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«Нам своих уголовников хватает»: игроку «Спартака» Промесу грозит до двух лет тюрьмы

Игроку «Спартака» Промесу грозит срок за нападение с ножом на брата

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Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

РИА Новости
Нидерландская прокуратура запросила два года лишения свободы футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу за то, что летом 2020 года он напал с ножом на своего двоюродного брата Исая. Из-за уголовного дела Промесу пока отказывают в предоставлении российского гражданства. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что игроку не стоит давать российский паспорт.

В Нидерландах прошло судебное заседание по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в том, что ранил ножом своего двоюродного брата Исая во время семейного торжества летом 2020 года.

Игрока судят по статье о нападении при отягчающих обстоятельствах. Преступление не было квалифицировано как попытка убийства или непредумышленного убийства. Прокурор потребовал приговорить Промеса к двум годам лишения свободы.

В ходе заседания была прослушана аудиозапись разговора Промеса со своим отцом, на который игрок утверждает, что целился не в ногу двоюродного брата, а в шею. Это доказательство не было принято во внимание из-за того, что Промеса прослушивали в рамках другого уголовного дела, связанного с наркотиками.

Сам футболист не присутствовал на заседании. Сейчас он находится в России. Зато в суде присутствовали родственники Промеса.

Сестра пострадавшего выступила с эмоциональной речью, в саркастической форме пожелав ему удачи в России.

«Тебе насрать на свою семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Исая теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», — заявила девушка.

Иегуди Мошкович, адвокат потерпевшего, сообщил, что его клиент находится в состоянии стресса после случившегося.

«Промес жил мечтой многих мальчиков, пока не ударил ножом Исаю. Гордость предшествует падению, а падение продолжается», — сказал он.

Из-за возбужденного на Промеса уголовного дела ему пока отказывают в выдаче российского гражданства, которое он пытается получить с ноября прошлого года.

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным», — передает «Чемпионат» слова пресс-службы красно-белых.

В пресс-службе рассчитывают, что дело разрешится благополучным образом для игрока.

«Когда это произойдет, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что у Промеса осталась возможность подать документы на российское гражданство в обычном порядке.

«Он пошел легким путем, а Министерство спорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться в апелляционную службу. Если у него есть доказательства того, что он прожил на территории России больше пяти лет, его дело будет рассматриваться в обычном порядке людей, которые подают на соискание российского гражданства.

Он спокойно может подать, у него большие шансы на получение», — передает слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил против предоставления Промесу гражданства России.

«Уголовников нам и своих хватает. Пусть сначала едет разбираться в Нидерланды со своими проблемами, а потом уже принимает гражданство России», — передает слова Червиченко Sport24.

Промес пропустил сборы своего клуба перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда летала в ОАЭ, но игрок остался в Москве.

Ходили слухи, что нидерландец опасается экстрадиции на родину, но еще в начале января в клубе сказали, что он испытывает проблемы со здоровьем.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. Затем он играл в испанской «Севилье» и нидерландском «Аяксе». Зимой 2021 года он вернулся в московский клуб.

В текущем сезоне Промес провел за красно-белых 16 матчей, забив 14 мячей.

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