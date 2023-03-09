Манчестер Юнайтед

Шикарную передачу Каземиро внешней стороной стопы вырезал на Вергхортса, удар головой парировал Клаудио Браво.
ГООООООООООООООЛ! Маркус Рэшфорд открывает счет в матче после быстрой контратаки! Бруну Фернандеш не очень удачную передачу выполнял в штрафную площадь, Луис Филипе прервал ногой передачу португальца, однако отскок случился прямо на ногу лучшему бомбардиру «МЮ» в этом сезоне! Точным и мощным ударом под перекладину вонзил англичанин мяч в сетку, 1:0!
Вергхорст замкнул грудью прострел с правого фланга от Фреда в ворота, однако бразилец перед тем, как отдать передачу, оказался в офсайде.
Состав «Бетиса»: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер, Вильям Карвалью, Гвидо Родригес, Луис Энрике, Хоакин, Хуанми, Айосе Перес.
Состав «МЮ»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Антони, Ваут Вегорст, Маркус Рашфорд.