«При Абаскале «Спартак» развивается в правильном направлении»: интервью Евгения Бушманова

Бывший футболист сборной России, трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака» и экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему красно-белые выбрали правильный путь развития вместе с Гильермо Абаскалем и по какой причине он не хочет перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Также Бушманов поддержал решение Валерия Карпина не вызывать в сборную России нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и сообщил, что сам планирует вернуться к тренерской деятельности.

«Надеюсь, что в следующем сезоне «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство»

— «Спартак» в последнем туре сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), отставание от «Зенита» уже десять очков. Смогут ли красно-белые навязать борьбу за победу в РПЛ?

— Я думаю, в этом сезоне остались только теоретические шансы на чемпионство.

— Что помешало «Спартаку» побороться с «Зенитом» за первое место?

— Нужно знать, что происходит внутри, и делать выводы из этого. Если смотреть со стороны, то мы видели, что на сборах «Спартак» выглядел здорово, показывал хороший результат. После зимнего перерыва хорошо сыграли в Кубке с «Локомотивом» (победа со счетом 4:2 дома и 1:0 — в гостях. — «Газета.Ru»), был успех в первых матчах чемпионата.

Команда очень мощно выглядела, и было ощущение, что сможет еще добавить, поправить игру в обороне, но пока этого сделать не получается. Сложно рассчитывать на то, что «Зенит» будет терять еще больше очков, чем «Спартак».

— Перед началом этого сезона активно обсуждалось назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»: утверждалось, что у него мало опыта. Теперь, спустя большую часть сезона, как вы оцените его работу?

— Команда развивается в правильном направлении. Вне зависимости от результата красно-белые показывают свой зрелищный и атакующий футбол. Это говорит о том, что работа идет, но не всегда получается. Абаскаль в команде первый сезон, он молодой тренер, в команде много молодых ребят. Сейчас коллектив строится, нужно подождать. Было трудно рассчитывать на то, что «Спартак» в первом же сезоне выиграет чемпионат. В прошлом году они заняли десятое место. Сегодня «Зенит» выглядит сильнее своих конкурентов. Это объективная реальность.

Но «Спартак» развивается. Надеюсь, что в следующем сезоне они смогут побороться с сине-бело-голубыми. Вполне это допускаю.

Кажется, что в последних матчах «Спартака» фокус был смещен на судейские моменты. Кажется, это не то, на что команде нужно обращать внимание. Нужно следить за собой и качеством своей игры. Такой подход принесет больше пользы.

— Когда руководство «Спартака» обращает внимание на судей, говорит ли это о том, что в клубе пытаются снять с себя ответственность, или действительно есть судейские ошибки, о которых невозможно молчать?

— Думаю, что сказывается общее напряжение. После зимних сборов подогревалась тема, что «Спартаку» необходимо навязать борьбу «Зениту». Все это накладывает дополнительную ответственность на игроков, тренеров, руководство.

Понятно, что какие-то судейские ошибки были и есть. Но жалобы на них связаны с напряжением в команде. Есть ошибки, начинается поиск причин, а судьи — самая простая причина, которая лежит на поверхности.

— Если возвращаться к фигуре Абаскаля, то существует ли вероятность, что в какой-то момент ему станет скучно без еврокубков, и это подтолкнет тренера к уходу? Не лучше ли было сделать ставку на российского специалиста в такой ситуации?

— Трудно об этом рассуждать. В пользу того или иного тренера делает выбор руководство. Я думаю, что Абаскаль еще достаточно молодой тренер, чтобы скучать. Ему интересно работать, судя по тому, что мы видим. Он трудится в российском топ-клубе. Здесь очень много возможностей для собственного развития. На мой взгляд, не стоит опасаться того, что он уйдет.

«С приходом бразильцев началось доминирование «Зенита» в нашем чемпионате»

— «Зенит» сейчас доминирует в чемпионате России, как «Спартак» в 90-х, за который вы играли. Можно ли сравнить тот «Спартак» с сегодняшним «Зенитом»?

— Смотря по каким критериям сравнивать. Если по тем, что эти команды доминируют на конкретном отрезке времени, то да.

Но по наполнению составов это разные команды. В 90-х еще не было легионеров в таком количестве. У нас играл Робсон, периодически приезжали другие иностранцы. В «Зените» сейчас бразильцы задают тон. С их приходом началось доминирование «Зенита» в нашем чемпионате.

— Малком и Клаудиньо, выступающие за «Зенит», получили российское гражданство. Нормальный ли это путь развития для нашего футбола или все-таки надо давать больше шансов местным игрокам?

— Во всем мире так происходит. Когда приезжают из-за рубежа сильные игроки, это позволяет развиваться и российским футболистам, с которыми они тренируются, играют, против которых они играют. Это даже хорошо, когда к нам приезжают сильные легионеры.

— «Спартак» сейчас скатился на третье место и борется за вторую строчку с «Ростовом». У кого из них больше шансов на серебро чемпионата? И может ли кто-то еще вклиниться в борьбу за второе место?

— Ситуация такая, что у «Спартака» шансов больше, если сравнивать их состав с ростовским. Но красно-белые много очков теряют в последнее время. Тут уже и ЦСКА, и «Динамо» будут способны в эту борьбу вмешаться.

Посмотрим, тем интересней будет конец сезона.

— В следующем туре у «Спартака» дерби с «Динамо». Кого вы считаете фаворитом матча?

— Я думаю, что в таких матчах фаворитов нет. На мой взгляд, шансы абсолютно равны. Обе команды, наверное, подходят к игре со злостью от своих последних результатов и захотят реабилитироваться. Наверняка, будет очень интересный матч.

— Сможет ли «Спартак» выиграть Кубок России в этом году? Кого вы считаете фаворитом турнира?

— Если честно, в Кубке столько матчей, что уже не особо помнишь, кто там остался. Понятно, что, если «Зенит» вылетел, то шансы «Спартака» достаточно высокие.

— Как вам новый регламент Кубка? Кажется, что даже те, кто пристально следят за футболом, не до конца в нем разобрались.

— Сейчас регламент уже более-менее понятен. Хотя не всегда помнишь о том, кто вылетел уже окончательно, а кто продолжает борьбу. В таком эксперименте есть плюсы, возможно, есть и минусы. Нужно, чтобы турнир завершился, а потом будем подводить итоги, анализировать, что получилось, а что не получилось.

Из плюсов можно выделить то, что сейчас команды проводят большее количество матчей, игровую практику получают те, кто не всегда попадает в основной состав, и так далее. Плюсов много.

Посмотрим, какой формат будет в следующем сезоне, какое решение примет наше футбольное руководство.

— В Кубок в этом сезоне допустили любительские команды, клубы из медиафутбола. Сказалось ли это на интересе к турниру?

— В плане популяризации футбола это был хороший ход. Был интерес, когда играли эти команды. Ничего не вижу в этом плохого. Хорошая история, на мой взгляд.

— Стоит ли в следующем году эту историю продолжить?

— А почему нет? Если определенным болельщикам это интересно.

— В медиакоманде 2DROTS, вероятно, в шуточной форме предложили дать им шанс сыграть в следующем сезоне РПЛ, на что глава лиги Александр Алаев ответил, что это невозможно. Может быть, такая команда в нашем чемпионате подняла бы интерес к футболу, например, у молодой аудитории?

— Я думаю, это уже перебор. Действительно, это больше похоже на шутку. Спортивный принцип должен главенствовать. Никто не запрещает участвовать во Второй лиге, двигаться дальше, дойти до РПЛ.

«У Дзюбы получается доказывать всем, что он еще может полезно играть»

— Сейчас сборную часто критикуют за ничьи с не самыми сильными соперниками — 1:1 с Ираном, 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном. Только в последнем матче был обыгран Ирак (2:0). На результатах сказывается недостаточный настрой наших футболистов на игры сборных или есть иные причины?

— Мне кажется, что дело не в настрое. В большей степени это связано с нестабильностью состава, он меняется от матча к матчу. Тренерский штаб просматривает молодых футболистов. Думаю, это связано с этим.

— Ходят разговоры о переходе российского футбола в Азию. Как вы к этому относитесь?

— Мне бы не хотелось переходить.

Понятно, что хочется участвовать в официальных турнирах и матчах. Но не стоит переходить в Азию, пока есть надежда вернуться в европейские турниры.

— А сколько лет можно ждать возвращения без ущерба футболу?

— Трудно рассуждать об этом. Надо владеть определенной информацией. Нам говорят, что в кулуарах переговоры ведутся, чтобы вернуть сборную и клубы, но как на самом деле обстоит дело, мы не знаем.

— Вам бы не хотелось перехода в Азию из-за того, что упадет уровень конкуренции по сравнению с европейскими соревнованиями, или есть еще какие-то мотивы?

— Конкуренция упадет, сложная логистика. Уровень команд другой, инфраструктуры нет такой, к которой привыкли команды и болельщики.

— Много говорили о том, что Дзюбу надо вызвать в сборную. Обосновано ли решение Валерия Карпина не вызывать в команду игроков старше 30 лет?

— Это решение логично и понятно. Пока сборная играет только товарищеские матчи и нет понимания того, когда будут официальные игры, нелогично вызывать возрастных игроков. Наверное, не все и готовы приезжать в сборную. В этом плане все понятно и логично.

— Дзюба неудачно сыграл в чемпионате Турции, но сейчас забил за «Локомотив» шесть мячей в четырех матчах. С чем связано его преображение?

— Во-первых, Дзюба — классный футболист, он не раз это подтверждал. Во-вторых, его подстегивают ситуации, в которых есть определенный вызов, недоверие к нему, они позволяют Артему показать максимальный уровень.

Сейчас ему нужно доказывать всем, что он еще может полезно играть. У него это получается.

— Как вы считаете, «Локомотив» уже обезопасил себя от вылета?

— Думаю, да. Команда выиграла четыре матча в РПЛ из четырех. Если смотреть на качество игры, то о вылете и стыковых матчах уже речи быть не может. Клуб оказался в непривычной ситуации, но выходит из нее. Это заслуга руководства, тренерского штаба, игроков. Уровень игроков не соответствовал тому месту, на котором находилась команда. В следующем сезоне перед клубом будут другие задачи.

— А «Химки» и «Торпедо» уже обречены на вылет в Первую лигу?

— У этих двух клубов шансов сохранить место в РПЛ меньше, чем у «Факела», «Пари НН» и «Крыльев Советов». Но играть еще девять туров — дистанция достаточно большая до конца чемпионата.

«Я болел с детства за «Спартак», но и период игры за ЦСКА вспоминаю с удовольствием»

— После «Спартака-2» вы не тренировали. Планируете ли вернуться к тренерской деятельности? Были ли разговоры об этом?

— Планирую. Разговоры об этом были, но пока пауза.

— Расформирование «Спартака-2» было неожиданностью?

— Да, это было неожиданностью, но что было, то было. Приняли такое решение, значит, приняли. Зачем теперь об этом вспоминать?

— С 1992 по 1996 год вы играли за ЦСКА, но многие вас считают спартаковцем. Если армейцы предложат вам работу, рассмотрите ли вы это предложение?

— Действительно, я ассоциирую себя со «Спартаком», я болел с детства за «Спартак». Он мне ближе. Но и период игры за ЦСКА я вспоминаю с удовольствием, отношусь к клубу с уважением, он мне многое дал. Нашу игру с «Барселоной» помнят не только болельщики красно-синих (ЦСКА проигрывал 0:2, но одержал волевую победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» со счетом 3:2 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бушманов забил первый гол. — «Газета.Ru»). Это воспоминание на всю жизнь. Я провел большой отрезок в команде, был капитаном. Много было хорошего.

Что касается работы в ЦСКА, я ни от чего не отказываюсь. Мне интересна тренерская профессия. Где я буду завтра, сейчас сказать сложно.

— Когда вы играли за «Спартак», высказывали ли вам фанаты клуба, что вы бывший армеец? Были ли запоминающиеся истории?

— Это было очень давно. Каких-то ярких моментов уже не могу вспомнить.

— А самый яркий момент в карьере связан с каким клубом? Это матч против «Барселоны», матчи в Лиге чемпионов со «Спартаком» или игры за сборную?

— Понятно, что все эти моменты запоминаются: игра с «Барсой», чемпионства в «Спартаке», Евро-96 в сборной России, несмотря на то, что я отыграл один тайм с Италией. Участие в таком турнире запоминается на всю жизнь.