Манчестер Юнайтед

'6

ГООООООООООООООЛ! Маркус Рэшфорд открывает счет в матче после быстрой контратаки! Бруну Фернандеш не очень удачную передачу выполнял в штрафную площадь, Луис Филипе прервал ногой передачу португальца, однако отскок случился прямо на ногу лучшему бомбардиру «МЮ» в этом сезоне! Точным и мощным ударом под перекладину вонзил англичанин мяч в сетку, 1:0!