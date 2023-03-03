«Нам своих уголовников хватает»: игроку «Спартака» Промесу грозит до двух лет тюрьмы

Нидерландская прокуратура запросила два года лишения свободы футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу за то, что летом 2020 года он напал с ножом на своего двоюродного брата Исая. Из-за уголовного дела Промесу пока отказывают в предоставлении российского гражданства. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что игроку не стоит давать российский паспорт.

В Нидерландах прошло судебное заседание по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в том, что ранил ножом своего двоюродного брата Исая во время семейного торжества летом 2020 года.

Игрока судят по статье о нападении при отягчающих обстоятельствах. Преступление не было квалифицировано как попытка убийства или непредумышленного убийства. Прокурор потребовал приговорить Промеса к двум годам лишения свободы.

В ходе заседания была прослушана аудиозапись разговора Промеса со своим отцом, на который игрок утверждает, что целился не в ногу двоюродного брата, а в шею. Это доказательство не было принято во внимание из-за того, что Промеса прослушивали в рамках другого уголовного дела, связанного с наркотиками.

Сам футболист не присутствовал на заседании. Сейчас он находится в России. Зато в суде присутствовали родственники Промеса.

Сестра пострадавшего выступила с эмоциональной речью, в саркастической форме пожелав ему удачи в России.

«Тебе насрать на свою семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Исая теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», — заявила девушка.

Иегуди Мошкович, адвокат потерпевшего, сообщил, что его клиент находится в состоянии стресса после случившегося.

«Промес жил мечтой многих мальчиков, пока не ударил ножом Исаю. Гордость предшествует падению, а падение продолжается», — сказал он.

Из-за возбужденного на Промеса уголовного дела ему пока отказывают в выдаче российского гражданства, которое он пытается получить с ноября прошлого года.

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным», — передает «Чемпионат» слова пресс-службы красно-белых.

В пресс-службе рассчитывают, что дело разрешится благополучным образом для игрока.

«Когда это произойдет, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что у Промеса осталась возможность подать документы на российское гражданство в обычном порядке.

«Он пошел легким путем, а Министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться в апелляционную службу. Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства.

Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — передает слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил против предоставления Промесу гражданства России.

«Уголовников нам и своих хватает. Пусть сначала едет разбираться в Нидерланды со своими проблемами, а потом уже принимает гражданство России», — передает слова Червиченко Sport24.

Промес пропустил сборы своего клуба перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда летала в ОАЭ, но игрок остался в Москве.

Ходили слухи, что нидерландец опасается экстрадиции на родину, но еще в начале января в клубе сказали, что он испытывает проблемы со здоровьем.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. Затем он играл в испанской «Севилье» и нидерландском «Аяксе». Зимой 2021 года он вернулся в московский клуб.

В текущем сезоне Промес провел за красно-белых 16 матчей, забив 14 мячей.