«Умоляла спасти»: кто и за что избил фристайлистку Доброву

Фристайлистка Мария Доброва рассказала о своем состоянии после того, как при неясных обстоятельствах получила травмы головы. По словам спортсменки, ее ударила бутылкой девушка, с которой Мария и ее партнер, лыжник Артем Набиулин, познакомились незадолго до этого. Ранее СМИ сообщали, что именно Набиулин нанес подруге травму. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов в комментарии «Газете.Ru» выразил недоумение в связи с тем, что непроверенная информация попадает в прессу, и подчеркнул, что ФФР на данный момент не обладает документально подтвержденными фактами, раскрывающими подробности случившегося.

Российская фристайлистка, член сборной страны по ски-кроссу 23-летняя Мария Доброва получила травму. В среду, 5 апреля, стало известно, что спортсменке разбили голову в сочинском отеле. Первая информация об этом появилась в Telegram-канале «Mash Кубань».

«Мария профессионально занимается зимним лыжным спортом. Отпуск решила провести на склонах Сочи. Познакомилась с компанией, греться градусом пошли в отель «Роза Ски Инн», где она остановилась. Но молодые люди переругались, двое сразу ушли, и спортсменка осталась наедине с парнем.

В полночь на ресепшене раздался звонок: Мария умоляла спасти. Администратор поднялась и увидела девушку с разбитой головой.

Она и друг были слишком пьяны, чтобы объяснить происходящее, и попросту ушли на улицу. Там ждала отвалившаяся часть компании, и драка продолжалась, пока Маша не оказалась на земле. Ее увидели сотрудники отеля и вызвали скорую и полицию», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «112» назвал имя того, кто нанес Марии повреждения. Предположительно, это 26-летний лыжник Артем Набиулин, с которым они якобы и познакомились в тот же вечер. По информации источника, спортсменка была госпитализирована с сильным ушибом переносицы.

Сам Набиулин отверг обвинения в свой адрес, объяснив, что он был в компании с Марией и что они оба пострадали от действий незнакомой пары, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

«Что я ее избил — абсолютная неправда. Я не знаю, кто пустил такую дезинформацию, мы пытаемся сейчас это решить.

Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная»,

— цитирует Набиулина РИА Новости.

Спортсмен добавил, что Доброва чувствовала себя нормально, однако у нее была ссадина на голове. У самого же Артема, по его словам, было разбито все лицо.

«Конфликт произошел из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошел попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов.

Там мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить.

Он толкнул ее, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову», — пояснил Набиулин.

Он добавил, что они с Добровой хотели сразу обратиться в полицию, но на место инцидента прибыли медики, оказали им помощь, после чего пострадавшие отправились спать. По словам Артема, они пытаются решить проблему со службой безопасности курорта «Роза Хутор».

Доброва также опровергла изначально появившуюся информацию, сообщив при этом, что она и Набиулин давно состоят в отношениях. Мария не стала отрицать, что они с Артемом могли вести себя вызывающе.

«Пост, который был опубликован в крупном Telegram-канале, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Да, Артем — это мой парень, и, действительно, мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки между нами не было, меня никто не избивал. Дело было иначе.

На нас с молодым человеком напала пара. Девушка разбила мне голову бутылкой.

Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но в полицию с заявлением никто не обращался, да и не вызывал ее никто. У отеля, где мы находились, были установлены камеры. Уверена, что на записях отчетливо видно, где на нас нападает пара молодых людей», — цитирует Доброву «Комсомольская правда — Кубань».

В полиции рассказали, что участники инцидента не обращались с заявлениями, сообщение поступило от врачей.

«В УВД по Сочи зарегистрировано сообщение, поступившее из медицинского учреждения об оказании помощи травмированным молодому человеку и девушке. В рамках проверки предварительно установлено, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта», — сообщил представитель полиции.

Поначалу Мария Доброва отрицала, что каким-либо образом пострадала. Она лишь заявляла, что была в Красной Поляне со своим молодым человеком.

«Никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал. Никаких травм у меня нет, потому и госпитализация мне не нужна была, в больницу меня не доставляли», — говорила спортсменка.

Однако уже после того, как стали известны подробности, спортсменка дополняла их новыми деталями. Так, в интервью ТАСС она сообщила, что Набиулину зашили бровь, а ей самой — голову.

«С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже все будет нормально», — заключила спортсменка.

Президент ФФР Алексей Курашов сообщил «Газете.Ru», что организация проводит разбирательство, выразив при этом недоумение в связи с тем, что непроверенная информация попадает в СМИ и активно тиражируется.

«Документальных подтверждений федерация на сегодняшний день не имеет. Откуда пошла эта информация, мы не понимаем, я об этом узнал тоже из прессы.

Артем сегодня вообще не в сборной команде, он — региональный спортсмен. Мария Доброва на централизованной подготовке в сборной команде не находится. В любом случае мы разберемся. Мы всегда основываемся только на фактах и на подтвержденных документально обстоятельствах. А как это оказалось в прессе, мы не понимаем. Нас настораживает, когда такая информация появляется. Сейчас мы разбираемся с этим», — сказал Курашов.