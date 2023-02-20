«Начался процесс распада всех органов»: у Костомарова поражена часть мозга, сообщили СМИ

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже больше месяца находится в больнице и перенес операции по ампутации конечностей, остается крайне тяжелым. По информации СМИ, у спортсмена теперь поражена часть мозга. Врач-нефролог Анна Коробкина выразила мнение, что у спортсмена начался процесс распада всех органов.

Telegram-канал SHOT написал, что у Романа Костомарова произошло кровоизлияние и появилась гематома в лобной доле мозга. Источник отмечает, что, по мнению медиков, инфекция от перенесенного отита могла перейти с ушей на мозг, что вызвало осложнения, которые привели к новым образованиям в лобной, правой затылочной и левой теменных областях.

Сообщается также, что у фигуриста развивается внутримозговая гематома больших полушарий, а в правой лобной доле зафиксирована острая фаза с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Информацию о поражении мозга спортсмена подтвердил источник РИА Новости.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — сказал собеседник агентства.

15 февраля появилась информация о резком ухудшении здоровья Костомарова. Сообщалось, что ему стало хуже после проведенной операции по ампутации пальцев на руках. По данным газеты «Известия», опасения врачей вызывало левое легкое, в котором образовался фиброз. Сообщалось, что фигурист не может самостоятельно дышать, был зафиксирован резкий скачок температуры.

В тот же день «Известия» сообщили, что медикам удалось стабилизировать состояние Костомарова, стали наблюдаться небольшие улучшения.

Telegram-канал SHOT отметил, что в настоящее время поражение легких не является главной проблемой спортсмена.

На фоне появившейся информации о проблемах с мозгом ТАСС сообщил, что медики сумели взять проблему под контроль.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии»,— сказал собеседник ТАСС.

Газета «Известия» отметила другую проблему, с которой столкнулся фигурист. По информации источника, из-за отека и большого количества лекарств у Костомарова возникли проблемы с печенью. Основная нагрузка после перенесенных операций легла именно на печень и почки. Кроме того, компьютерная томография выявила небольшой очаг забитых сосудов в голове, но сильного отека мозга нет. В настоящее время фигурист подключен к ИВЛ.

Врач-нефролог израильского медицинского центра Хадасса в Москве Анна Коробкина предположила, что состояние Костомарова может быть еще серьезнее.

«Это может быть вызвано тромбозом, потерей белка.

Начался процесс распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность.

Отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма, и всегда есть риск развития отека мозга», — заявила медик в комментарии порталу Woman.ru.

17 февраля «Спорт-Экспресс» сообщил, что Костомарову сделали прокол и поставили дренаж для выведения жидкости из легкого. Источник отметил, что из-за проблем с работой почек в организме долго стоит вода, что приводит к отекам. Несмотря на то, что количество капельниц для спортсмена уже уменьшено, присутствуют проблемы с забиванием сосудов и наличием подкожной жидкости.

Состояние спортсмена также пока не дает возможности для проведения еще одной операции, поскольку медики считают, что наркоз даст очень серьезную нагрузку на органы. При этом риск необходимости проведения очередной ампутации все еще присутствует.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к хирургическим вмешательствам.