Гангрена прогрессирует: Костомаров может лишиться ноги

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице чуть меньше месяца, продолжает ухудшаться. 3 февраля появилась информация о необходимости ампутации пальцев ног, а 4 числа Telegram-канал Shot сообщил, что спортсмену могут ампутировать ногу. Врачи пытаются спасти конечность фигуриста и выяснить, почему происходит омертвение тканей.

По информации Telegram-канала Shot, состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова продолжает ухудшаться, гангрена, которая появилась у фигуриста после тяжело перенесенной пневмонии, продолжает прогрессировать. Сообщается, что теперь речь идет об ампутации ноги, хотя накануне Mash написал, что Костомарову грозит операция по ампутации только пальцев на обеих ногах.

Источник отмечает, что некроз перешел на стопы фигуриста, а очередное проведенное обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени.

Подобное указывает на то, что в обследованных местах развилась инфекция. Сейчас медики прикладывают усилия, чтобы не допустить ампутацию ноги, и пытаются выяснить, с чем именно связанно омертвение тканей. Сообщается, что в этом может помочь стентирование — это врачебное вмешательство, во время которого в коронарных сосудах сердца или желчного протока устанавливают специальный каркас, расширяющий участок сосуда, который сужается из-за паталогических процессов в организме. Однако пока прогнозы медиков не самые хорошие.

Накануне Mash сообщил, что причиной отмирания тканей стало повреждение мелких сосудов, которое произошло из-за того, что Костомаров несколько дней провел на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — искусственное насыщение крови кислородом, необходимое при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Сейчас фигурист находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и, по прогнозам медиков, будет подключен к аппарату еще некоторое время, из-за чего также существует риск развития сепсиса. Сообщалось, что операция по ампутации пальцев ног должна быть проведена в ближайшее время.

Также СМИ указывали, что медики борются не только за ногу именитого спортсмена, но и за пальцы его рук.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя 3 февраля состояние Костомарова, призналась, что ничего не слышала об ампутации.

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше. Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова отметила, что после выписки из больницы Костомарову нужно будет кардинально менять свою жизнь.

«Ему придется кардинально менять свою жизнь. Но мы пока ничего не знаем. Никто ничего не говорит и правильно делает. Пресса многое додумывает», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Костомаров после завершения карьеры остается востребованным фигуристом и принимает участия во многих шоу. В эти дни — 3 и 4 февраля — Костомаров вместе со своей супругой — призеркой Олимпийских игр Оксаной Домниной — должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде, однако из-за попадания фигуриста в больницу было объявлено о переносе спектакля на следующий год. Однако пока остается неясным, сможет ли Костомаров вернуться на лед.

Бывшая партнерша фигуриста Анна Семенович, с которой Костомаров завоевал серебряные медали чемпионата России – 2000, но не добился успеха на международных турнирах, поддержала фигуриста.

«Не буду комментировать состояние его здоровья. Это должны делать врачи или родственники. Я очень за него переживаю. Желаю ему скорейшего выздоровления. И чтобы у него все было хорошо», — заявила Семенович «Спорт-Экспресс».

Основных успехов в фигурном катании Костомаров добился с Татьяной Навкой. Вместе они выиграли олимпийские игры в 2006 году, дважды поднимались на первое место на пьедестале почета чемпионата мира и трижды выигрывали европейское первенство. Также три раза танцевальный дует становился лучшим в России.