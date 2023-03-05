Финал Гран-при России: Туктамышева бьется за победу. LIVE

За произвольную программу Захарова получила 132,83. Общий балл — 203,02. Она новый лидер финала Гран-при.
Тройной лутц + тройной тулуп сорвал аплодисменты публики. Тройной флип — хорошо выполнен. Тройной ритбергер — хорошо был исполнен. На двойном акселе не было ошибок. Тройной флип + двойной тулуп — на хорошем уровне. Тройной лутц + ойлер + двойной сальхов — с небольшой помаркой. Двойной аксель исполнен чисто. Дорожки шагов и вращения исполнены хорошо. Ждем оценок.
Тройной ритбергер + двойной тулуп — без ошибок, Тройной лутц + тройной тулуп — тоже на высоте. Тройной флип хорошо исполнила спортсменка, как и двойной аксель. Все вращения были исполнены хорошо. Тройной лутц — безошибочно. Двойной аксель + ойлер + тройной сальхов был хорошо исполнен, а вот на тройном ритбергере была ошибка. Ждем результатов. Все было исполнено хорошо, но подвел ритбергер.
Получила Самоделкина за произвольную программу 124,26 балла. Общая оценка — 185,54. Она пока на первом месте.
Упала Софья с четверного сальхова. И сразу она упала с четверного сальхова опять, когда попыталась его повторить. Двойной аксель — чисто. Тройной флип — без помарок. Тройной лутц + тройной тулуп — без помарок. Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов — очень хорошо исполнены. Тройной флип + двойной тулуп был без помарок. Вращения в конце программы были безупречны. Ждем оценок.
Тройной лутц + тройной тулуп показала спортсменка в самом начале. Затем она чисто исполнила тройной флип, тройной аксель + ойлер + троййной сальхов — без ошибок. Дорожки шагов тоже были сделаны хорошо, но потом она упала с лутца. А вот тройной ритбергер + тулуп был выполнен хорошо. Двойной ритбергер — на хорошем уровне. Двойной аксель был без помарок. Вращения были исполнены без ошибок. Ждем оценок.
Первая группа уже вышла на разминку. Сейчас на лед выйдут Виктория Федянина, Софья Самоделкина, Анна Фролова, София Захарова, Ксения Гущина и Вероника Яметова.
Первое место в короткой программе заняла Аделия Петросян (85.62), второе место завоевала Елизавета Туктамышева (81.09), замкнула тройку Камила Валиева (78.97).