Ирину Винер дисквалифицировали на два года из-за высказываний об Олимпийских Играх-2020

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отстранена на два года комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) из-за своих высказываний после Олимпиады-2020, где россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальных соревнованиях после представительницы Израиля Линой Ашрам.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) вынесла решение об отстранении от работы на международных соревнованиях сроком на два года главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), а также главного тренера сборной России Ирины Винер.

Это решение связано с событиями Олимпийских игр 2020 года в Токио, где россиянка Дина Аверина уступила в индивидуальных соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, хотя та и уронила во время одного из упражнений ленту. Кроме того, и в групповых соревнованиях россиянки уступили золото, проиграв и квалификацию, и финал команде Болгарии.

Эти поражения стали первыми как в индивидуальном, так и в командном турнирах для российских «художниц» с Олимпиады 1996 года в Атланте. С тех пор Юлия Барсукова, Алина Кабаева, дважды Евгения Канаева и Маргарита Мамун неизменно выигрывали личный турнир. Постоянно побеждали девушки и в групповых упражнениях, где Наталья Лаврова, Елена Посевина и Анастасия Близнюк выигрывали олимпийское золото по два раза.

Кроме того, российские спортсменки были явными фаворитами и перед Олимпиадой в Токио, а сами соревнования вызвали большой резонанс.

Винер тогда публично и резко высказывалась о судействе, уверенная в том, что ее подопечных несправедливо не пустили к заслуженным победам.

«Завтрашний финал в командном многоборье тоже вызывает большие сомнения. Болгарская команда с ошибкой получила серьёзные баллы и опередила Россию. Думаю, что и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая. Получается, это диверсия — Россию убирают по всем статьям», — говорила, например, глава ВФХГ уже после поражения сестер Авериных, но до финала групповых соревнований.

Винер жестко высказывалась и после личного турнира, упирая в том числе на ошибку Ашрам с лентой.

Именно высказывания Винер по поводу судейства были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).

Стоит заметить, что российская федерация тогда подавала протесты и после личных, и после групповых соревнований, но они были отклонены.

Другой причиной отстранения российского функционера стал недопуск россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG в 2021 году. Российская сторона сняла кандидатуру арбитра, на что та подала жалобу в независимый этический фонд.

В том числе с решениями работавшей на тех Олимпийских играх Кузьминой связывала поражения российских гимнасток Винер.

При этом срок отстранения Винер начнется только после отмены санкций в отношении сборной России, которая из-за событий на Украине не может в данный момент участвовать в международных соревнованиях. Однако, если в течение ближайших пяти лет этого не случится, дисквалификация будет считаться отбытой.

«Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, — говорится в пресс-релизе FIG.

— Период отстранения будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения».

В данный момент Всероссийская федерация художественной гимнастики изучает возможность подачи апелляции на данное решение.

«У федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. На данный момент федерация изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции самой Ирины Александровны», – рассказал «Матч ТВ» источник в ВФХГ.

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – эмоционально прокомментировала вынесенное решение заслуженный тренер страны по фигурному катанию и комментатор Первого канала Татьяна Тарасова.

Отметим, что еще в 2021 году болгарский журналист New York Times Огнян Георгиев предположил подобное развитие событий.

«Токсичные высказывания Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал. Она оказала дополнительное давление на новое поколение гимнасток в сборной России. Они прочитали её слова в адрес Авериных и уже не забудут их, потому что когда-нибудь могут сами оказаться на месте сестер», — заявил он.