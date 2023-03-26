«Еще жить и жить»: умер чемпион мира 2021 года в командной акробатике Павел Кротов

В ночь с 25 на 26 марта в возрасте 30 лет умер чемпион мира в командной акробатике Павел Кротов. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что ему пока ничего неизвестно об обстоятельствах смерти спортсмена, а старший тренер сборной России сообщил, что Кротов умер во сне.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», — говорится в сообщении.

Известно, что трагедия произошла 25 марта, но подробности смерти не уточняются.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался о смерти фристайлиста.

«Пока нет никакой информации, нет заключения врачей. Грустно. Молодой парень, еще жить и жить, выступать, работать. Но вот такая ситуация произошла», — сказал Курашов «Газете.Ru».

Коллега умершего спортсмена по сборной России Сергей Ридзик рассказал «Газете.Ru», что 26 марта будет проводиться вскрытие.

«Мне пока ничего неизвестно об обстоятельствах смерти, сегодня будет вскрытие. Предвещало ли что-то беду? Не могу ответить на этот вопрос. Я не был его сокомандником, виделся с ним только на сборах и соревнованиях», — сказал Ридзик.

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский рассказал, что Кротов умер во сне. Специалист отметил, что вскрытие будет произведено 27 марта.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу. В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена. Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт»,

— приводит слова Понгильского ТАСС.

Спортсмен родился 24 апреля 1992 года Ярославле. Спортивную карьеру он начал в Ярославской детской юношеской спортивной школы №3. Впоследствии она получила статус специализированной школы олимпийского резерва.

В начале января 2011 года Кротов добился первого успеха в спортивной карьере, заняв первое место на чемпионате России, что позволило ему отобраться в национальную сборную, в которой он дебютировал в том же году на этапе Кубка мира в канадском Мон-Габриэле. Там же, но уже через год, он завоевал первое золото в рамках Кубка мира.

В 2014 году он впервые принял участие в Олимпийских играх, которые прошли в Сочи. Тогда он замкнул десятку сильнейших, а через четыре года Кротов остановился в шаге от медали, уступив бронзу своему соотечественнику Илье Бурову.

22 декабря 2019 года сборная Российской Федерации заняла первое место в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае. Российская команда в составе Павла Кротова, Любови Никитиной и Максима Бурова по итогам своих выступлений набрала 316,66 балла. На втором месте расположилась китайская сборная, завоевав 312,12 балла. В тройке лучших оказалась вторая команда Китая, записав в актив 286,86 балла.

Самым успешным в карьере спортсмена стал 2021 год, когда на чемпионате мира в Казахстане от выиграл бронзу в акробатике, а также золотую медаль в командных соревнованиях.

Не обходилось в карьере Кротова и без серьезных травм, В ноябре 2012 года Павел получил серьезную травму: перелом лодыжки, который на непродолжительный срок вывел его из строя, но уже в декабре фристайлист возобновил тренировки. В апреле 2013 года Павел перенес операцию на колене.