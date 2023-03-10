«Расизм нужно искоренять любыми способами»: задержан болельщик, бросивший в Вендела банан

Полиция задержала болельщика ульяновской «Волги», бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела. Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин рассказал «Газете.Ru», что данный случай должен в дальнейшем положительно повлиять на порядок на стадионах.

Болельщик, который 25 февраля в Ульяновске во время матча Кубка России по футболу между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:3) бросил банан в полузащитника гостей Вендела, был вычислен полицией и задержан.

Пресс-служба Управления МВД по региону сообщила, что нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения.

В отношении болельщика, который бросил банан в темнокожего игрока чемпионов России в конце первого матча «Волги» и «Зенита» в плей-офф пути регионов Кубка России, составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Теперь он будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Контрольно-дисциплинарной комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по этому делу вынес 3 марта решение о наказании «Волги» штрафом в 500 тыс. рублей и проведением одной домашней встречи без зрителей условно. При этом клуб имеет право на подачу апелляции, но пока не воспользовался им.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», — возмущался после того матча агент Вендела Тиаго Рибейро.

А вот главный тренер «Зенита» Сергей Семак сразу же постарался сгладить ситуацию в комментарии для «Матч ТВ»:

«Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили, — сказал Семак сразу после игры.

— Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали».

«В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита», и я тоже на эмоциях бросил посторонний предмет, им оказался банан. Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», — опубликовало агентство ТАСС комментарий самого задержанного болельщика.

«Человеку, который кинул банан в Вендела, должно быть стыдно за свой поступок. Мы живем в современном мире, где не важно, какого ты цвета кожи, откуда родом и какая у тебя религия. Все мы, люди, равны. И в конце концов, кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо», — высказался еще в конце зимы об инциденте полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, имеющий бразильское и российское гражданства.

Для «Газеты.Ru» задержание нарушителя, которому теперь грозят запрет на посещение стадионов и серьезный штраф, прокомментировал экс-форвард сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин.

«Думаю, и так уже все видели, и болельщики знают, что за это будет бан. Непосещение стадиона, думаю, он себе уже сделал. Наверняка извинился, и все поняли, что этого делать нельзя, если хочешь ходить и смотреть футбол, — рассказал Булыкин.

— Правильно сделали, что нашли его. У нас нет расизма и дискриминации в футболе. Мы тоже придерживаемся этих правил. Нужно это искоренять любыми способами, так как такие ситуации не идут на пользу ни российскому футболу, ни обществу.

Это везде есть, везде случается, но УЕФА и ФИФА жестко с этим борются, поэтому я не думаю, что это будет частым явлением. Но, конечно, находятся те люди, которые в пылу каких-то непонятных чувств или под алкоголем совершают какие-то безумные действия. Впредь люди сто раз подумают, прежде чем что-то совершить на стадионе, потому что в дальнейшем могут не попасть на спортивные события».