«Я закончил. Спасибо всем»: Федор Емельяненко ушел из большого спорта после нокаута

В ночь с 4 на 5 февраля российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко провел свой последний бой в профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellаtor 290. В общей сложности 46-летний россиянин провел 48 боев, 40 раз победив. Промоутер Владимир Хрюнов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Емельяненко не заслуживал подобного завершения карьеры и предложил ему провести еще один бой, на этот раз в России.

Заключительный бой в карьере Федора Емельяненко прошел в рамках турнира Bellаtor 290. В соперниках у прославленного россиянина был американский боец Райан Бейдер, который нанес Последнему Императору поражение в 2019-м году.

Тот поединок закончился на 35-й секунде, Емельяненко не смог оправиться после серии точных попаданий и подняться на ноги во время отсчета рефери.

39-летний оппонент Федора Емельяненко подходил к поединку в статусе фаворита, в числе его главных преимуществ специалисты отмечали лучшую физическую готовность и победный опыт боев против Емельяненко.

close 100% Американский боец Райан Бэйдер и российский боец ММА Федор Емельяненко во время поединка за титул чемпиона гран-при турнира по смешанным единоборствам Bellator 214 в тяжелом весе, 27 января 2019 года Reuters

Старт поединка не предвещал ничего хорошего для российского спортсмена. Бейдер захватил центр клетки, после чего пытался раскачать своего соперника короткими и хлесткими ударами. Емельяненко заметно уступал в скорости американцу, из-за чего рассчитывать на победу мог только в случае «лаки панча» (lucky punch, — случайный удар, который нокаутирует оппонента).

Первое же попадание Бейдера сбавило активность Федора Емельяненко практически до нуля. Последующая пара ударов привела к тому, что у легенды российского ММА появилась сечка на носу, а затем бой перешел в партер, где более молодой боец довел дело до конца.

На третьей минуте первого раунда рефери зафиксировал победу Бейдера техническим нокаутом и оформил Емельяненко седьмое поражение в профессиональной карьере.

После объявления итогов боя Емельяненко взял в руки микрофон.

«Я закончил. Спасибо всем», — сказал Емельяненко и положил перчатки на настил.

На прощание легенды со спортом отреагировал его соперник.

«Горько-сладкое ощущение от этой победы. Потому что я идолизировал Федора, как и все фанаты ММА. Отдайте ему должное, встаньте и поаплодируйте», — сказал Райан Бейдер сразу после боя.

По итогам поединка российский ветеран смешанных единоборств заработал $100 тыс. Бейдер получил $150 тысяч, сообщает MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния.

После боя в клетке собрались бывшие соперники Емельяненко в карьере и его друзья. Президент Bellator Скотт Кокер назвал Последнего Императора лучшим бойцом в истории.

«Да, Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и у нас дружеские отношения. Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время», — сказал Кокер.

Правда, не все восприняли уход Емельяненко из спорта позитивно. Российский боец Сергей Харитонов заявил, что последние бои Федора Емельяненко проводил не из спортивного интереса.

«Проводили — и слава Богу. Не знаю, что еще сказать... Деньги решают», — сказал Харитонов.

Промоутер Владимир Хрюнов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Последний Император не заслуживал подобного завершения карьеры.

«Это было избиение, зачем и ради чего было на это идти? Я считаю, что свой последний бой он должен провести в России.

Досрочное окончание боя было ожидаемым, но зачем надо было взять и уничтожить Федора? У него должен был быть другой соперник, его уход из профессионального спорта должен был пройти в атмосфере триумфа.

Федор — великий человек, наш великий современник. То, что было сегодня, — американский «Макдональдс», — сказал Хрюнов.

Промоутер отметил, что на историческое наследие Емельяненко это поражение никак не повлияет, и предложил 46-летнему бойцу организовать еще один поединок в России, чтобы тот смог завершить карьеру в более позитивной обстановке.

«Если все сложится хорошо, мы сможем предложить провести ему прощальный бой в России. Чтобы зрители увидели другого Федора. Согласится ли он — его личное дело, но я бы обязательно так сделал.

Время сейчас непростое: посмотрите, небо над Москвой серое, а такие люди, как Федор, способны принести большому количеству людей великую радость, великую мотивацию жить и любить родину.

Надо в любом случае пожелать Федору удачи, чтобы после этого боя собраться и делать что-то вместе дальше», — заключил Хрюнов.

На итоговой пресс-конференции Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.

Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения.

Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Завершил общение с журналистами спортсмен, поделившись планами на будущее. Он заявил, что будет продолжать тренерскую карьеру и не оставит сферу единоборств.