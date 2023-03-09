Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

После позорных 0:7 на «Энфилде»: «Манчестер Юнайтед» принимает «Бетис» в рамках Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». ОНЛАЙН

close
100%
Global Look Press
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает андалусийский «Бетис». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
1-й тайм
09 марта 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
6' Рашфорд
1 : 0
Бетис
Севилья, Испания
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
1-й тайм

6' Рашфорд

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

Шикарную передачу Каземиро внешней стороной стопы вырезал на Вергхортса, удар головой парировал Клаудио Браво.

'6

ГООООООООООООООЛ! Маркус Рэшфорд открывает счет в матче после быстрой контратаки! Бруну Фернандеш не очень удачную передачу выполнял в штрафную площадь, Луис Филипе прервал ногой передачу португальца, однако отскок случился прямо на ногу лучшему бомбардиру «МЮ» в этом сезоне! Точным и мощным ударом под перекладину вонзил англичанин мяч в сетку, 1:0!

'5

Вергхорст замкнул грудью прострел с правого фланга от Фреда в ворота, однако бразилец перед тем, как отдать передачу, оказался в офсайде.

'3

Перес забрался в офсайд.

'2

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

23:02

Игра началась! Поехали!

22:55

Состав «Бетиса»: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер, Вильям Карвалью, Гвидо Родригес, Луис Энрике, Хоакин, Хуанми, Айосе Перес.

22:45

Состав «МЮ»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Антони, Ваут Вегорст, Маркус Рашфорд.

22:35

Добрый вечер! В первом матче раунда 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает на «Олд Траффорд» испанский «Бетис». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 379-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 379-й день
«На его месте должна была быть я». Мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро
В Москве 61-летний мужчина столкнул 15-летнего подростка под поезд на станции «Киевская»
Рэпер Птаха вышел на связь после исчезновения на сутки в ДНР
«Обстрел», под который он якобы попал, оказался постановочным
Reuters: три человека ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива
Секретарь СНБО Данилов пожаловался на рост числа украинцев, выступающих за переговоры с РФ
МВД Грузии освободило всех протестующих, задержанных за административные нарушения
FT: Косогов выкупит доли Фридмана и Авена в Альфа-банке за $2,3 млрд
Новости и материалы
Силкин о товарищеских играх сборной России: прошлые игры показали, что это все как будто понарошку
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сайту Last.fm
«Локомотив» обыграл «Витязь» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина в Западной конференции
Жительнице Волгограда отказали в пособии на детей из-за зарплаты несуществующего мужа
Тина Канделаки стала ведущей детского интеллектуального шоу «Умнее всех»
Грузинский парламент назначил заседание на 10 марта
МВД опубликовало видео допроса мужчины, столкнувшего 15-летнего подростка на пути в метро
«Ференцварош» Черчесова «всухую» уступил «Байеру» и осложнил себе борьбу за выход в 1/4 ЛЕ
Биологи обнаружили, что коронавирус может распространяться у серых крыс
Протестующие в Грузии требуют отставки правительства
Американец умер после заражения редкой амебой, поедающей мозг
Прокурор Приднестровья: теракт в ПМР должны были совершить в центре Тирасполя
Администрация США планирует сократить дефицит бюджета на $3 трлн в течение 10 лет
Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на возможный срыв боя с Фьюри
Депутат Зюганов предложил нападающему Ари прийти в КПРФ
Цена на нефть опустилась до $82 за баррель впервые с 28 февраля
СКА переиграл минское «Динамо» в пятом матче 1/4 финала Западной конференции КХЛ
СК: организатор теракта в Приднестровье должен был получить $2,5 тысячи
Все новости
Лукашенко разрешил казнить чиновников и военных за госизмену
Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон, разрешающий смертную казнь за госизмену
«Угроза Нью-Йорку». Почему в США считают «Сармат» боеспособным оружием
Что представляют из себя «Сармат» и «Посейдон»
«Дейзи Джонс и The Six»: скандальная история легендарной рок-группы, которой не было
Рецензия на сериал «Дейзи Джонс и The Six» с Райли Кио
Анкаре пришлось бы признать помощь Москве: Турция остановила параллельный импорт в Россию
«Коммерсант FM»: Турция неожиданно прекратила транзит санкционных товаров в Россию
РИА Новости: ФСБ закончила расследование по делу основателя Group-IB Ильи Сачкова
В чем именно обвиняют предпринимателя, до сих пор неизвестно из-за грифа секретности
«Желаю каждому ежедневно стремиться стать лучшей версией себя». Интервью с Глебом Калюжным
Глеб Калюжный рассказал, как отреагировал на воскрешение своего персонажа в «Вампирах средней полосы»
Гора презервативов и ипподром вместо подиума: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о преступной схеме с «Пушкинскими картами»
По его словам, ущерб достиг 100 млн рублей
«С трудом верится в проукраинского Доктора Зло». В Кремле оценили новые версии взрыва газопроводов
Песков посчитал, что за терактом на «Северных потоках» могут стоять только спецслужбы
«Следили даже за детьми». Как готовился теракт против главы Приднестровья
МГБ ПМР заявило, что предотвращено покушение СБУ на главу Приднестровья Красносельского
«Украина не выиграет – если НАТО не придет ей на помощь»
Ле Пен заявила, что Украина не сможет победить без прямого участия в конфликте войск НАТО
«Тяжелая ночь»: Киев, Харьков, Одесса и другие города подверглись ракетному удару
В ДТЭК заявили о серьезном повреждении оборудования трех теплоэлектростанций на Украине
«Присвоили фальшивый ярлык». Почему в Грузии отказались от закона об иноагентах
В Грузии оппозиция планирует продолжить протесты после отзыва законопроекта об иноагентах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть