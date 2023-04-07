«Еще два-три месяца в реанимации»: Костомарова готовят к протезированию

Чемпиону Олимпиады в Турине в танцах на льду Роману Костомарову предстоит провести в больнице еще как минимум два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Фигуриста будут готовить к операции по протезированию.
«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая.
Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, нельзя утверждать однозначно, что Костомаров уже готов к протезированию. Реабилитолог и невролог Александр Комаров пояснил, что должен сойтись ряд факторов, в противном случае операция может быть опасна для него.
«Пока Роман не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что протезирование для него безопасно, нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию.
Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию», — цитирует медика NEWS.ru.
Кроме того, специалист считает, что пока в принципе рано говорить об установке протезов. По мнению Комарова, Роману Костомарову перед этим необходимо пройти реабилитацию в течение одного-двух лет. Кроме того, выбор правильных протезов, сам процесс протезирования и дальнейшее обучение управлению протезами в повседневной жизни — это очень сложная задача и ежедневный труд, сравнимый с подготовкой к соревнованиям на мировом уровне, считает реабилитолог.
«Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — констатировал врач.
Семья спортсмена оградилась от общения с прессой, а бывший тренер Костомарова Александр Жулин подчеркнул, что правду о его состоянии знает только супруга спортсмена Оксана Домнина.
«Человек, который действительно все знает о Роме, — это Оксана Домнина, его супруга.
Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — заявил Жулин в эфире НТВ.
Вместе с тем, косвенные признаки позволяют судить, что Костомаров действительно идет на поправку. Так, на днях впервые с 9 января «ожил» его аккаунт в Telegram — он был онлайн. Кроме того, и Жулин, и друг Костомарова, фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказывали, что Роман присылал им голосовые сообщения, и его голос звучал бодро.
В интервью «Газете.Ru» бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев, принимавший участие вместе с Костомаровым в проекте «Ледниковый период — 7», признался, что был шокирован, когда стало известно о тяжести заболевания Романа. Сычев выразил надежду, что Костомаров восстановится после болезни и трудного лечения, а также отметил, что пресса должна оставить его семью в покое.
«Мы общались очень плотно. И, конечно, то, что с ним случилось — шок. Желаю Роману и его семье побольше сил.
Мы общались, у нас даже был футбольный турнир. Илья Авербух и Роман неплохо играют в футбол, и мы в «Лужниках» на Малой арене участвовали в турнире параллельно с тренировками.
Роману — главное, сил и терпения. Мне кажется, все будет хорошо», — сказал Сычев.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января 2023 года. По данным СМИ, спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
После Костомарова госпитализировали в «Коммунарку», где подключили к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта. 7 февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы. Позже СМИ писали об ампутации пальцев руки.