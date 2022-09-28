Обучался журналистике у Василия Уткина и стажировался в «Ростове» у Карпина. Интервью главного тренера «Эгриси»

Любительский футбольный клуб «Эгриси», принадлежащий знаменитому комментатору Василию Уткину, уже четыре года хорошо известен своим шоу на YouTube. Теперь же «Эгриси» выступает и в Медийной футбольной лиге. «Газета.Ru» встретилась и подробно поговорила о любительском, медийном и профессиональном футболе с главным тренером команды Антоном Поповым. Ниже первая часть беседы.

Знакомство с Уткиным

— Сейчас ты тренируешь любительскую команду, но сам достаточно молод. Расскажи о своем футбольном пути.

— Начался мой путь с того, что старший брат начал заниматься футболом и поступил в академию ЦСКА. Мы тогда еще жили в Московской области, за Сергиевым Посадом. Его позвали в интернат ЦСКА, а так как родители не захотели брата туда отпускать, мы все переехали в Москву.

При первом наборе ребят моего года рождения я пошел в ЦСКА и с шести до 18-ти лет был в этом клубе. Дальше меня не взяли в дубль. Чуть-чуть поиграл во Второй лиге в «Биологе» из Новокубанска на юге и немножко за »Домодедово», тогда это еще называлось ПФЛ, зона «Запад».

В «Домодедово» я получил первую травму крестов (разрыв передней крестообразной связки — «Газета.Ru»). Потом пробовался в московском «Арарате», когда тот только создавался, пробовался в КФК (любительский эшелон футбола, сразу за Второй лигой — «Газета.Ru») и был очень шумным. Я там играл на КФК без креста на другом колене. На одном колене мне связку сшили нормально, а другую я надорвал в ЛФЛ (Любительская футбольная лига 8 на 8 — «Газета.Ru») за ЛФК «Империю» и пошел с этим в «Арарат». Можно было закачать ногу мышцами, чтобы они держали. Меня в этом плане как раз направлял Эдуард Безуглов (бывший врач сборной России и врач ЦСКА). На таком колене я был в «Арарате», но во Вторую лигу меня дальше не взяли, потому что в центре поля там был перебор слишком классных игроков. Хотя в принципе разговор о контракте был, но это уже отдельная история.

— С Ильей Самошниковым ты пересекался?

— Его взяли уже позже, сразу во Вторую лигу.

Дальше в «Арарате» у меня не получилось, я поддерживал форму в КФК за «Троицк» и пытался искать какие-то варианты: «Велес», «Строгино», «Долгопрудный». Никуда не брали. В «Троицке» я дорвал это колено и понял, что ни перспектив, ни здоровья — ничего нет, а мыкаться по вторым лигам тоже неохота.

Это был 2017 год, и я думал, что делать помимо футбола. Поступил в школу журналистики Останкино и параллельно прошел отбор в школу спортивной журналистики Василия Уткина. Прошел все этапы отбора и так познакомился с ним.

— И он сказал, что журналистика — это не твое, давай тренером?

— Было чуть сложнее. Не так все просто, но да (смеется). Я писал тексты, а тогда как раз был чемпионат мира, и я предложил: давайте буду писать аналитические тексты. Тогда это еще только входило в моду. Пожалуй, был только Вадим Лукомский на этом поприще, Александр Дорский еще не был так раскручен, как сейчас. И можно было занять нишу. Но Василий сделал встречное предложение: давай ты будешь анализировать матчи «Эгриси» и помогать на тот момент главному тренеру команды Александру Матичу. Мне стало это интересно. Практический опыт, какие-то свои наблюдения. «Эгриси» тогда только вышел в первый дивизион ЛФЛ. После матча с Картавым Ником («Эгриси» в матче с командой блогера и тренера Никиты Ковальчука собрал на «Сапсан-Арене» полторы тысячи зрителей еще до эпохи медиафутбола — «Газета.Ru») Матич ушел.

С конца октября 2018 года я главный тренер «Эгриси», и уже после возник «Эгриси Москва» как вторая команда нашей системы.

Ни денег, ни перспектив

— Вернемся к профессиональному футболу. Многие говорят, что у нас плохая система доведения игроков из школ в профессионалы. Оглядываясь на себя, как считаешь, почему не заиграл? Чего в этом больше — невезения, твоего неправильного отношения, отсутствия шанса?

— Много мыслей.

Первое: после условий в ЦСКА, где все было круто организовано — сборы, турниры, — ты окунаешься во Вторую лигу, где условия... не такие хорошие (улыбается). Опыт в «Биологе», где мы жили рядом с биофабрикой в городе, где, условно, четыре дома... Получали 25 тысяч рублей, премиальные недодавали.

Обещали одно, другое, зарплаты задерживали... Иногда не давали стадион для тренировок, и мы тренировались на поляне, где старик-администратор прямо перед началом занятия стриг газон, а мы ждали. Сознание меняется. В ЦСКА ты летаешь на турниры в Мексику и Южную Корею, а потом окунаешься сюда.

— Это демотивирует?

— Мотивация бешеная. Мне было без разницы. Я не попал в дубль, хотел проявить себя, доказать. Но дальше ты понимаешь, что все намного сложнее.

На этот «Биолог» никто не смотрит, никаких перспектив оттуда нет. Ты не живешь, а выживаешь. Готов все перетерпеть, но все равно не видишь оттуда футбольных перспектив.

Потом у меня получилось попасть в Домодедово, где первый сезон все было хорошо. Мы рядом с Москвой, достаточно неплохое внимание, хороший состав, интересный молодой тренер.

— Кто тренировал?

— Артем Горлов, который сейчас стал главным тренером «Енисея».

В «Домодедово» я был два года, с переменным успехом играл. Но все равно сталкиваешься с отношением, что ты никому не нужен. Я получил травму.

Когда ты получаешь 30 тысяч рублей, оплатить операцию стоимостью в 200 тысяч — такое себе приключение. Ты залезаешь в долги, хочешь из этого выбраться, не получается, и ты застаиваешься.

У меня еще не особенно красивая история вышла с тем, что меня фактически выгнали оттуда. Я прошел всю предсезонную подготовку, понимал, что мне надо себя проявлять, чтобы быть в составе. Начинается сезон. В первом матче я играю, а во втором вдруг появляются какие-то проблемы с заявкой.

А мы играли с «Солярисом» в Москве. Так получилось, что я в профессиональном футболе никогда еще не играл в столице, где могли приехать мои родные, друзья и так далее. И за час до матча я узнаю про проблему с заявкой.

Были какие-то слухи и отголоски, которых я до сих пор не понял: то ли решили, что я могу сдать игру, то ли что могу помешать сдать... По каким-то причинам я просто не попал в заявку, хотя меня на этот матч сначала даже вписывали в стартовом составе в протокол.

Потом в третьем туре мы играем с «Долгопрудным», ведем со счетом 1:0, я выхожу после перерыва, мы пропускаем три мяча. Я сыграл ужасно, и после этого матча меня выгоняют из команды. И все.

У меня еще параллельно был конфликт с капитаном команды (Денисом Большаковым — «Газета.Ru»). Из-за всего этого моя карьера в «Домодедово» закончилась.

Дальше я ездил на просмотры и тогда познакомился с «Квазаром», который теперь играет важную роль в моей жизни (Попов является детским тренером в академии «Квазара» и выступает за взрослую команду в ЛФЛ — «Газета.Ru»).

Не видишь перспективы во Второй лиге, понимаешь, что ты особенно никому не нужен, хотя с моей стороны было очень много желания, готов был терпеть любые невзгоды.

Но год, два, три ты не видишь перспективы и осознаешь, что твои амбиции вряд ли будут реализованы. Ты вряд ли попадешь в Премьер-лигу, а нужно ли тебе вариться во Второй?

Плюс у меня один крест, второй. И пришли мысли: может быть, пока не поздно, запустить свою жизнь и карьеру в другом русле. Все это в совокупности и помогло мне с решением завершить карьеру.

— С кем играл из известных игроков по школе?

— Самый успешный у нас, пожалуй, Юра Бавин, который в «Урале» (имеет по одному матчу за ЦСКА и «Зенит», выступал в РПЛ за «Урал» и «Тамбов», сейчас играет в Первой лиге за «СКА-Хабаровск» — «Газета.Ru»).

Сердер Сердеров из нашего выпуска. Он был в «Анжи» в «золотые времена», Карпина из «Спартака» увольнял своим голом, сейчас ездит и играет по Европе (после России Сердеров играл в Болгарии, Польше, Венгрии и Хорватии, а сейчас выступает за казахстанский «Актобе» — «Газета.Ru»).

Егор Шамов сейчас вратарь тульского «Арсенала», хотя в 13 лет его убрали из ЦСКА из-за маленького роста. Сейчас смотришь на него — громила. Это тоже говорит о системе подготовки. Просто человек позже вырос.

Во второй лиге я пересекался с половиной игроков нынешней сборной России. Те же Сутормин и Сергеев играли за «Строгино», Чистяков был в «Зените-2», Мостовой — в «Долгопрудном» (ныне все — игроки «Зенита» — «Газета.Ru»). Терехов играл за «Волгарь» (сейчас в «Сочи» — «Газета.Ru»), Комличенко — за «Краснодар-2» (ныне в «Ростове» — «Газета.Ru»).

Пересекался, кстати, по школе с Серегой Кутузовым из 2Drots...

Уровень Кутуза — РПЛ

— Сейчас всех волнует, почему Кутуз не заиграл. На мой взгляд, раньше он был все же больше игроком для 8 на 8...

— Он точно с годами очень прибавил в большом футболе. Кутуз и в школе был хорошим. Через себя он, кстати, всегда забивал (Кутузов забил «ножницами» на «ВТБ Арене» в финале Медийной футбольной лиги — «Газета.Ru»). Он был хорошим форвардом, но не выделялся. Ему надо было чуть-чуть дозреть. Но этого шанса ему никто не дал. Помню, он был в «Велесе», когда они только переходили из КФК во вторую. Он там сидел на замене беспросветно.

Уверен, что ему очень помог опыт игры в ЛФЛ в формате 8 на 8. Он набрался опыта, уверенности, понял, что у него получается и сразу стал по-другому играть 11 на 11. Но вот он раскрылся, а что дальше, куда идти? Во Вторую лигу играть?

— Ему сейчас 28 лет. Кутуз — уровень нападающего Второй лиги?

— Нет, выше.

— Уровня Первой?

— Первая лига — вполне. Но, думаю, он мог бы спокойно играть в командах второй половины таблицы РПЛ. Каштанов же из ЛФЛ смог туда попасть (Алексей Каштанов подписал перед сезоном контракт с «Уралом» и уже успел забить в РПЛ — «Газета.Ru»). Ну да, Кутуз физически чуть-чуть слабее...

— Ну так дайте ему четыре сбора. Он работает таксистом...

— Ага, и должен быть лучше готов, чем парни, которые постоянно тренируются профессионально (смеется). Первая лига — минимальный уровень для Кутузова, абсолютно серьезно. Уверен, он мог бы играть в командах РПЛ ниже шестого-седьмого места.

— Даже сейчас, учитывая его нынешнюю форму?

— Да. Ну и с учетом того, что уровень РПЛ в последние годы упал. Я знаю историю, что ему еще несколько лет назад после просмотра в команде Второй лиги намекнули, что нужно заплатить денег, и тогда с ним подпишут контракт.

Обучение системе Моуринью

— Ты пришел в «Эгриси». Как быстро ты начал учиться на тренера? И как возникла идея? Василий Уткин предложил?

— Я начал тренировать в академии «Квазар» и начал понимать, что ответственность высокая. Как у врача — важно не навредить и понимать, что ты делаешь. Соответственно параллельно начал учиться. А когда появился «Эгриси», нужно было форсировать. Сразу же подал документы на лицензию С и прошел обучение.

Считаю, что нужно больше знать. Стремиться к этому. Ну и у меня всегда такое отношение: если за что-то берусь, то подход «тяп-ляп» не пройдет. Нужно делать от и до.

Дальше возникла история с португальским обучением тактической периодизации, хоть и максимально случайно. Вася Уткин способствовал моему обучению и отправил на стажировку в «Ростов» к Валерию Карпину. До этого еще была стажировка у Мусаева в «Краснодаре».

Я поделился этой новостью со своим хорошим другом Антоном Михашенком (экс-журналист «Чемпионата», ныне тренер-аналитик «СКА-Хабаровск» — «Газета.Ru»), а он мне сказал, что сейчас впервые на английском языке будет вестись курс тактической периодизации.

У меня об этой системе вообще не было никакого представления.

Слышал только, что у Жозе Моуринью были свои какие-то методы тренировочного процесса, хотя он вообще не считается тактиком. Мне стало интересно узнать, в чем секрет работы Моуринью и других тренеров-выходцев этой системы.

Он был ее первопроходцем и популяризатором, благодаря нему о тактической периодизации узнали в мире.

Мне потом профессор, который учил Моуринью, рассказывал, что первые шаги были самыми сложными: попробуй убеди весь мир, что это работает.

— Что это вообще такое?

— Ты тренируешь то, что необходимо в игре. Звучит легко. Но весь твой тренировочный процесс построен на фокусе на отдельных принципах игры. Ты не тренируешь отдельно физику — команда не бегает. Все в игровой форме. Ты не делаешь занятий в тренажерном зале. Все эти компоненты ты упаковываешь в упражнения, направленные на развитие в игре.

В каких-то упражнениях игроки в том числе будут работать на скорость и силу, где-то в занятии будут отрезки подлиннее, где у игроков будет развиваться выносливость. Но все это в игре. Потому что если ты тренируешь кроссы, то в игру ты это никак не перенесешь. Плюс ты во все это еще и упаковываешь психологию и мотивируешь людей, чтобы они держали концентрацию. У нас тренеры часто жалуются на нехватку или потерю концентрации. Потому что, когда ты бегаешь кроссы, она не тренируется. А в игре ты постоянно должен быть собранным. Особенно, если это поддерживается внутри тренировки.

— То есть концентрация — это не такой психологический момент, а вполне тренируемый навык?

— Конечно! Меня всегда бесила такая отмазка. Значит, вы не тренировались, вы не готовы. Все, что происходит в игре, должно тренироваться. Другого секрета нет!

В тактической периодизации много разных ответвлений. Нельзя дробить тренировочный процесс, разделяя на какие-то части. Потому что техника, физика, психология — все-все взаимосвязано. Ты просто можешь где-то фокусироваться чуть больше на одном или другом. В конкретный день ты должен тренировать больше какой-то компонент, в зависимости от особенностей человека. В какой-то день дать больше силы, в какой-то больше скорости, в другой больше выносливости, чтобы организм постепенно адаптировался к нагрузкам и успевал восстанавливаться.

Плюс они не работают на усталости. Игроки всегда должны быть свежими. Твой тренировочный процесс должен быть построен на том, чтобы команда дошла до усталости, но не работала на ней.

— А как же знаменитые российские сборы, где «мы сегодня играли под нагрузками, поэтому результат не важен»?

— Это не работает с командами в игровых видах спорта. У тебя девять месяцев в году футбол. Ты не можешь выйти на пик физической готовности и держать его на протяжении этих девяти месяцев, потому что это просто невозможно. Ты можешь выйти на пик в короткий промежуток времени, но дальше форма пойдет вниз. Поэтому важно держать какой-то уровень физической подготовки и подходить именно к игре. А не то, что ты там заложил базу, и все... На этот счет есть отличная метафора, которая мне нравится: ты не можешь заправить машину на год вперед. Ты подливаешь, подливаешь, подливаешь топливо в течение года.

— То есть в матчах «под нагрузками» нет смысла?

— В футболе нет. Это имеет место в циклических видах, когда у тебя важные старты раз в три-четыре месяца, и ты должен подойти к ним свежим и на пике физической активности. В футболе ты выйдешь на пик к сезону. Ну, семь-восемь туров ты сыграешь и дальше рухнешь вниз. А результаты-то важны в течение всего сезона.

Еще могу допустить, когда сборные подводят к финальной части чемпионата мира. Но тут тоже нужно учитывать, что люди до того играли и пахали весь сезон. И при этом ты не можешь быть в одной форме даже на протяжении такого турнира, поэтому каждая сборная подводится исходя из своих задач.

Нам повезло с календарем на домашнем чемпионате мира, а на Евро через три года не получилось, хотя планировалось все так же. Но мы сразу попали на Бельгию, выходя на пик формы к плей-офф. То есть мы групповую стадию отдаем на волю случая.

А в методологии тактической периодизации у тебя каждая тренировка посвящена игре и моментам, которые ты хочешь воспроизвести в матчах. Плюс ты упаковываешь туда физические и технические компоненты. Я очень рад этому случайному знакомству с Антоном Михашенком, потому что он мне открыл глаза. Я стал совсем по-другому смотреть на футбол и находить ответы на вопросы, которые у меня возникали раньше.

Даже по своему опыту.

Когда я окунулся в любительский футбол, стал играть гораздо лучше, чем было в детстве, занимаясь в спортшколе. В «коробке» в Мытищах в формате 5 на 5 возникает огромное количество ситуаций, когда нужно по-разному укрывать мяч корпусом. До этого я просто не знал, как это правильно делать.

А в тесном пространстве ты этому быстро учишься. В футболе 8 на 8, например, тебе надо оперативно принимать решения. Особенно, когда ты выходишь против сильных команд. И ты становишься увереннее в большом футболе. И просто лучше.

Поэтому все разновидности любительского футбола очень помогают игрокам в развитии. По сути, все эти знания и опыт я получил в дворовом и любительском футболе в игровой форме, а не в упражнениях в академии ЦСКА. Я ей сильно благодарен, она многому научила, но детали дальше я изучал сам.

— Твое обучение еще не окончено?

— Жду, когда одобрят мой диплом. Я его написал, в работу внесли правки, я все доделал и теперь жду, когда проверят. Внутри Португалии этот диплом приравнивается к лицензии. Ты можешь работать на детском уровне или помощником в профессиональной команде. Но в Европе тебе для этого, конечно, нужны еще лицензии.

Отношение в Португалии

— У тебя сейчас лицензия С?

— Да. Я подал документы на Б. Очень долго из-за реорганизации РФС и смены всех руководителей не было набора на эту лицензию. Недавно объявили, но туда, к сожалению для меня, сейчас первым потоком взяли всех известных бывших профессионалов. Я в листе ожидания, мне не надо заново подавать, но сейчас на 50 мест было 750 человек. Поэтому где-то к 2027 году я, может быть, если и дальше будут так набирать, буду зачислен (улыбается).

— Или тебя позовут в профессиональный клуб, и ты в этой очереди подвинешься...

— Тоже не факт. Я знаю тренера-аналитика Максима Ковалева, который сейчас работает в «Краснодаре», а раньше в ЦСКА и «Твери». Его не взяли. Люди уже в Премьер-лиге, но их не берут на обучение.

— А как это все согласуется с декларируемыми РФС целями развивать российский футбол? Все говорят, что у нас не очень много классных тренеров, но на лицензию Б 50 мест при почти тысяче желающих...

— Не знаю (смеется). Мне нечего сказать, потому что я правда не знаю. На этих этапах еще посильные суммы обучения. Это не Про, куда ты должен потратить значительную сумму. На лицензию Б, которая на самом деле жизненно необходима для работы в футболе на всех уровнях — от детского до профессионального, — считаю, можно было бы и расширить число обучающихся.

— Сколько стоит обучение на Б?

— Сейчас 80 или 100 тысяч рублей.

— То есть лицензию, которая нужна, чтобы тренировать детскую команду, у нас в год получают 50 специалистов?

— 100 — группы берут два раз в год. И есть только одна школа в Москве.

— И если ты тренер из Хабаровска, то тебе все равно нужно для обучения лететь в Москву?

— Я на сто процентов не уверен, но получается, что есть только один выход. На С есть много разных центров в регионах. Может быть, на Б тоже где-то еще есть, но я не знаю. Знаю точно, что на А и Про есть только одна школа, и все.

— А по обучению в Португалии в этом году сложностей не возникло?

— Мне повезло, что я уже учился до всей этой ситуации (имеются в виду Специальная военная операция и наложенные на Россию санкции — «Газета.Ru»). Никто не говорил вслух об отчислении или еще чем-то. Школа выкладывала публикации, где были флаги разных стран, но российский не убрали.

Думаю, повлияло, что они до всей этой ситуации знали меня уже два года. Понимали, что нельзя судить человека из-за принадлежности к стране. Хотя я опасался, что будут проблемы.

Сложности все равно возникли. С последней оплатой, например, потому что невозможно перевести деньги. И они мне должны были вернуть часть денег из-за сорвавшейся в пандемию поездки, которая уже была оплачена. В итоге они просто дали мне наличкой. Перелет туда — та еще история. Но это все локальные моменты. Внутри Португалии проблем не было.

— Однокурсники расспрашивали?

— Да, все спрашивали. Только один ничего не спросил — единственный американец (смеется). С нами поигравший босниец учился, он рассказывал про то, как все в Югославии было. Негатива никакого не было.

— Сейчас тяжело будет россиянину поступить на эти курсы?

— Наверное.