Латвия лишила финансирования теннисистку Остапенко за участие в турнирах с россиянами

Олимпийский комитет Латвии лишил теннисистку Алену Остапенко государственного финансирования из-за того, что она участвовала в турнирах с представительницами России и Белоруссии.

Теннисистка Алена Остапенко больше не сможет пользоваться государтсвенной поддержкой, так как Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) лишил ее финансирования.

Такое решение было принято из-за участия спортсменки в одних турнирах с представительницами России и Белоруссии.

Об этом сообщило онлайн-издание LSM со ссылкой на генерального сектеретаря ЛОК Карлиса Лейниекса.

Данное решение стало следствием озвученной в феврале министром образования и науки страны Анды Чакша политика недопустимости поддержки спортсменов, которые участвуют в одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

Эксперты отмечают — ситуация выглядит несколько странной, поскольку профессиональная деятельность Остапенко в любом случае подразумевает участие в турнирах, где будут представительницы этих стран.

Женская теннисная ассоциация (WTA) не запрещала российским и белорусским теннисисткам соревноваться на турнирах под своей эгидой. Той же позиции придерживается и мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР). После начала специальной военной операции на территории Украины в теннисе обсуждался вопрос отстранения россиян, но в итоге игроки из России и Белоруссии продолжили свои выступления в турах, пусть и без национальных флагов и другой символики.

При этом Остапенко не выбирает себе соперниц по турнирам. Она, конечно, теоретически, может не приезжать на те соревнования, где заявлены теннисистки из России и Белоруссии, но на практике это осуществить нереально.

В туре таких спортсменок слишком много, и они участвуют практически в каждом турнире. А ведь есть и обязательные соревнования, куда входят турниры WTA 1000 (аналог мужских «Мастерсов») и, конечно же, турниры «Большого шлема». Это главные соревнования в теннисном мире, там всегда есть россиянки и белоруски.

Более того, отказаться от участия в таких соревнованиях без уважительной причины проходящий в них по рейтингу спортсмен не может.

В текущем сезоне Остапенко приняла участие в шести турнирах, включая Australian Open. В каждом из них участвовали российские и белорусские теннисистки.

При этом она дважды играла с представительницами этих стран. Сначала в январе уступили в Аделаиде россиянке Анне Калинской — 3:6, 4:6. А буквально на прошлой неделе закончила свой пути в Дубае в 1/8 на Арине Соболенко из Белоруссии — 6:2, 1:6, 1:6.

Свой путь на престижнейшем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Остапенко во втором круге начнет 10 марта по московскому времени с противостояния с Александрой Саснович из Белоруссии.

При этом Остапенко сейчас занимает 25-е место в рейтинге WTA и только в нынешнем сезоне заработала чуть больше полумиллиона долларов. Ну а за всю профессиональную карьеру на счет 25-летней спортсменки упало уже более $12 млн. Так что лишение государственной поддержки в ее случае скорее имиджевый момент, чем реально на что-то влияющий.

Другое дело, что вместе с ней госфинансирования лишились также куда менее известные теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс. И в их случаях это уже серьезный удар по кошельку.

При этом не сообщается, оставались бы спортсмены на государственном довольствии, откажись они от участия в международных соревнованиях из-за россиян и белорусов и фактически приостановив свои карьеры.