Овечкин разнес «Чикаго», разгром начался с кошмарной ошибки Худобина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 6:1. В составе хозяев голом и результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин, забросивший 41-ю шайбу в сезоне и 821-ю — за всю свою карьеру в НХЛ. До «вечного рекорда» Уэйна Гретцки россиянину осталось 73 гола.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 6:1

Команда из столицы с США во главе с Александром Овечкиным прервала неудачную серию, насчитывавшую три поражения кряду, эффектно переиграв на своем льду «Чикаго». Кто-то может сказать, что невелико достижение — раскатать одного из аутсайдеров. Но нельзя забывать, что «Кэпс» и сами звезд с неба не хватают. Они продолжают отчаянную борьбу за уайлд-кард в плей-офф, и любая победа ценна, а такой счет может только придать уверенности.

На льду практически весь матч была только одна команда. К 42-й минуте счет был 5:0 в пользу «столичных», при этом, когда Энтони Манта забивал вторую шайбу, ассистентами выступили Овечкин и Евгений Кузнецов.

На 44-й минуте Никита Зайцев огорчил голкипера «Вашингтона» Дарси Кемпера, лишив его намечавшегося шат-аута, — причем для Зайцева этот гол стал первым в сезоне (5:1).

Однако последнее слово осталось за хозяевами: на 55-й минуте Овечкин зажег красный свет за воротами соотечественника Антона Худобина, установив окончательный счет (6:1).

Россиянин эмоционально отпраздновал победу, первым разделив свои эмоции со старшим сыном Сергеем.

Благодаря этим двум очкам Ови обновил и улучшил ряд достижений. Прежде всего, эта шайба стала для него 41-й в сезоне, и он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду легендарного Уэйна Гретцки.

Теперь отставание Великой восьмерки от канадца составляет 73 шайбы: в активе Овечкина 821 гол за карьеру, а у Гретцки — 894.

Кроме того, капитан «столичных» стал пятым россиянином в текущем сезоне, набравшим 70 и более очков, — эту цифру он «пробил» благодаря ассисту на Манту. В общей сложности по итогам игры с «Чикаго» на счету Овечкина 71 балл за сезон — 41 гол и 30 передач. Ранее этой планки достигли Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Евгений Малкин. Заметим также, что Александр набирает 70 и более очков уже в 13-м сезоне за время заокеанской карьеры.

Возвращаясь к матчу «Вашингтона» и «Чикаго», отдельно стоит отметить появление в воротах «ястребов» Худобина. Он был обменян в «Блэкхоукс» из «Далласа» 3 марта и минувшей ночью провел за новую команду первую игру. Более того, Антон сыграл в НХЛ впервые с января 2022 года — в прошлом сезоне он провел 24 матча за фарм-клуб «Далласа» «Техас» в АХЛ.

Камбэк Худобина в НХЛ удачным не назовешь. Мало того, что он пропустил шесть шайб, так еще и допустил грубую ошибку, которая привела к тому, что Конор Шири открыл счет на 11-й минуте. Антон вышел из ворот с шайбой с намерением отдать ее кому-то из партнеров в центре площадки.

Но вместо этого нелепо задел ее клюшкой, она отлетела в сторону — точно на Шири, который таким подарком воспользовался сполна и в касание поразил пустые ворота.

Несмотря на явно неудачный матч, Худобин все же установил рекорд: он стал 12-м российским вратарем, который выходил на лед в НХЛ в текущем сезоне. И это рекордный показатель для российских голкиперов, принимавших участие в одном сезоне лиги. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2020/21 — тогда в матчах турнира выступило 11 российских вратарей.

Героями матча в Каролине в составе «рейнджеров» стали россияне — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. При этом пропустили гости первыми: на 17-й минуте Себастьян Ахо открыл счет. Восстановил равновесие в середине второго периода именно Панарин, которому ассистировал Владимир Тарасенко. А в заключительной 20-минутке Адам Фокс с передачи Панарина забросил шайбу, которая оказалась для ньюйоркцев победной.

Первой звездой встречи был признан Шестеркин. Несмотря на пропущенную шайбу, в целом он проделал очень большой объем работы, отразив 29 бросков.

И во многом победа «Рейнджерс» — именно его заслуга. Неслучайно главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил Игоря в послематчевом комментарии.

«Их вратарь сделал несколько действительно классных сейвов, снимаю перед ним шляпу. Конечно, мы знаем, как это команда играет. Это отличная, мастеровитая команда с потрясающим голкипером», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Что до Панарина, то он стал второй звездой матча. По итогам матча с «Харрикейнз» в его активе стало 82 очка (24+58) в текущем сезоне. А в общей сложности на счету Артемия 650 очков в 579 матчах за карьеру в НХЛ. Он стал 15-м российским игроком в истории лиги, которому покорилась эта отметка.

Нельзя обойти вниманием и Тарасенко.

Результативная передача в игре с «Каролиной» стала для него 300-й за карьеру в заокеанской лиге — Владимир стал 23-м россиянином, разменявшим четвертую сотню ассистов.

«Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:2

«Тампа» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции и вряд ли пролетит мимо плей-офф. Однако выезд в Оттаву стал для «молний» крайне неудачным. Они уступили с крупным счетом, потерпев при этом третье поражение подряд.

Небольшим утешением для российских поклонников «Лайтнинг», вероятно, послужит тот факт, что к обеим шайбам команды были причастны российские хоккеисты.

На 31-й минуте при счете 0:2 Брейден Пойнт подарил «молниям» надежду, ассистировал ему при этом Никита Кучеров. А на 45-й минуте с передачи того же Кучерова Михаил Сергачев сделал счет 2:4.

Однако после этого забивали лишь хозяева.

Несмотря на поражение, Кучеров благодаря двум передачам упрочил положение в списке российских хоккеистов с наибольшим количеством ассистов. На данный момент у него 444 передачи за карьеру в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Алексеем Яшиным, они делят 13-14-е места. Следующей планкой для Кучерова станет показатель Андрея Маркова – 453 передачи.

Кроме того, Никита в скором времени сместит Алексея Жамнова с 13-го места в списке самых результативных россиян в НХЛ. Кучеров после матча с «Оттавой» имеет в активе 102 (28+74) очка за сезон и 718 очков в 635 матчах за карьеру. Жамнов за 807 игр набрал всего на одно очко больше.

«Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 7:2

С таким же счетом завершился матч в Ванкувере, где местные «косатки» уверенно разобрались с «акулами». Но в этот раз россияне были в составе триумфаторов. Хотя, надо заметить, что за «Сан-Хосе» сыграли Николай Кныжов и Александр Барабанов — но они закончили матч с показателями полезности «-4» и «-2» соответственно.

А одним из реальных героев встречи стал российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко — на его счету гол и результативная передача. Автором еще одной шайбы стал Василий Подколзин.

При этом Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Кэнакс». У «русской ракеты» в сезоне-1991/92 было 34 шайбы, а у Кузьменко их стало уже 35.

«Очень рад за Андрея. Контракт на следующий сезон подписан, — сказал «Чемпионату» агент Кузьменко Дэн Милстейн. — Как сказал Павел Дацюк, контракт надо не подписать, а отработать.

Желаю Андрею в следующем сезоне хорошо подготовиться и превзойти достижение этого сезона, не останавливаться, прогрессировать с каждой игрой и быть каждый день лучше, чем вчера».

«Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:4

Для «блюзменов» начало этой игры получилось хуже не придумаешь. Уже через полторы минуты после стартовой сирены они «горели» со счетом 0:2.

Однако они быстро сумели прийти в себя и с 10-й по 35-ю минуту забросили четыре шайбы подряд. А начало этому камбэку положил гол Алексея Торопченко.

Хозяева от такого поворота оправиться не смогли и ответили лишь голом Алекса Чиассона под занавес встречи.