Овечкин остановился в шаге от рекорда Гретцки, Кучеров оформил 100 очков за сезон

Дубль Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от гостевого поражения от «Миннесоты», но при этом россиянину осталась всего одна шайба, чтобы побить очередной рекорд Уэйна Гретцки. Форвард «Тампы» Никита Кучеров в третий раз в карьере набрал сто очков за сезон, а Артемий Панарин разжился тремя баллами в игре с «Нэшвиллом». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях игрового дня в НХЛ.

«Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3

Даже отсутствие по-прежнему восстанавливающегося от повреждения лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова не помогло «Вашингтону» в выездном матче против «Уайлд». «Кэпиталз», несмотря на ряд обменов на дедлайне, очевидно намекавших на грядущую перестройку, продолжают отчаянно цепляться за плей-офф.

Правда, у команды Питера Лавиолетта наметилась явная проблема: всякий раз добротно проводя вторые и третьи периоды, «столичные» слишком часто дают соперникам фору в первых.Так было и на этот раз.

Мэтт Болди забросил на добивании первую шайбу в матче уже через 50 секунд после его начала и вывел «Миннесоту» вперед (1:0).

А меньше чем через четыре минуты он в касание переправил шайбу в ворота Дарси Кюмпера после передачи Маркуса Юханссона (2:0). Шведский центрфорвард был обменян в «Миннесоту» в конце срока обменов как раз из «Вашингтона». Собственно, и добивание в первом голе было тоже после его броска.

Возвращать в игру свою команду взялся, конечно же, капитан «столичных». Александр Овечкин во втором периоде реализовал большинство броском в касание из своего «офиса» в левом круге вбрасывания (2:1).

В следующий раз он же отличился за семь с небольшим минут до конца третьей 20-минутки, также реализовав лишнего. Партнеры выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Ови бросил с кистей через трафик под мышкой Марку-Андре Флери.

Таким образом, на счету Александра Великого уже 39 результативных попаданий в текущем сезоне, и следующее позволит ему стать единоличным лидером по числу сезонов с как минимум 40 голами. Пока они делят первенство с Уэйном Гретцки, проведя по 13 таких кампаний.

Позже Овечкин оформил еще и голевую передачу, чем помог отличиться Дилану Строуму, но «Кэпс» все это не спасло — счет стал лишь 5:3 в пользу «Миннесоты», поскольку уже к моменту второго гола Александра на табло было 4:1 в пользу «Уайлд», а до финального гола Строума Болди уже успел оформить хет-трик.

«Мы не сдаемся и стараемся бороться. Мы пытаемся показывать все лучшее в каждой игре. Мы не будем останавливаться, мы будем биться», — сказал Овечкин журналистам после матча.

Другое дело, что битва эта, кажется, не будет иметь позитивного финала.

«Вашингтон» на данный момент занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от второй позиции «уайлд-кард» на пять очков. Но при этом у занимающего ее «Питтсбурга» есть еще и две игры в запасе.

Кроме того, все может усложнить повреждение Евгения Кузнецова, которое он получил в первом периоде матча с «Миннесотой» после силового приема защитника Мэтта Дамбы. Российский центрфорвард покинул лед и не вернулся в игру.

У «дикарей» же своя гонка. После этой победы они на два очка ушли от «Колорадо» в борьбе за второе место в Центральном дивизионе, правда, «Эвеланш» провела на два матча меньше. В то же время от лидирующего «Далласа» «Миннесота» отстает всего на очко при равенстве проведенных игр.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 7:0

За попадание в зону «уайлд-кард» — только на Западе — отчаянно борется «Нэшвилл» Якова Тренина. Правда, матч против набравших ход и одержавших уже четвертую победу подряд «Рейнджерс» «хищники» наверняка захотят поскорее забыть.

Особенно первый период, в котором «Предаторз» получили в «Мэдисон Сквер-Гарден» шесть безответных шайб, причем вышедший с первых минут Кевин Ланкинен до своей замены на основного стража ворот команду Юссе Сароса пропустил четыре броска, сумев при этом отразить только один!

Сарос тоже не слишком помог. Еще до первого перерыва он дважды вынимал шайбу из собственных ворот, а в оставшееся время пропустил еще раз. При этом гости отличиться так и не смогли, и Ярослав Галак оформил шатаут, отразив все 17 бросков по своим воротам.

Одним из лучших игроков матча стал форвард «синерубашечников» Артемий Панарин, который еще в первом периоде оформил гол и две результативные передачи, в то время как Владимир Тарасенко очков в этой встрече не набрал.

Но главным героем стал защитник К'Андре Миллер, ставший первым в богатой клубной истории игроком обороны, сумевшим набрать 4 (2+2) балла за один период.

Панарин продлил свою результативную серию до четырех матчей, набрав в них 6 (2+4) очков, а его команда уверенно идет на третьем месте в Столичном дивизионе с 92 очками после 70 встреч. От «Нью-Джерси» подопечные Жерара Галлана отстают на пять баллов, а «Айлендерс» опережают на 12.

«Нэшвилл» сейчас располагается на десятом месте на Западе, отставая на пять очков от замыкающего кубковую зону «Виннипега», но «Предаторз» имеют три поединка в запасе.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5

Полным провалом для «Тампа-Бэй» закончилась домашняя встреча с «Нью-Джерси», хотя она обыграла эту команду на выезде дважды за прошедшую неделю. И на этот раз все начиналось здорово.

В первом периоде Никита Кучеров отличился после «стеночки» со Стивеном Стэмкосом во время розыгрыша лишнего, хотя разящий бросок россиянин наносил, когда удаленный игрок уже покинул штраф-бокс, но еще не успел доехать до зоны.

Это очко стало для Кучерова сотым (28+72) в текущем сезоне в 71-й проведенной встрече. Это уже третий сезон (2017/18 и 2018/19) в карьере нападающего с таким гроссмейстерским количеством баллов.

Во втором периоде «Лайтнинг» еще и удвоила преимущество, но затем за дело взялся шведский форвард «Дэвилз» Яспер Братт, оформивший свой первый в энхаэловской карьере хет-трик и принесший гостям волевую победу.

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 0:7

«Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:2

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 3:0

«Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2

По голу и передаче оформили 22-летние форварды «Вегаса» и «Коламбуса» Павел Дорофеев и Кирилл Марченко в очном противостоянии их команд. При этом проводящие отличный сезон «Голден Найтс» одержали уверенную крупную победу.