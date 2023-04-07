«Еще два-три месяца в реанимации»: Костомарова готовят к протезированию

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров остается в больнице. Сообщается, что он пробудет в реанимации еще два-три месяца, при этом идет подготовка к операции по протезированию спортсмена. «Газета.Ru» — о том, что известно о состоянии Костомарова на данный момент.

Чемпиону Олимпиады в Турине в танцах на льду Роману Костомарову предстоит провести в больнице еще как минимум два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Фигуриста будут готовить к операции по протезированию.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая.

Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, нельзя утверждать однозначно, что Костомаров уже готов к протезированию. Реабилитолог и невролог Александр Комаров пояснил, что должен сойтись ряд факторов, в противном случае операция может быть опасна для него.

«Пока Роман не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что протезирование для него безопасно, нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию.

Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию», — цитирует медика NEWS.ru.

Кроме того, специалист считает, что пока в принципе рано говорить об установке протезов. По мнению Комарова, Роману Костомарову перед этим необходимо пройти реабилитацию в течение одного-двух лет. Кроме того, выбор правильных протезов, сам процесс протезирования и дальнейшее обучение управлению протезами в повседневной жизни — это очень сложная задача и ежедневный труд, сравнимый с подготовкой к соревнованиям на мировом уровне, считает реабилитолог.

«Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — констатировал врач.

Семья спортсмена оградилась от общения с прессой, а бывший тренер Костомарова Александр Жулин подчеркнул, что правду о его состоянии знает только супруга спортсмена Оксана Домнина.

«Человек, который действительно все знает о Роме, — это Оксана Домнина, его супруга.

Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — заявил Жулин в эфире НТВ.

Вместе с тем, косвенные признаки позволяют судить, что Костомаров действительно идет на поправку. Так, на днях впервые с 9 января «ожил» его аккаунт в Telegram — он был онлайн. Кроме того, и Жулин, и друг Костомарова, фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказывали, что Роман присылал им голосовые сообщения, и его голос звучал бодро.

В интервью «Газете.Ru» бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев, принимавший участие вместе с Костомаровым в проекте «Ледниковый период — 7», признался, что был шокирован, когда стало известно о тяжести заболевания Романа. Сычев выразил надежду, что Костомаров восстановится после болезни и трудного лечения, а также отметил, что пресса должна оставить его семью в покое.

«Мы общались очень плотно. И, конечно, то, что с ним случилось — шок. Желаю Роману и его семье побольше сил.

Мы общались, у нас даже был футбольный турнир. Илья Авербух и Роман неплохо играют в футбол, и мы в «Лужниках» на Малой арене участвовали в турнире параллельно с тренировками.

Роману — главное, сил и терпения. Мне кажется, все будет хорошо», — сказал Сычев.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января 2023 года. По данным СМИ, спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

После Костомарова госпитализировали в «Коммунарку», где подключили к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта. 7 февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы. Позже СМИ писали об ампутации пальцев руки.