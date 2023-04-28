В номере российского хоккеиста Ничушкина нашли пьяную девушку. Она напала на врача

В гостиничном номере российского хоккеиста Валерия Ничушкина, выступающего за клуб НХЛ «Колорадо», обнаружили пьяную девушку. Утверждается, что она находилась в плохом физическом состоянии, и ей была вызвана скорая помощь, а перед этим она успела ударить врача «Колорадо». После инцидента Ничушкин был выведен из состава команды. «Газета.Ru» рассказывает о подробностях ситуации.

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерий Ничушкин неожиданно был выведен из состава команды после второго матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Клуб тогда не рассказал о причинах такого решения, а наставник «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что российский нападающий уехал из расположения команды по личным причинам.

Но через несколько дней издание The Denver Post опубликовало новость, в которой утверждается, что в гостинице Сиэтла, в котором остановился Ничушкин вместе с командой, была обнаружена пьяная девушка. Отмечается, что ее нашли при проверке комнаты российского хоккеиста.

Врач команды сделал вывод, что она была слишком пьяна и находилась в слишком плохом состоянии, чтобы безопасно покинуть отель на такси. Клуб позвонил в службу спасения. Позже девушку доставили в больницу.

Потерпевшая рассказала, что она из России, но родилась на Украине. Также она добавила, что ей не следовало приезжать в США, поскольку некто «забрал ее паспорт».

В полиции отметили, что девушка изначально вела себя агрессивно и ударила врача «Колорадо», но тот не стал выдвигать обвинений.

Лейтенант полицейского управления Денвера, который был одним из двух офицеров, находившихся с командой, сообщил полиции Сиэтла, что, согласно отчету об инциденте, не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.

Интересно, что агент хоккеиста Марк Гандлер и вовсе заявил, что в номере Ничушкина не было никакой пьяной девушки.

«В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев», — сказал Гандлер в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Известный журналист Адриан Дейтер заявил, что СМИ неправильно преподносят информацию, опуская тот факт, что на инцидент отреагировала не полиция, а пожарная служба.

«СМИ продолжают ошибаться в важном факте, копируя и вставляя «репортажи» об истории Ничушкина: на ситуацию отреагировало не полицейское управление Сиэтла. Это была пожарная служба Сиэтла. Полиция никогда не была вовлечена в эту историю», — говорится в сообщении журналиста.

Личность девушки не раскрывается, но журналист Аариф Дин, работающий на матчах «Колорадо», утверждает, что ее зовут Ирина Прудникова.

Ничушкин уже не в первый раз попадает в неприятные ситуации. В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина при подготовке к Олимпиаде в Сочи — 2014 оказалась положительной на тестостерон и ему грозило отстранение до четырех лет.

Проба была взята 12 марта 2013 года. Ничушкин тогда еще выступал за «Трактор» и в составе челябинского клуба в тот день одержал победу над «Авангардом» (3:0), при этом очков не набрав.

Ровно через год все обвинения с хоккеиста были сняты. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

«Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила Ничушкина о том, что все обвинения сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — отмечалось в заявлении заявлении Федерации хоккея России (ФХР).

В текущем плей-офф НХЛ Ничушкин провел два матча, в которых отметился заброшенной шайбой. В серии с «Сиэтл Кракен» его команда провела пять игр. Счет в противостоянии — 3:2 в пользу «Сиэтла».

Ничушкин перебрался в НХЛ в 2013 году. Он был выбран на драфте клубом «Даллас Старз» под общим десятым номером. Форвард перешел в «Колорадо» в 2019 году. Прошлым летом он продлил контракт с «Эвеланш» на восемь лет на общую сумму $49 млн.