«Мне тяжело говорить и страшно»: Кержаков рассказал об отъезде из России

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал о причинах отъезда из России осенью прошлого года. Бывший футболист вместе со своей семьей уехал из-за страха. До 1 апреля он возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», проработав там на протяжении двух месяцев.

Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, а ныне практикующий тренер, рассказал, почему уехал из страны осенью прошлого года.

«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — рассказал Кержаков в интервью журналисту и инсайдеру Нобелю Арустамяну.

Кержаков рассказал, что он не сбежал и не «открестился» от страны, а принял решение об отъезде, чтобы побыть вне России.

«Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать – просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело. И моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали, — рассказал экс-нападающий.

– Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению. Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью – можешь загуглить или посмотреть, – когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил – чтобы не было войны. В мире вообще. Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов».

12 февраля 2023-го Кержаков принял предложение о работе и возглавил «Кармиотиссу», которая до 1 апреля провела под его руководством шесть матчей, по разу выиграв и сыграв вничью и потерпев четыре поражения при разности забитых и пропущенных мячей 6-11. В первый день апреля российский специалист подал в отставку и покинул команду.

«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение и почему там часто меняют тренеров. Впервые в профессиональной карьере я сам подал в отставку. Нужно все переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», — рассказал тренер в том же интервью Арустамяну.

В своей профессиональной карьере футболиста Кержаков выступал за родной санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

Он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу, один раз был обладателем Кубка и дважды Суперкубка России в составе «Зенита». С «Севильей» по разу взял Кубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Европы, а с «Цюрихом» завоевал Кубок Швейцарии.

Кержаков провел 90 матчей в составе национальной сборной страны и с 30 забитыми мячами делит звание лучшего бомбардира национальной команды с Артемом Дзюбой.

Тренерские курсы он закончил еще во время игровой карьеры в 2006 году, а с 2017-го, после завершения выступлений, стал работать в качестве координатора юношеских команд «Зенита» и поступил в Высшую школу тренеров.

В 2018 и 2019 годах он работал старшим тренером юношеской сборной России (U-17), в сентябре 2020 года принял замыкавшую таблицу первой лиги «Томь». Кержаков смог поднять томичей только на 18-е место, а в ФНЛ они остались благодаря решению КДК, отправившего в третий эшелон песчанокопскую «Чайку» из-за договорного матча.

В сезоне-2021/22 Кержаков работал с вышедшим в РПЛ «Нижним Новгородом» и занял с командой 11-е место в турнирной таблице, после чего контракт с ним не был продлен. А дальше случились отъезд из России и «Кармиотисса».

Теперь специалист находится в ожидании нового предложения о работе и готов рассматривать различные варианты.