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Спорт

Финал Гран-при России: Туктамышева бьется за победу. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Произвольная программа. Женщины. ОНЛАЙН

В финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, женщины показывают произвольную программу. «Газета.Ru» ведет онлайн-транслцию соревнований.
Трансляция
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15:21

На льду Ксения Гущина.

15:20

За произвольную программу Захарова получила 132,83. Общий балл — 203,02. Она новый лидер финала Гран-при.

15:19

Тройной лутц + тройной тулуп сорвал аплодисменты публики. Тройной флип — хорошо выполнен. Тройной ритбергер — хорошо был исполнен. На двойном акселе не было ошибок. Тройной флип + двойной тулуп — на хорошем уровне. Тройной лутц + ойлер + двойной сальхов — с небольшой помаркой. Двойной аксель исполнен чисто. Дорожки шагов и вращения исполнены хорошо. Ждем оценок.

15:15

София Захарова на льду.

15:13

Получила Фролова за произвольную программу 132,81. Общий балл — 201,39. Она выходит в лидеры.

15:11

Тройной ритбергер + двойной тулуп — без ошибок, Тройной лутц + тройной тулуп — тоже на высоте. Тройной флип хорошо исполнила спортсменка, как и двойной аксель. Все вращения были исполнены хорошо. Тройной лутц — безошибочно. Двойной аксель + ойлер + тройной сальхов был хорошо исполнен, а вот на тройном ритбергере была ошибка. Ждем результатов. Все было исполнено хорошо, но подвел ритбергер.

15:06

Анна Фролова на лед вышла.

15:03

Получила Самоделкина за произвольную программу 124,26 балла. Общая оценка — 185,54. Она пока на первом месте.

15:03

Упала Софья с четверного сальхова. И сразу она упала с четверного сальхова опять, когда попыталась его повторить. Двойной аксель — чисто. Тройной флип — без помарок. Тройной лутц + тройной тулуп — без помарок. Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов — очень хорошо исполнены. Тройной флип + двойной тулуп был без помарок. Вращения в конце программы были безупречны. Ждем оценок.

14:58

Софья Самоделкина на льду.

14:57

Получила за произвольную программу Федянина 114,49 балл. Общий балл — 173,90.

14:55

Тройной лутц + тройной тулуп показала спортсменка в самом начале. Затем она чисто исполнила тройной флип, тройной аксель + ойлер + троййной сальхов — без ошибок. Дорожки шагов тоже были сделаны хорошо, но потом она упала с лутца. А вот тройной ритбергер + тулуп был выполнен хорошо. Двойной ритбергер — на хорошем уровне. Двойной аксель был без помарок. Вращения были исполнены без ошибок. Ждем оценок.

14:50

Виктория Федянина вышла на лед.

14:43

Первая группа уже вышла на разминку. Сейчас на лед выйдут Виктория Федянина, Софья Самоделкина, Анна Фролова, София Захарова, Ксения Гущина и Вероника Яметова.

14:35

Первое место в короткой программе заняла Аделия Петросян (85.62), второе место завоевала Елизавета Туктамышева (81.09), замкнула тройку Камила Валиева (78.97).

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию женской произвольной программы в рамках финала Гран-при России.

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