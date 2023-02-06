«Это был особенный момент»: как Овечкин с сыном и Кросби сыграли в Матче звезд

Сергей Овечкин, сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вместе со своим отцом вышел на лед во время конкурсов суперскиллз в Санрайзе, где проходил Всезвездный уикенд НХЛ. Это возмутило знаменитого в прошлом чешского вратаря Доминика Гашека, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал событие данью уважения российской суперзвезде и призвал не обращать внимания на слова Гашека.

Уиукенд Овечкина и Кросби

Всезвездный уикенд Национальной хоккейной лиги прошел в этом году под знаком Сидни Кросби и Александра Овечкина, даже несмотря на победу в самом мини-турнире в ночь на воскресенье по московскому времени команды Атлантического дивизиона.

Капитаны «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» представляли Столичный дивизион и уже не впервые играли вместе на таких шоу. Для Кид Сида это пятый звездный уикенд в карьере, а Ови приехал на данное мероприятие и вовсе в восьмой раз. Не всегда соревнования проходили в таком формате, но в 2017 и 2018 годах две главные звезды поколения (Овечкин был выбран под первым номером на драфте 2014 года, а Кросби — тоже под первым, но через год) играли в таких турнирах.

Но все-таки раньше между ними еще не было такой дружбы. Когда их путь в лиге только начинался, они были главными соперниками. Их все время сравнивали и противопоставляли друг другу, а игра в одном дивизионе и постоянные пересечения в плей-офф только усиливали градус соперничества.

Когда россиянин и канадец были молоды, они друг друга чуть ли не ненавидели, и уж точно не любили. Постепенно это ушло, а с годами все переросло в симпатию и даже дружбу.

Апофеозом стали конкурсы суперскиллз, когда в субботу Александр Великий и Кид Сид вышли вместе с сыном россиянина на исполнение буллитов и вывели юного Сергея Овечкина на результативный бросок против легендарного Роберто Луонго.

Экс-голкипер «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс» принял приглашение лиги и вышел на лед в шоу в родных краях.

«Отличный уикенд. Много забавных моментов. Много хороших воспоминаний. Много видео. Мне понравилось. Парням нравится. Детям нравится. Семье нравится. Так что да, это был особенный момент», — прокомментировал после конкурсов Ови.

Ну а потом Кросби с Овечкиным-старшим в одной тройке с защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Адамом Фоксом играли в полуфинале мини-турнира против Атлантического дивизиона, снова продемонстрировав образцовую командную работу.

Дважды голы Кросби выводили их команду вперед, причем в обоих случаях Кид Сид пасовал на бросок россиянину, но получал обратную передачу на пустые ворота.

«Я не ожидал получить шайбу обратно оба раза, — сказал Кросби после матча. — Я думал, что просто сделал свою работу, дав ему пас. Я думал, что он просто собирался закончить дело, но он был достаточно любезен, чтобы отправить мне шайбу назад. Так что у нас было несколько хороших голов там».

Потом уже Кид Сид поучаствовал в голе Овечкина, после чего счет стал 6:4, но дальше Атлантический дивизион забросил шесть шайб подряд и вышел в финал, а затем и выиграл турнир.

«Думаю, нам весело играть вместе, а не друг против друга. Прямо сейчас мы были в одной команде, и это был особенный, довольно хороший момент», — рассказал Овечкин.

В итоге буллит на троих с сыном Ови и игра россиянина с Кросби в одной команде были названы Национальной хоккейной лигой первыми двумя в десятке главных событий уикенда.

«НХЛ поддерживает своими действиями Россию»

Все это еще раз возмутило главного критика НХЛ последнего года знаменитого в прошлом чешского вратаря Доминика Гашека, который высказался из-за того, что лига не заставила Овечкина убрать в соцсетях с аватара фото с президентом России Владимиром Путиным.

«Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям, — начал Гашек в интервью Sport.sk.

— Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников. И, к сожалению, НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и ее политику».

Возмутился он и участием сына Овечкина в конкурсах Суперскиллз, на что комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен дал свой ответ:

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение. Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен».

«Не слушать этого скунса»

Для «Газеты.Ru» событие прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, прославленный советский хоккеист Александр Кожевников.

«Я не смотрел, но знаю, что они участвовали. Сделали для сына, для великого игрока действующего, который борется за рекорд НХЛ. Такие нападающие — самые главные. Ну, попробовали, как это будет смотреться. Первый раз же такое. Конечно это показатель статуса Овечкина — сто процентов! — рассказал Кожевников.

— Первый раз попробовали, посмотрим, что дальше будет. Именно Овечкина выделили, но теперь интересно, что будет на следующий год. Может, там кого-то еще из детей пригласят».

Высказался он и о словах Доминика Гашека, выступавшего в том числе в КХЛ за московский «Спартак».

«Ну а как к этому подонку относиться? Скунс настоящий. Больше ни с чем нельзя сравнить. Одна вонь от него идет, но из себя он ничего не представляет. Все потеряно: на президента федерации хоккея его не избрали. Все — сбитый летчик. Теперь только пованивать, и все. Продукт испорченный, что он доказывает? Он просто себя показывает, чтобы о нем в мире говорили».

При этом Кожевников считает, что позиция чеха не изменится, но серьезного влияния ни на что не окажет.

«Думаю, это уже все. Так поменялся человек. Если он так себя ведет, значит, уже изменился сам. Он чистый фашист. Он играл в России, видел людей здесь, к нему прекрасно относились. Да и он бегал за нами, в свое время. Что здесь говорить? Просто человек где-то потерял голову... Вратарям тяжело — им шайба в голову постоянно попадает. Видимо, встряхнули так лампочку, что она уже разбита у него, — считает хоккеист.

— Бэттмен уже сказал же, выступил на эту тему. У него другое мнение. Он мягко высказался, культурный человек. Это я, пенсионер, могу сказать, что из себя представляет Гашек. А он просто культурно сказал, что с ним не согласен. Слова Гашека — пустышка, вылетела и все. Сказал, и все про него тут же забыли. Пиарит себя только».