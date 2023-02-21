Случился еще один инсульт: Костомаров провел ночь в реанимации

В ночь на 21 февраля Роману Костомарову стало хуже: у него произошел второй инсульт, из-за чего фигурист был вынужден провести ночь в реанимации. Также СМИ сообщают, что у него был диагностирован вторичный менингит — воспаление мозговой оболочки головного мозга.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова случился второй за короткий период инсульт, который привел к закупорке сосудов мозга. Спортсмен был отправлен в реанимацию, где врачи из-за сепсиса провели плазмаферез — очищение крови.

Также у Костомарова диагностировали вторичный менингит, при котором осложнения возникают в результате какой-либо другой болезни, а не от заражения человека напрямую, как при первичном менингите.

Про развитие вторичного менингита 20 февраля также написал Telegram-канал Mash. По информации источника, медикам пока не удается остановить заражение крови, и олимпийский чемпион находится на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в медикаментозном сне. Врачи оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжелое.

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, из-за чего у Костомарова могли возникнуть такие осложнения.

«Если мы предполагаем, что изначально была вирусная инфекция, воспаление легких и проблема с нарушением свертываемости крови, то при этом страдает не только микроциркуляция в конечностях.

Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг.

Инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода. Нарушается кровоток, кислорода не хватает, ткань омертвевает (точно так же, как и на ногах, и в другом органе), соответственно, она может разорваться. При инфаркте это разрыв сердца, соответственно, с остановкой. При инсульте это разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг», — передает слова специалиста KP.RU.

Ранее, 20 февраля, в СМИ появилась информация, что у Костомарова произошел первый инсульт — кровоизлияние в лобной доле мозга, где возникла гематома.

Газета «Известия» написала о другой проблеме спортсмена — с печенью, на которую была дана большая нагрузка из-за отеков и большого количества медикаментов, которые вынужден принимать Костомаров.

Также появилась информация о фиброзе в левом легком у фигуриста.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 20 февраля призналась, что появляющиеся новости шокировали ее.

«Я не знаю, честно, правда это или нет. У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю», — сказала Тарасова порталу Life.

Поддержала Костомарова и бывшая партнерша Татьяна Навка, вместе с которой фигурист выиграл золото Олимпийских игр. Она выложила в соцсетях пост с видео их произвольного танцем под «Кармен», с которым они одержали победу в Турине-2006.

«Кармен» уже 17 лет. Пожалуй, оставлю этот танец без комментариев, потому что верю, что наши поклонники и любители фигурного катания скажут еще больше! Этот танец для каждого свой, а для меня это вся жизнь! Рома, молюсь за тебя и верю, что все неравнодушные люди тоже», — написала Навка.

Напомним, что информация о госпитализации Романа Костомарова появилась 10 января, фигурист уже больше месяца находится в больнице. Первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к хирургическим вмешательствам — фигуристу были ампутированы стопы и частично пальцы на руках.