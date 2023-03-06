Ирину Винер дисквалифицировали на два года из-за высказываний об Олимпийских Играх-2020

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) вынесла решение об отстранении от работы на международных соревнованиях сроком на два года главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), а также главного тренера сборной России Ирины Винер.
Это решение связано с событиями Олимпийских игр 2020 года в Токио, где россиянка Дина Аверина уступила в индивидуальных соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, хотя та и уронила во время одного из упражнений ленту. Кроме того, и в групповых соревнованиях россиянки уступили золото, проиграв и квалификацию, и финал команде Болгарии.
Эти поражения стали первыми как в индивидуальном, так и в командном турнирах для российских «художниц» с Олимпиады 1996 года в Атланте. С тех пор Юлия Барсукова, Алина Кабаева, дважды Евгения Канаева и Маргарита Мамун неизменно выигрывали личный турнир. Постоянно побеждали девушки и в групповых упражнениях, где Наталья Лаврова, Елена Посевина и Анастасия Близнюк выигрывали олимпийское золото по два раза.
Кроме того, российские спортсменки были явными фаворитами и перед Олимпиадой в Токио, а сами соревнования вызвали большой резонанс.
Винер тогда публично и резко высказывалась о судействе, уверенная в том, что ее подопечных несправедливо не пустили к заслуженным победам.
«Завтрашний финал в командном многоборье тоже вызывает большие сомнения. Болгарская команда с ошибкой получила серьёзные баллы и опередила Россию. Думаю, что и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая. Получается, это диверсия — Россию убирают по всем статьям», — говорила, например, глава ВФХГ уже после поражения сестер Авериных, но до финала групповых соревнований.
Винер жестко высказывалась и после личного турнира, упирая в том числе на ошибку Ашрам с лентой.
Именно высказывания Винер по поводу судейства были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).
Стоит заметить, что российская федерация тогда подавала протесты и после личных, и после групповых соревнований, но они были отклонены.
Другой причиной отстранения российского функционера стал недопуск россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG в 2021 году. Российская сторона сняла кандидатуру арбитра, на что та подала жалобу в независимый этический фонд.
В том числе с решениями работавшей на тех Олимпийских играх Кузьминой связывала поражения российских гимнасток Винер.
При этом срок отстранения Винер начнется только после отмены санкций в отношении сборной России, которая из-за событий на Украине не может в данный момент участвовать в международных соревнованиях. Однако, если в течение ближайших пяти лет этого не случится, дисквалификация будет считаться отбытой.
«Винер не разрешается участвовать или быть аккредитованной на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, — говорится в пресс-релизе FIG.
— Период отстранения будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения».
В данный момент Всероссийская федерация художественной гимнастики изучает возможность подачи апелляции на данное решение.
«У федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. На данный момент федерация изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции самой Ирины Александровны», – рассказал «Матч ТВ» источник в ВФХГ.
«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.
Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», – эмоционально прокомментировала вынесенное решение заслуженный тренер страны по фигурному катанию и комментатор Первого канала Татьяна Тарасова.
Отметим, что еще в 2021 году болгарский журналист New York Times Огнян Георгиев предположил подобное развитие событий.
«Токсичные высказывания Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал. Она оказала дополнительное давление на новое поколение гимнасток в сборной России. Они прочитали её слова в адрес Авериных и уже не забудут их, потому что когда-нибудь могут сами оказаться на месте сестер», — заявил он.