увлечениях. Мы должны показать детям, как можно вести себя по-другому, и это будет приятно и круто. Помните старую присказку, что если ты на «пятерки» учишься, то ты «ботан»? А ведь приятно прийти домой с хорошими отметками и не получить нагоняй от родителей, а получить, условно говоря, мороженое. И для этого не обязательно зубрить 24/7. Можно жить интересно, наслаждаться и при этом хорошо учиться.

— Сколько человек у вас в продакшне, какова структура, может, назовете бюджет?

— По бюджету скажу так: у нас в диапазоне от одного до ста миллионов. Что касается продакшна, то у нас сейчас три оператора, три монтажера, глава продкашна, дизайнер, два смм-щика, таргетолог… Ну, человек 15, короче.

— И трудятся они в каком режиме?

— Нон-стоп. Мы вот на сборы поехали, и семь дней они почти не спали. Двое после сборов позвонили и сказали, что они отработали, но увольняются, потому что не выдерживают.

Скоро у нас будет своя кибер-команда. Я в этом ничего не понимаю, но там будет заведовать брат, который фанатеет от Counter-Strike. Там еще где-то четыре человека трудятся дополнительно, включая тренера.

Если брать структуру именно футбольного клуба, то у нас три тренера, спортивный директор, администратор – начальник команды, ну и Артур Тавузян. Его можно назвать как угодно.

— Ваша правая рука, в общем?

— Мы не привязываемся к званиям и статусам. Я неоднократно и в ЛФЛ говорил: президент чего?

Уровень медийного футбола, есть ли смысл идти в профи

— Вы почти закрылись перед переходом в МФЛ. В ЛФЛ выиграли все. Собирались закрываться, но перешли в медийный футбол. Вы говорили, что по просьбе отца…

— Так и было. Я же даже не следил за медийным футболом. Два раза я был на матчах команды «Ничего Обычного», где у нас Гоша Нуров (нападающий «Титана» в ЛФЛ — «Газета.Ru») играл. Он взял брата в команду. Мы с братом очень близки, всегда друг за друга, и он очень волновался и попросил прийти его поддержать. Я пришел, посмотрел, подумал, что это такое вообще? (смеется) Там девочки из «Пацанок» на воротах, кому это все нужно? Проще было это в формат 8х8 или 5х5 засунуть. На этом мое отношение к медиафутболу стало никаким, не следил за этим.

Выиграв Лигу чемпионов, я даже не испытал никаких эмоций. Знал, что команда закрывается, что это один из последних трофеев. Я спокойно уехал домой, не выпив ни грамма. CFL (Континентальная футбольная лига — «Газета.Ru») – это да, другие эмоции. Но это скоротечный турнир, который очень сложно выиграть.

— А из всех выигранных «Титаном» турниров какой выделите?

— Клубный чемпионат мира, когда с бразильцами играли в финале. Они на две головы выше нас были. Нам повезло, что, наверное, пьяный электрик был на стадионе – свет постоянно тух. Да и трибуны, на удивление, как-то за нас были.

— Вы рассказывали, что некоторые бразильцы потом подходили и предлагали свои услуги «Титану». Не было желания их пригласить? А сейчас в Медиалигу подтянуть?

— Мы уже договорились тогда с Луаном. Но он сломался. И до сих пор он не оправился от травмы. Мы в постоянном контакте с ним, довольно хорошо общаемся. У него сейчас нормально лишнего веса, хотя тренируется каждый день. Не может набрать форму. Ну или не хочет. Пригласить хотели тогда. В Медиалигу – не вижу смысла. Они все-таки все заточены под «на себя, под себя». И команда Гуркина («Tamo Junto» с бразильцами в составе выступала во втором сезоне МФЛ — «Газета.Ru») – тому подтверждение. Со двора взять и привезти хорошего бразильца сложно.

— А что по футболу? В Медиалиге есть некоторый диссонанс между картинкой и игрой. Взять тех же «2Drots». В их роликах все очень антуражно и красиво. Но если смотреть полный матч и непредвзято, то это тот же КФК: бей, беги, навешивай, борись. Они выигрывают, потому что лучше готовы физически и имеют некоторый перевес в классе…

— Плюс есть два-три индивидуально сильных игрока. Те же Стиль, Фартуна. И был Кутуз…

— И все равно они играют в навес…

— Вскрывать всегда сложнее, чем обороняться. При наличии таких игроков проще дать заброс туда, чтобы «столб» поборолся и скинул на фланг. Мы пытаемся от этого уйти. Действительно пытаемся. Пускай играли с не самыми сильными, но и с не самыми слабыми командами КФК, но мы пытались все делать низом. Да, у нас есть и забросы, и переводы в стороны. Я понимаю, что в футболе нужно разнообразие. Как вам сейчас «Манчестер Юнайтед», например? По геометрии у него все очень красиво. Мы хотим так же. Понятно, что сравнивать нас с легендарным клубом – абсурд. Но мы хотим играть в правильный футбол.

— Каков уровень российских футболистов?

— Если брать 18-20 лет – хорошие футболисты появляются. Их надо реально искать. Егор Никулин играл за «Титан» и входил в топ-30 самых перспективных игроков. Парня из Челябинска привезли. Где Челябинск и где футбол? Везде есть хорошие футболисты. Но есть нехорошие агенты, нехорошие руководители, нехорошие спортивные директора, кто хочет зарабатывать больше, чем дает клубу.

— Антон Попов (на тот момент главный тренер «Эгриси», медийного ФК Василия Уткина — «Газета.Ru») говорил мне в интервью, что тот же Кутуз и сейчас мог бы играть в РПЛ. Вы как к этим словам относитесь?

— Мне сложно сказать, я все-таки не тренер и не раз говорил, что смотрю на футбол с космической станции. Наверное, если наберет форму, на пике сможет, потому что он забивной. На планшете ему объясняют, что делать, куда бежать – он все это выполняет.

Давайте так. Вот Дава (Сергей Давыдов – «Газета.Ru») – топ, который был в «Рубине», в «Кубани», а в Медиалиге играл в «Броуках». Он что, футболист? По мне, он обманул футбол.

При этом в любителях очень много футболистов, которые могли бы играть профессионально. Заиграли Мамаду Майга, Гео Гонгадзе, который был в «Титане». Вот пример Артема Кузина, который у нас был. Очень долго мы его в «Долгопрудный» трудоустраивали, потому что он хотел, его хотели, но у команды не было денег, и «Титан» за него заплатил школе. А иначе нет трансферного сертификата. А мне непонятно: воспитала школа, захотела взять профессиональная команда, школа не против. Почему вообще он должен заплатить за этот сертификат?

И вот за Тему Кузина мы заплатили, отправили его в аренду в «Домодедово». Приходит к нам агент и спрашивает: есть ли футболист в опорную зону со статистикой? Говорю, что со статистикой нет, но есть молодой пацан, который просто выжигает. Кто? Кузин? Не-е, я на нем денег не распилю. Это уже даже не к РФС претензия, а к менталитету, к руководству команд. Кого вы ставите, зачем вам футбол? Попробуйте развивать, зарабатывать…

У нас зарплаты три миллиона евро в год. Посмотрите, кто такие деньги в футболе получает в Европе!

Считаю, молодой футболист должен до 5 тыс. евро в месяц получать, постарше – 10-15, топ – до 50 тыс. На эти деньги можно вот так жить! Наши футболисты просто завалены деньгами. У тебя есть паспорт – значит, у тебя есть бабки.

— Вы не раз говорили, что не хотите в РПЛ, потому что не потянете по финансам такой уровень. Или все-таки вы не хотите еще играть по этим правилам?

— Мы – люди с амбициями. Заходя куда-то, мы хотим максимум, выиграть что-то. А как можно что-то выиграть у «Зенита» в нынешних реалиях? Ладно, возьмем по-другому. Бюджеты несоизмеримы. Мы построим команду, а у нас ее разберут сразу же. Даже если мы соберем просто топовых любителей и дадим результат. Вот «Крылья Советов» собрались классную команду с молодыми футболистами. Сыграли классный сезон. И что? Трансферное окно. «Зенит» — Ваня Сергеев, иди сюда. И я понимаю игрока: ему дали огромные деньги. Но команду разобрали. Сейчас Пиняев очень неоднозначно перешел в «Локомотив». Я слышал, что сам игрок очень не хотел. Но перешел. Как такое возможно? Это же не НХЛ с системой драфта.

— Вы рассматривали покупку клуба за границей…

— Во-первых, мы живем в России и хотим дать что-то российскому футболу. Хотя бы медийному. Во-вторых, мы рассматривали покупку клуба в Черногории. У нас были партнеры. Мы договорились с человеком, уважаемым агентом, а потом выясняется, что у него есть обязательства перед другими клубами и он не сможет управлять командой. Он дает людей, в которых он верит. Но мы этих людей не знаем. Как мы можем работать с ними? Поэтому мы отказались…

«Хотел бы видеть Крапа в «Титане»

— Вы будете в Медиалиге, пока наслаждаетесь? Или есть четкий план?

— Сложно пока загадывать. Смотрю сейчас на «2Drots» — хорошие гонорары. Я буду рад, если футбол когда-нибудь станет бизнесом. Что я смогу прийти к жене и сказать: Крис, мы теперь зарабатываем на футболе. Мы сейчас сидим в офисе, где вообще все посвящено медиафутболу. В бизнесе меня спасает, что у меня надежные партнеры, которые не кинут и не предадут. Если когда-то в перспективе медиафутбол начнет приносить деньги, я буду рад. Но у меня нет цели что-то вытягивать отсюда. Сейчас все, что дает букмекер, мы тратим. И еще сверху вкладываем бюджет «Титана» в ЛФЛ, если не больше.

— Вы подписали в медийный «Титан» несколько игроков со стороны, известных в медийном сообществе. Скоропуп…

У Скоропупа (Илья Скоропупов — «Газета.Ru») нейтральный статус. Майк (Михаил Крапивников — «Газета.Ru») – медийный. С молодыми просто. Любого ребенка легко интегрировать в семью, которая живет по своим правилам и определенному распорядку. Майк пришел с другой стороны. Он пришел уже взрослым, понимающим, чего он хочет от жизни. С ним тоже просто.

— Есть Майк, а есть его брат…

— Я бы Даню (Даниила Крапивникова, воспитанника «Спартака» и «Локомотива», игрока «2Drots», которого называют «золотым мальчиком медиафутбола» — «Газета.Ru») с удовольствием взял бы. В каждом поколении «Титана» был, скажем так, игрок, с которым надо было нянчиться. И это интересно, потому что это какой-то личный вызов: смогу ли я сделать из него человека и футболиста? А футболист он неплохой. У него есть все данные, чтобы заиграть, кроме головы. А почему ее нет? Слава, бабки и плохое окружение. Просто объясните парню, что вот это делать можно, а это нельзя ни при каких обстоятельствах. Жека и Некит (Евгений Бабенко и Никита Панасюк, создатели и владельцы «2Drots» — «Газета.Ru»), что, не могут поговорить с парнем как с сыном, с младшим братом и объяснить ему, где черное, а где белое?

— Майк не может на него повлиять?

— Майк не может. Он – не его окружение. Он старший брат, а младший никогда не будет слушать старшего. Я это проходил со своим братом. Ему сейчас 24 года, и он только-только начинает прислушиваться к тому, что я говорю.

— Еще раз: Даню Крапивникова вы бы в «Титан» взяли?

— Да, и абсолютно уверен, что Даня у нас и заиграл бы, и вырос, и поменялся в мышлении. Мне говорят, что я часто говорю про Даню, так как хочу хайпа вокруг команды. Но на самом деле мне такой хайп, черный пиар – не нужен. Мне проще выйти и послать кого-то из топовых команд на три буквы. И это будет равнозначно. И даже, в моем случае, может, веселее.

Отношение к медийным персонам

— Давайте пройдемся по медийным персонажам. Как вы относитесь к Сибскане (капитан «Амкала» — «Газета.Ru»)?

— Реально нормально отношусь. Да, мне не нравится что-то. У нас же всегда как было принято? Если ты сказал что-то, то должен за свои слова ответить. А кто уже подойдет и с чем – это другой вопрос. Он не готов ни с кем общаться на кулаках. Да, он так позиционирует это. Но при этом какие-то свои слова он называет просто шуточками. В ситуации, когда он говорил, что Fight Nights (команда Медиалиги — «Газета.Ru») накручивает просмотры, я бы не пошел разбираться. Я бы спросил, где и что мы накрутили, и либо пошел бы выяснять со своей командой, либо признал бы, что так и есть. Но в ситуации с Текилой (Александр Тарасов – рэпер и футболист медийного клуба «Родина Медиа». «Газета.Ru») как будто бы шуточным оскорблением Сисбскана очень сильно перегнул палку.

И Текила мог бы подъехать и совсем по-другому с ним поговорить и решать вопрос силой. За некоторые слова спрос должен быть другой.

А в целом как персонаж мне Сибскана нравится. Мне нравится его подача, мне где-то даже интересно его послушать, хотя я очень мало смотрю медиафутбольных блогеров, потому что они мне не интересны. И в личном общении у нас тоже все нормально.

— Дима Егоров (основатель «Broke Boys» — «Газета.Ru»)?

— Биполярочка. (Смеется.)

— Дима Тарасов (экс-игрок РПЛ, футболист «Родина Медиа» — «Газета.Ru»)?

— Мне очень не понравился один поступок Димы Тарасова, который случился на первой тренировке сборной МФЛ, поэтому для меня этого человека не существует.

— При этом вы играли вместе по школе…

— Играли, но сомневаюсь, что он меня как-то помнит.

— Дальше. Сослан Гатагов (экс-игрок РПЛ, основатель и тренер медийной команды The Bus — «Газета.Ru»?

— Сослан – мой друг, я очень уважаю его. Более того, если мне что-то непонятно и мне нужен совет по «Титану» извне, я обращаюсь к нему.

— Почему он до сих пор не стал профессиональным тренером? Или он на пути?

— На пути. Он слишком молодой просто. Думаю, сезон-другой, и он уйдет в профессиональный клуб. Он мне говорил раньше, что хочет набраться опыта. А Медиалига его дает. Но если он через года полтора еще не станет тренером профессиональной команды, то ему уже не будет смысла туда идти, потому что Медиалига скоро перегонит профессиональный футбол по рейтингам, думаю. А если так будет, то зачем спонсорам, которые сейчас несут деньги профессиональным клубам, делать это, когда можно будет дешевле спонсировать медиакоманды?

— Еще пара человек. Гуди (рэпер, основатель медийного клуба «GOATS» — «Газета.Ru»)?

— Обычный позер, рэпер, не более того.

— Такие люди нужны медиафутболу?

— Да он же никакой, давайте честно. Я его лично не знаю. Но с виду обычный добрый человек, но никакой. Он даже в футболе, мне кажется, не разбирается.

— Василий Уткин?

— Вася Уткин – топчик. Мы с ним прекрасно общаемся, хоть и не так часто.

— Ну и последний: Николай Осипов. Как тебе руководитель всего медийного футболе?

— Николай – это фанатик своего дела. Я с ним очень плотно общаюсь. Могу сказать, мы сейчас очень хорошие приятели, даже ближе к друзьям. Хотя еще полгода назад вообще не общались. Я вижу, как он работает, понимаю, почему принимает те или иные решения, как он горит проектом. Человек ставит на первый план успех проекта, а не личную выгоду.<1><2><3>