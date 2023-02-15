«Прошу не беспокоить семью»: умер отец Овечкина

Главная суперзвезда российского хоккея Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина, который в свое время и привел сына на каток. Сам капитан «Вашингтон Кэпиталз» ранее покинул расположение своего клуба и вылетел в Москву.

Экстренный вылет в Россию

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал в своих социальных сетях капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ранее российский хоккеист покинул расположение своей команды и вылетел в Москву, «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», как объяснили в официальном пресс-релизе «Кэпиталз».

Сообщалось, что Овечкин прилетел в Москву во второй половине дня 15 февраля в связи со срочной госпитализацией его отца.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал сообщил, что у Овечкина-старшего выявлено тяжелое заболевание. По информации СМИ, 71-летний Михаил Овечкин был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. Из-за этого заболевания в организме образуется дефект внутренней стенки аорты.

В результате углубленного медобследования врачи выявили у пациента злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

Одним из первых соболезнования хоккеисту выразил его родной клуб — московское «Динамо».

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина. Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за все! Покойтесь с миром», — написал Telegram-канал столичного клуба.

Самый близкий друг

Михаил Овечкин действительно был спортсменом и выступал за московское «Динамо». Именно в его честь Александр сыграл летом за бело-голубых в матче против блогеров из «Амкала» (5:1) под третьим номером. Ови открыл счет в той встрече, а еще запомнился игрой корпусом против попытавшегося сыграть против него в тело Майка Крапивникова.

Прославленный хоккеист многим обязан своему отцу. Михаил Овечкин привел сына в хоккей. Поскольку заниматься Александр начал довольно поздно, то его не сразу взяли в команду своего возраста, но отец нашел ему тренера и сам контролировал рабочий процесс.

Во многом благодаря своим родителям (Татьяна Овечкина, мать хоккеиста, является знаменитой баскетболисткой и тренером) будущий Александр Великий впитал любовь к спорту и целыми днями играл не только в хоккей, но и в футбол и баскетбол, гармонично развивая физические качества и игровой интеллект.

Александр не раз говорил, что папа для него очень много значит. Хоккеист и в 37 лет звонил родителям после каждого матча.

Но Михаил Овечкин оказывал и серьезное практическое влияние на карьеру сына. Например, он не рекомендовал ему исправлять сломанный нос и вставлять выбитый еще в 2007 году зуб, пока форвард не закончит карьеру, так как повторные травмы могли бы оказать серьезное влияние на здоровье игрока.

«Когда я протянул отцу кубок, он был самым счастливым человеком в мире. Отец был моим личным тренером. Он говорил мне, что я должен был делать и как это осуществить правильно», — рассказывал Александр.

Результативный сезон

Покинув расположение «Вашингтона», Овечкин-младший уже пропустил матч с «Каролиной Харрикейнз» (2:3), не сыграет в ночь на пятницу по московскому времени против «Флориды Пантерз», а также пропустит еще одну встречу с «Каролиной» (в ночь на воскресенье).

Так было запланировано изначально. Теперь же не исключено, что не вернется хоккеист в столицу США и к игре против «Детройт Ред Уингз» 21 февраля.

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенных шайбы в 54 проведенных матчах, а также 22 результативные передачи (54 очка) при показателе полезности -3.

Российский форвард продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

По ходу нынешнего сезона россиянин вышел на чистое второе место, и в данный момент на его счету 812 голов в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в то время как Гретцки лидирует с 894 точными бросками за карьеру.