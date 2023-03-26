Малкин похоронил надежды «Вашингтона» Овечкина на попадание в плей-офф НХЛ

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Евгений Малкин, а в составе гостей голом отметился Александр Овечкин. «Газета.Ru» — о новых достижениях россиян в НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3

Еще накануне форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принимал у себя в доме дорогих гостей — российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Александра Алексеева и составившего им компанию белоруса Алексея Протаса. Фотографию с дружеского ужина опубликовала жена Малкина Анна Кастерова, подписав ее: «из России с любовью». Но уже на следующий день эта теплая компания оказалась по разные стороны, и вчерашний радушный хозяин стал для квартета из «Вашингтона» грозным соперником.

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Именно Малкин в итоге принес своей команде два очка — и тем ценнее его достижение, что «Питтсбург» едва не упустил победу.

Первая половина матча была безголевой, но с 31-й по 41-ю минуту хозяева отличились трижды, по шайбе забросили Райан Пилинг, Чад Руведел и Джейк Гюнцель.

По ходу сезона мы не раз наблюдали, как «Вашингтон», оказываясь в подобном положении «сыпался» и не мог ничего изменить. Но сейчас шла борьба за уайлд-кард в плей-офф, и для «Кэпс» было жизненно необходимо брать очки в этой игре. В заключительном периоде «столичные» выдали мощный камбэк.

Сначала Том Уилсон с передачи Евгения Кузнецова размочил счет, затем свою шайбу забросил Овечкин, реализовав большинство, а на 58-й минуте Дилан Строум сделал счет равным.

Но радовались гости недолго. Всего полторы минуты понадобилось «Питтсбургу», чтобы вновь выйти вперед, и эта шайба оказалась решающей, а забросил ее Малкин. Форвард «Кэпс» Энтони Манта совершил фатальную ошибку, буквально вложив шайбу в крюк Евгению в центральном круге, тот пронесся через площадку и легко переиграл голкипера «столичных» Дарси Кемпера.

«Конечно, нам нужно лучше действовать в третьем периоде. Мы выигрывали 3:0, но устроили драму. Надеюсь, мы в последний раз дали соперникам возможность отыграть такое преимущество.

Впрочем, надеюсь, что болельщикам игра понравилась. Когда я забивал, то просто бросил изо всех сил. Это, безусловно, придаст мне уверенности — важный гол для меня и ценные очки для команды», — сказал после матча Малкин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Благодаря этому голу Джино получил признание в качестве первой звезды встречи. Кроме того, он обновил персональную снайперскую статистику, выйдя на чистое 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Конечно, ему далеко до Овечкина, который борется за первую строчку, но все же на счету Малкина теперь 469 голов за карьеру в заокеанской лиге.

Сам же Ови забросил в ворота «Питтсбурга» 42-ю шайбу за сезон и 822-ю — за карьеру. Его отставание от лучшего снайпера НХЛ всех времен Уэйна Гретцки сократилось до 72 голов.

К слову, на этой неделе отмечался выход Овечкина на второе место в этом списке — пусть состоялся он и значительно раньше. Внес лепту и «Питтсбург» — на раскатке перед матчем клуб поздравил россиянина с этим достижением, Овечкин в ответ показал большой палец и поблагодарил оппонентов.

Впрочем, это, пожалуй, один из немногих поводов для радости «столичным». «Питтсбург» — один из их основных конкурентов за место в плей-офф, и благодаря этой победе «пингвины» упрочили свои позиции на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, дающем право принять участие в борьбе за Кубок Стэнли.

На счету «Питтсбурга» 82 очка, а у «Вашингтона», идущего на 11-й строчке — 76.

Чтобы «столичные» за оставшиеся восемь матчей не только отыграли этот разрыв, но и сместили соперников с восьмого места, ряд факторов должен сложиться практически невероятным образом — а ведь нельзя забывать, что между ними «Питтсбургом» и «Вашингтоном» идут также «Флорида» и «Баффало», которые тоже хотят в плей-офф. Главный тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт после игры признался, что его подопечные очень расстроены.

«Игра быстро перевернулась, мы сумели отыграть отставание. Мне кажется, мы провели отличную работу, сосредоточившись и вернувшись в игру. Огорчает, что хоть мы и отыгрались, но в итоге уступили, парни очень расстроены», — констатировал Лавиолетт.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ

Минувшей ночью «Вегас», возглавляющий турнирную таблицу Запада, гостил у «Эдмонтона» и не без труда одержал победу. Но если в противостоянии «Питтсбурга» и «Вашингтона» случился яркий камбэк, то здесь болельщики стали свидетелями настоящих «качелей» — обе команды забивали по очереди.

Отдельно отметим российских хоккеистов «Вегаса». Иван Барбашев записал в свой актив ассист уже на второй минуте, когда после его передачи открыл счет Джек Айкел.

Спустя две с половиной минуты Зак Хайман сравнял счет, но на первый перерыв команды ушли при преимуществе гостей — на 17-й минуте вновь вывел вперед «рыцарей» Павел Дорофеев.

Во втором игровом отрезке восстановил равновесие Леон Драйзайтль, а в заключительном периоде соперники забросили еще по шайбе — на гол Джонатана Маршессо хозяева ответили точным броском Уоррена Фегеле. Победитель был определен в овертайме — «Вегас» взял верх благодаря голу Николя Руа.

Стоит также выделить самого результативного игрока текущего сезона — форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. В игре с «Вегасом» он не поразил чужие ворота, но набрал балл за голевую передачу. Таким образом, на его счету уже 139 очков в текущем сезоне (60+79). Он вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков за один сезон.

«Каролина» уже давно обеспечила себе место в плей-офф — как и «Торонто». Очная встреча этих команд оказалась, впрочем, тяжелейшим испытанием для «ураганов». К 11-й минуте они вели 2:0, но уже к середине второго периода счет стал 2:2. В завершающем игровом отрезке команды забросили еще по шайбе, и казалось, что овертайма не избежать. Однако ситуацию для хозяев исправил Себастьян Ахо, забросивший победную шайбу. А после этого «Каролина» успела отличиться еще раз — Теуво Терявяйнен поразил пустые ворота.

Достаточно прозаичный сценарий, если бы не одна важная деталь. «Кленовые листья» атаковали невероятно активно, и если бы не российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков, игра сложилась бы совсем иначе. Он отразил 41 бросок из 44 и был признан второй звездой встречи, а после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор выразил ему особую благодарность.

«Кочетков доминирорвал на льду. Это первый матч за сезон, в котором у нас не было бы шансов победить, если бы не вратарь.

У соперника много талантливых игроков мирового уровня, и я снимаю перед ними шляпу, они действительно классно играли. Они атаковали волнами, и если бы не наш голкипер, мы бы точно уступили», — заявил Бриндамор.

«Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 8:2

Встреча двух аутсайдеров Восточной конференции завершилась тотальным разгромом «Коламбуса». В этом сезоне «Джекетс» однажды пропустили и больше, уступив «Баффало» 4:9, но счет матча с «Монреалем» - безусловно, очень тяжелый удар даже для команды, делящей последнее место в лиге с «Сан-Хосе».

Единственным светлым пятном для российских болельщиков в этом матче стал гол форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко. 22-летний нападающий на исходе первого периода сделал счет 2:2, подарив фанатам надежду на дальнейшую борьбу.

Этого, впрочем, не произошло, дальше забивали только «Канадиенс». Но нельзя не отметить, что Марченко в своем дебютном сезоне в НХЛ отличился в 19-й раз. Арбитры сначала не засчитали его гол, но после просмотра повтора изменили решение.